Я купил кооперативную квартиру, и она испортила мне жизнь

В 24 года, зарабатывая около 35,000 долларов в год на работе помощником редактора в газете, я купил недвижимость – кооперативную квартиру с одной спальней площадью 770 квадратных футов в Северной Виргинии. Дело было в 2006 году, жилищный пузырь раздулся до максимума, худшего времени для покупки недвижимости и быть не могло, и это было в районе Вашингтона, где раздутые цены – норма при любых условиях на рынке. Я не стал брать субстандартный кредит, так как пользовался поддержкой своих родителей из среднего класса, но решение всё равно было просто ужасное.



Одиннадцать лет спустя я не вылезаю из долгов, должен платить банку множество сборов и не могу выбраться из ситуации, которая превратилась в меняющий всю жизнь кабздец с недвижимостью. В то время как страна восстанавливается после обвала 2008 года, финансовый кризис всё ещё меня топит.

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Оглядываясь назад, незнакомым людям легко теоретически рассуждать о моём пути к финансовому краху. Разумеется, я не зарабатывал достаточно сам, чтобы позволить себе это жильё, а выбранный мною род занятий, журналистика в печатных изданиях, никогда не славилась возможностями хорошего стабильного дохода. И это было в то время, когда количество работ в газетах сокращалось, а работы в цифровых СМИ ещё было немного.

Тем не менее, родители навязывали мне мысль о владении жильём. Я сказал им, что слышал: возможно, существует жилищный пузырь. Они от этого отмахнулись. Я беспокоился о том, что случится, если мне внезапно придётся переехать в другой город ради работы, а это вполне реальная возможность для человека, начинающего работать в газетах. Они сказали мне, что, если я не куплю его сейчас, я, вполне возможно, так никогда и не получу собственное жильё. Я не уверен, что это предупреждение взволновало бы меня сейчас, но тогда оно, судя по всему, меня напугало. В общем, я был 24-летним существом, одарённым тем, что казалось отличной возможностью. Родители собирались помочь мне с покупкой жилья. С чего бы от этого отказываться?

В то время меня нельзя было назвать финансово дисциплинированным – возможно, это ещё одна причина, по которой мысль о покупке квартиры была не так уж хороша, – но я решил, что, если уж мои родители, оба из которых работали на госслужбе и занимались финансами, а до этого работали в банковском деле, уверены, всё образуется. Также это было время, в которое некоторые люди сколачивали капиталец, лихо меняя дома. Я решил, что могу пожить в этом месте несколько лет, переехать, если будет нужно, и, возможно, увезти с собой ещё немного денег.

Я был неправ: сейчас я всё ещё живу в квартире, но едва-едва выживаю. Продать жильё я не могу. Моя ипотека – одна из примерно 5,5 миллионов, или почти 10 процентов от всех ипотек в США, которые в настоящее время обесценены, то есть я должен больше, чем стоит моя недвижимость.

Я едва удерживаюсь на плаву и работаю по жуткому графику, отчаянно пытаясь прорваться и избежать закрытия ипотеки. Доля, которую я собрал, приближается к сумме, которая может покрыть стоимость, утраченную жильём во время обвала. Это если смотреть оптимистически. Даже спустя десять с лишним лет трат на проценты по ипотеке мысль о банальном выходе в ноль – избавлении от этой квартиры без какой-либо прибыли – кажется мечтой. Но я побаиваюсь, что не дойду до этой точки и тем более никогда не приближусь к полноценному владению жильём.

Я признаю свою привилегию, состоящую в том, что я получил этот шанс, хотя он и вышел мне боком. Хотя для покупки этого жилья и не нужен был первый взнос, мои родители всё-таки внесли залог в 5000 долларов, который вернули себе при закрытии. Немногие 24-летние могут сделать это самостоятельно. Также мои родители поначалу помогли мне со счетами, ожидая, что я полностью возьму всё на себя через несколько лет. К 2008 году это представлялось разумной стратегией, хотя обвал и срезал стоимость недвижимости, понизив её примерно на треть. У меня выдался отличный год – я заработал шестизначную сумму, отчасти благодаря авансу за свою первую книгу. К несчастью, за этим приливом в конечном счёте последовал отлив.

В 2015 году я ушёл с редакторской работы с полным рабочим днём. Я знал, что рискую, пытаясь покрыть ежемесячный платёж по ипотеке наряду с другими счетами, работая автором-фрилансером. Поначалу я работал на фрилансе столько же, сколько и на предыдущей своей работе. Однако та черепашья скорость, с которой издания платят фрилансерам, нередко означала, что счета приходилось оплачивать до прихода чеков, и банк выписывал мне комиссию за овердрафт в 35 долларов. Комиссионные продолжали накапливаться, не давая мне откладывать деньги, хотя я, на первый взгляд, и зарабатывал достаточно, чтобы откладывать средства. Затем, в начале 2017-го, у меня начала заканчиваться фрилансерская работа.

Мне нужна была работа, которая позволяла бы мне платить достаточно регулярно, чтобы справляться с ежемесячными расходами. Поэтому последние шесть месяцев я работал на двух работах с неполным рабочим днём, одновременно пытаясь брать по возможности платные заказы на написание текстов. Этим летом был такой период, когда я проработал 60 дней подряд. Этого было достаточно, чтобы как раз покрыть сумму моей ежемесячной задолженности по счетам. Что касается еды и повседневных расходов, то я, по сути, жил за счёт чаевых, которые получаю на одной из своих работ. Проблема в том, что периодически возникающие неожиданные нужды наряду с тем, что банк начислял мне комиссионных на сотни долларов, сбили меня с графика. Я не успеваю вносить платежи. Если мне внезапно не предложат работу, которая волшебным образом повысит мои заработки, то я не знаю, как с этим справлюсь. Мои родители сейчас на пенсии и имеют фиксированный доход. Даже если бы я хотел обратиться к ним за помощью (а я этого не хочу), я не уверен, что они смогли бы её предоставить.

К закрытию ипотеки с реализацией залога я бы отнёсся спокойно, хотя это и испоганило бы мне кредитную историю; я бы просто пошёл дальше и выбрался из этого бардака – но поскольку мои родители также задействованы в этой покупке, банкротство или закрытие ипотеки также навредило бы им. Поэтому, не имея возможности переехать ради лучшей работы или более скромных счетов каждый месяц, я и дальше пру, как танк, по крайней мере, пока.



Я беру на себя ответственность за состояние своей карьеры. Я более чем готов признать, что живу не по средствам, вот только ничего не могу с этим поделать. Злит меня то, что я вложил в жильё платежи за десять с лишним лет, но моя доля в нём до сих пор недостаточна для того, чтобы можно было уйти. Мне бы честно было лучше, если бы я снимал жильё. Мне пришлось позорно искать помощи у друзей, просить подписчиков в Twitter жертвовать кто сколько хочет и умолять менеджера банка частично вывести из резервирования одну из моих зарплат. Это неловко. Мой годовой доход не даёт мне права на статус малообеспеченного, но я подозреваю, что постоянное финансовое напряжение на это похоже.

Я частенько получаю от друзей рекомендацию сдать жильё в аренду, поскольку рынок аренды в Вашингтоне вырос до абсурдных высот. С этим связана двойная проблема: сумма, за которую я мог бы сдать свою квартиру, всё равно и близко не покрывает мой ежемесячный платёж, а для того, чтобы вообще иметь возможность сдать её по рыночной стоимости, мне бы пришлось заменить ковёр, заново выкрасить стены и поставить новый кондиционер – нынешний сломался этим летом. Ничего из этого я не могу позволить себе прямо сейчас.

В этом году один из бесконечных уничижительных материалов о миллениалах снискал популярность в Интернете; он рассказывал о склонности моего поколения к отказу от владения жильём. Доводы, изложенные неким австралийским миллионером, о котором я никогда не слышал и, надеюсь, больше не услышу никогда, заключались в том, что миллениалы слишком много тратят на легкомысленные вещи вроде тостов с авокадо и пафосного кофе вместо того, чтобы копить на первый взнос за жильё. Люди мгновенно указали на изъяны этого аргумента: эксперты утверждают, что миллениалы на самом деле бережливее в плане трат, чем поколение бэби-бума. Также мешает то, что со времён обвала застройщики сосредоточились на дорогой недвижимости, а не на простых домах, которые могла бы себе позволить молодёжь, покупающая жильё впервые.

Однако мой опыт указывает ещё на одну причину, по которой миллениалы не покупают дома. Возможно, они просто знают, что делают.

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