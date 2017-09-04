Я нашла семь человек, желающих, чтобы Марк Цукерберг стал президентом

Для парня, говорящего, что он не будет баллотироваться в президенты, основатель Facebook Марк Цукерберг действует ужасно похоже на человека, который может баллотироваться в президенты или по крайней мере переквалифицироваться в политики. В начале 2017 года 33-летний техномиллиардер объявил, что отправляется в путешествие через всю страну с целью лучше узнать так называемых настоящих американцев, которые не являются миллиардерами и пользуются той чудовищной социальной сетью, которую он породил. В декабре он отказался от атеизма, написав на своей странице в Facebook: «Я вырос иудеем, а затем прошёл период, в который кое-что подвергал сомнению, но теперь я считаю, что религия очень важна». А недавние назначения Цука в его некоммерческой организации, Chan Zuckerberg Initiative (бывших клинтоновского специалиста по общественному мнению и советника Обамы Джоэла Бененсона, помощника Обамы Дэвида Плуффа и руководителя предвыборной кампании Джорджа Буша-мл. в 2004 году Кена Мелмана) указывают на политические устремления.



Ещё не так давно мысль о том, чтобы богатей с нулевым политическим опытом и, кхм, неотшлифованным стилем (видели, как онговорит на Facebook Live?) готовился к избирательной кампании в масштабах страны, была бы смехотворной. Но после Дональда Трампа кажется возможным всё что угодно.

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Если и когда Цукерберг решит баллотироваться, он предстанет перед одной большой преградой: на самом деле никто не хочет, чтобы он это делал. Леваки побаиваются техноолигархов, правые не любят калифорнийских либералов, и неясно, какой будет его целевая аудитория, да и какие у него вообще политические убеждения.

Даже участники группы фанатов Цукерберга «Facebook CEO Mark Zuckerberg Fans» на Facebook были не слишком восхищены этой перспективой:

«Кто-нибудь, пожалуйста, не дайте Марку Цукербергу пойти в политику», – умоляланедавняя авторская колонка в Observer. Когда я сделала публичный запрос в поисках людей, готовых проголосовать за Цука, Пол Джозеф Уотсон с InfoWars съехидничал: «А мне будет за это бублик – или хотя бы дырочка от него?» Другой человек спросил: «Вы будете отправлять их на суточные больничные по состоянию психического здоровья?»



Мой призыв к фанатам Цука был ретвитнут звездой альтернативных правых Майком Черновичем, что привлекло ко мне во входящие массы троллей, присылавших отрывки из манифеста Унабомбера. Один корреспондент иронично назвал основателя Facebook «ярчайшим образцом американского мастерства и еврейской находчивости», а также заявил: «Он может свести человеческую природу к сырым данным… Так что привыкайте, даёшь Марка Цукерберга в президенты в 2020-м, а когда он объединит нас, смертных, с техникой, полностью обеспечив наши потребности в дофамине, мы будем звать его президентом США вечно».

Также мне приходили хейтерские мемы о Цуке вроде этого бриллианта:

(Почему ты должен продолжать противостояние, рабочий? конечно, ты хочешь избавится от всего этого, от этих страданий туалетной системы..

Я могу тебе это дать.

Если ты ищешь ЭТОГО удовольствия, я могу настроить твои рецепторы в море ДОФАМИНА навсегда

Но если ты должен П Р О Т И В О С Т О Я Т Ь у меня не будет другого выбора как продолжить нескончаемые страдания твоего существования.

Прими единую индульгенцию коллектива. Никогда больше тебя не будут ВОСПРИНИМАТЬ как меньшее

Никогда больше ты не будешь хотеть большего.

Отпустить легко.)

Но есть на свете несколько человек, которых восхищает мысль о президентстве Марка Цукерберга. Уэйд Чэпмен, 17-летний юноша из Алабамы, когда-то волонтёрствовавший за Берни Сандерса, рассказал мне, что, собственно, встретился с Цуком во время его путешествия по стране, когда отправился пообедать вместе с папой.

«Он просто начинает подходить к каждому столику и представляться, – рассказал мне Чэпмен. – Будучи вовлечён в политику, я знал, что он делает, поэтому задал ему вопрос о малых предприятиях и спросил, как, по его мнению, следует обеспечить им процветание. Его ответ был умереннее, чем я ожидал».

Гипотетическая с недавних пор кандидатура Цукерберга также представлялась и людям из более элитных кругов. В прошлом году Джим Вандехей, сооснователь Politico, ныне являющийся гендиректором Axios, написал авторскую колонку в Wall Street Journal, в которой заявил, что Америке для управления страной нужен аутсайдер, но это не должен быть Дональд Трамп или Берни Сандерс:

[Нам нужен] технарь из Кремниевой долины, который бы совершал служебные поездки с целью принести связанные с данными решения и эффективность в наши стареющие правительственные системы… Миллионы молодых людей безмерно радует 74-летний социалист, ругающий Уолл-стрит; миллионы других – звезда реалити-шоу со взглядами на женщин, как в 50-х. Почему бы не взять Марка Цукерберга или Шерил Сэндберг из Facebook на роль главы некоей третьей силы? … Я даже предложу возможное название для этой силы: Партия инноваций.

Но кто бы на самом деле проголосовал за эту Партию инноваций? Я нашла ещё шесть людей, готовых к президентству Цука и буквально спросила их: почему?



Дебби Сэслоу, 31 год, бывший менеджер-рекламист

VICE: Вам всегда нравился Марк Цукерберг?

Дебби Сэслоу: Нет. Но чем старше я становлюсь, тем ближе он мне по духу: я на автомате противлюсь абсолютно любой власти. Я завожусь с пол-оборота и нередко кажусь резкой, агрессивной или эмоционально подавленной – думаю, с Трампом то же самое. Мы – нарушители, и хотя политика Трампа мне по большей части / категорически / совершенно не нравится, я уважаю его непреклонную решимость и то, что он не нанимает 20 человек разных менеджеров местного значения для экспериментов с его учётной записью в Twitter… [Цукерберг] понимает сетевую культуру и силу прозрачности.

Что вы думаете о поездке Цука через всю страну?

С его стороны благородно признать наличие того пузыря, к созданию которого он приложил руку, и хотя я не думаю, что он делает нам какие-то одолжения (а под «нами» я имею в виду остальную «береговую элиту»), я действительно считаю, что выборы стали для Цука моментом прозрения… Мне кажется, что раньше Цукерберг был хулиганом, а теперь у него большая компания и огромная ответственность, и он борется с собственным недостатком моральной силы.

Поскольку исходить почти не из чего, что вы знаете о политических убеждениях Марка Цукерберга? Какую политику он бы, на ваш взгляд, отстаивал ?

Если Марк может придумать способ помочь людям всех возрастов монетизировать свои таланты (YouTube/Google/Adsense справились с этим довольно неплохо, как и инструменты вроде Patreon, Kickstarter, Etsy и т.п.), я бы проголосовала за него не колеблясь… Его гарвардская речь была вполне неплохой демонстрацией того, на что может быть похожа его платформа. Да, он всё равно барыга из корпорации, но она ближе к Берни, чем к Трампу.

Волнует ли вас то, что общие качества Цукерберга с Трампом – они миллиардеры без политического опыта – могут сделать его неидеальным кандидатом?

Больше всего меня волнует в отношении как Цукерберга, так и Трампа, то, что они хотят управлять этой страной, как предприятием. Мне бы хотелось думать, что Марк Цукерберг более человечен, но была вся эта история, когда он построил стену на Гавайях, и тому подобное.



Если бы вам пришлось выдумывать слоган для предвыборной кампании Марка Цукерберга в 2020 году, на чём бы вы остановились? И кого бы вы выбрали вице – президентом?

Я уверена, что не первая предложу: «Я президент, тысяча чертей». Я уже давно шучу о том, что в 2024-м Дуэйн Джонсон и Цукерберг будут баллотироваться вместе. Впрочем, шутка ли это вообще?

«Если Бэтмен и учит нас чему-то, так это тому, что не все богатые люди – гады».

Скайлар Бейкер-Джордан, 31 год, эссеист/автор редакционных статей

VICE: Что вы думаете о путешествии Цука через всю страну?

Скайлар Бейкер-Джордан: Вполне очевидно, что это фарс; это политический театр. Но главное в политическом театре – это то, что мы знаем, как он работает. Дональд Трамп был максимально далёк от средней Америки, и всё-таки дальнейший медийный цирк сумел использовать по максимуму вполне реальную злость и отвращение в отношении болтающих классов, которую удавалось эксплуатировать немногим политикам. Это работает, и это умно.

Значит ли это, что я считаю Цукерберга популистом? Да нет. Не больше, чем им был Дональд Трамп, и в меньшей степени, чем Хиллари Клинтон или Берни Сандерс. Но если быть здесь реалистами, но это необходимый, хотя и циничный, шаг. Цукербергу придётся показать, что он в контакте со средней Америкой, а это может подразумевает доение коров в Висконсине или охоту в Монтане. Это всё ради показухи, но эти картинки важны – хотим мы этого или нет.

Почему, на ваш взгляд, из Марка Цукерберга вышел бы хороший политик? Почему он вам нравится?

Я не знаю, вышел бы из Марка Цукерберга хороший политик… Впрочем, он мне действительно нравится. Он не такой, как Дональд Трамп, который унаследовал своё богатство, построил один небоскрёб, а затем обанкротился и воспользовался своей известностью, чтобы, по сути, построить маркетинговый бизнес. Марк Цукерберг – пророк.

Сравните это с Берни Сандерсом или Дональдом Трампом – они оба оглядываются на состояние Америки в 60-е и 70-е. Марк этого не делает. Он смотрит вперёд, осознавая, что рабочие места прошлого – вроде той работы на фабрике, с которой уволился мой дедушка в 50 лет, – не вернутся, но есть другие рабочие места, которые следует создавать, и есть американские таланты, которых на них нужно взять… Добавьте к этому заигрывания Цукерберга с ЛГБТ-сообществом – он всегда был союзником.

Что вы знаете о политических убеждениях Марка Цукерберга? Какую политику он бы, на ваш взгляд, отстаивал?

Я думаю, что он бы отстаивал более инклюзивную Америку. Думаю, он бы стремился к дальнейшему открытию, а не закрытию наших границ… В экономическом плане он, я думаю, высказал бы нам кое-какую горькую правду. Рабочие места на фабриках не вернутся… Вместо них Цукерберг сосредоточится на экономике будущего – на сфере обслуживания, это да, но также на технике, науке, инженерии и образовании. Он в любом случае мог бы продвигать производство и сборку электронных и технических комплектующих в США.

Как на вашу поддержку Марка Цукерберга влияет его миллиардерский статус? Вообще никак. Если Бэтмен и учит нас чему-то, так это тому, что не все богатые люди – гады.

«[Его путешествие через всю страну] равнозначно поездкам богатых студентов в Африку, где они делают селфи с людьми, живущими в бедных деревнях, исключительно ради показухи».

Роберт Миллер, 21 год, студент университета

VICE: Почему из Марка Цукерберга, на ваш взгляд, получился бы хороший политик? Почему он вам нравится?



Роберт Миллер: Уже много лет назад проиграв практически всё, левые проходят определённую переоценку ценностей. У демократов нет никакого посыла, и лично я считаю, что у техники / Кремниевой долины есть феноменальная возможность войти в этот посыл. Выехать на обещании построить лучшее будущее с помощью техники. Или вылечить рак, построить летающие машины на автопилоте, отправиться на Марс, бороться с изменениями климата – всё что угодно. Какой-то положительный посыл о лучшему будущем. Цук мог бы стать лидером этого дела. Я не думаю, что он – лучший кандидат на эту работу, но он работает, и я верю в этот посыл достаточно, чтобы считать, что он с его помощью мог бы победить в 2020-м.

Считаете ли вы, что Цука могут избрать?

Трамп изменил правила игры, а общество кажется настолько нестабильным, что я вполне могу представить себе избрание Цукерберга.

Если бы вам пришлось выдумывать слоган для предвыборной кампании Марка Цукерберга в 2020 году, на чём бы вы остановились? И кого бы вы выбрали вице-президентом?

«Лучшее будущее» и [калифорнийского сенатора] Камалу Харрис.

Сандра М., 39 лет, университетская преподавательница по совместительству

VICE: Почему из Марка Цукерберга, на ваш взгляд, получился бы хороший политик? Почему он вам нравится ?

Сандра М.: Когда я сейчас смотрю на политиков в Вашингтоне… я вижу не так много людей, которые в первую очередь видят всё в цифровой форме… Возможность того, что Цукерберг может взять свои прогрессивные бизнес-идеи и узнать больше о социальных группах Америки, в которые входят такие люди, как моя мама или бабушка, восхищает.

Какую политику он бы, на ваш взгляд, отстаивал?

Я не знаю, каковы его политические убеждения. Могу сказать, что у него «потенциально» широкие взгляды лишь из-за того, что он женился на представительнице другой расы, пошёл на попятную во время скандала со своей землёй на Гавайях, а недавно изменил цели и задачи Facebook.

Считаете ли вы, что Марка Цукерберга могут избрать?

Верила ли я когда-нибудь, что моя бабушка после 80 лет будет сидеть в Facebook? Нет, но думала ли я, что будет избран Дональд Трамп? Нет! Важно верить, что возможно всё.

Волнует ли вас то, что общие качества Цукерберга с Трампом – они миллиардеры без политического опыта – могут сделать его неидеальным кандидатом?

Разница в том, что когда я слышу речь Цукерберга, я не думаю, что он говорит на уровне четвероклассника, как Трамп. Я считаю, что он заслужил своё место в Гарварде. Я считаю, что он окружил бы себя советниками по чуждым ему областям и был бы чуток к американскому народу вместо того, чтобы презирать наши институты, как Трамп.

«Достигая определённого уровня богатства, настолько отдаляешься от проблем обычных людей, что уже не можешь соотносить себя с ними».

Карлос Гусман, 30 лет, архитектор

VICE: Что вы думаете о путешествии Цука через всю страну?

Карлос Гусман: Я думаю, что оно равнозначно поездкам богатых студентов в Африку, где они делают селфи с людьми, живущими в бедных деревнях, исключительно ради показухи… Достигая определённого уровня богатства, настолько отдаляешься от проблем обычных людей, что уже не можешь соотносить себя с ними. Я не думаю, что что-либо из этого связано с искренней обеспокоенностью Марка или его заинтересованностью в благополучии простых американцев.

Почему, на ваш взгляд, из Марка Цукерберга вышел бы хороший политик? Почему он вам нравится?

Он аутсайдер… он молод, [и] он понимает язык, который до сих пор игнорировали многие, если не все, политики во время недавних выборов по всему миру – язык техники. Технические новшества вроде искусственного интеллекта и генетических изменений уже не за горами, а эти знания могут действительно уничтожить нас, если мы не преодолеем это техническое детство, в котором пребываем в настоящее время, в пост-трамповскую эпоху. Ничто из этого на самом деле не понимает Конгресс или другие политики… Наличие президента, понимающего это, облегчит создание политики, необходимой для того, чтобы США возглавили работу по консолидации мировых границ в технике, которая может быть очень вредной.

Если бы вам пришлось выдумывать слоган для предвыборной кампании Марка Цукерберга в 2020 году, на чём бы вы остановились? И кого бы вы выбрали вице – президентом?

«Это нравится Америке и всем вашим друзьям». Неплохим вице-президентом, вероятно, был бы [бывший мэр Нью-Йорка Майкл] Блумберг.

«Цукерберга могут избрать. Несмотря на то, что у него куча недостатков: он низенький, нехаризматичный, с плохим имиджем в глазах общественности».

Уэсли Тейлор, 24 года, IT-специалист

VICE: Почему вам нравится Марк Цукерберг?

Уэсли Тейлор: Я всегда считал, что Марк Цукерберг – парень впечатляющий. Конечно, он, может, и не красноречив, но то, что он уловил дух времени и создал такую вещь, как Facebook, впечатляет гораздо больше, чем высокий словесный интеллект.

Почему, на ваш взгляд, из него вышел бы хороший политик?

О политических убеждениях Цукерберга я знаю немного. Я знаю, что он жертвовал деньги Обаме, публично высказывался против Дональда Трампа, а не так давно нанял клинтоновских специалистов по общественному мнению, поэтому, на мой взгляд, можно сказать, что он левый. Не так давно он отстаивал в своей речи в Гарварде всеобщий базовый доход, поэтому он, как мне кажется, отстаивал бы нечто подобное как политик. Я думаю, что такие принципы, как всеобщий базовый доход, – смелые предложения, которые должны исходить извне политических партий и которые должны отстаивать люди, не состоящие в основных политических партиях.

Мне бы хотелось, чтобы в команде Цукерберга был кто-нибудь вроде Питера Тиля, но Тиль – иммигрант, так что неплохим выбором мог бы быть такой человек, как Шерил Сэндберг. Трудно сказать в такой отдалённой перспективе.

Считаете ли вы, что Марка Цукерберга могут избрать?

Да… Несмотря на то, что у него куча недостатков: он низенький, нехаризматичный, с плохим имиджем в глазах общественности – мне кажется, что американский народ спустя четыре года Трампа будет так резко настроен против республиканцев, что Цукерберга могут избрать, просто потому что он мог бы баллотироваться как анти-Трамп.

Почему, на ваш взгляд, стольким людям не нравится мысль о президентстве Марка Цукерберга?

Они, наверно, его троллят из-за задротской эстетики, а может, рассматривают его личность как слишком старающуюся угодить людям, а нет ничего менее крутого, чем это. (В фильме «Социальная сеть» его мотивация [создать Facebook] полностью заключается в том, чтобы найти подружку и стать более популярным.)

Ари Нотис, 24 года, редактор журнала

VICE: Почему, на ваш взгляд, из Марка Цукерберга вышел бы хороший политик? Почему он вам нравится ?

Ари Нотис: Он призывал к введению всеобщего базового дохода, выступает за существенные капиталовложения в развитие технических навыков у работников, а также – по крайней мере, на бумаге – вроде как искренне заботится о людях. Говорите что хотите, но независимо от возможных циничных мотивов он пожертвовал нуждающимся не один миллиард. (Алё, он хотя бы попытался пожертвовать деньги на государственные школы Ньюуарка!) А ещё можно честно? Я как еврей был бы рад увидеть, что за Столом Резолюций сидит еврей.

Волнует ли вас то, что общие качества Цукерберга с Трампом – они миллиардеры без политического опыта – могут сделать его неидеальным кандидатом?

Цук окружил себя большими шишками, работавшими с Обамой и Клинтон, а ещё есть доказательства того, что он уже прислушивался к людям, знающим больше, чем он. (Пример: Шон Паркер сказал ему отказаться от шокирующего на тот момент предложения Yahoo [купить Facebook за 1 миллиард долларов в 2006 году.]

Если бы вам пришлось выдумывать слоган для предвыборной кампании Марка Цукерберга в 2020 году, на чём бы вы остановились? И кого бы вы выбрали вице-президентом?

Что-нибудь вроде: «Соединяя Америку» – или: «Социальная сеть Америки» – или: «Вся страна в сети… социальной». Камалу Харрис в вице-президенты.

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