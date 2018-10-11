Я неделю одевалась как Киану Ривз и стала живым мемом

Я никогда не была исключительной модницей. Дело не в недостатке усилий. Порой я просто настолько теряюсь в попытке принять решение, что в итоге одеваюсь в какой-то странный винегрет из одежды. В отличие от многих моих подруг, которые либо забили на стиль в одежде, либо уже давно его добились, я живу в неопределённой середине и провоцирую взгляды, которые как бы спрашивают: «Так ты в этом ходишь?» – и: «Зачем это надевать?», – а чаще всего: «Что за чёрт, Офели?»

В этом плане я благодаря Киану Ривзу чувствую себя не такой одинокой. Он – успешный голливудский актёр, которого не один раз видели на публике босоногим, а также замечали в капри-карго. Никто на самом деле не знает, почему Киану так одевается: то ли ему всё равно, то ли он пытается обрести какой-то «непринуждённый» стиль и у него не получается. Я бы сказала, опираясь на его последний образ, что при этом в любом случае получается новое слово в апатичной моде.

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Я решила неделю одеваться как Киану Ривз, чтобы понять, приблизит ли меня истинная апатия к личному чувству собственного стиля. К моему удивлению, у меня уже были все предметы, нужные для этого эксперимента. К концу недели это подтолкнёт меня достичь лимита своей кредитки в отчаянных попытках дистанцироваться от образа, суть которого я быстро осознала: просто «мужчины, вкладывающие минимум усилий в собственную внешность, так как их ценность не зависит напрямую от их «обёртки».

Не хочу обидеть Киану Ривза (который, разумеется, был одет в дизайнерскую версию моих вещей, в основном добытых на распродажах и в секондах), но эти образы были ужасны. В основном они делали меня не объектом для насмешек или странных взглядов, а просто совершенно блёклой. Мне как Стрельцу, у которой Луна в Тельце, это жутко не понравилось.

Походив неделю как Киану, я осознала, что внешне очень похожа на преподавателей, которые входят в корпуса Нью-Йоркского университета и выходят из них, и что мужчины могут хреново одеваться – и ничего. И это распространяется не только на мужчин, которые одеваются без интереса. Даже, блин, эталоны мужского стиля, принятые в нашей культуре, одеваются как идиоты. Есть, например, то, что происходит вот здесь с Джастином Бибером и его образом «затерялся в сувенирном магазине во Флориде лет на шесть». И та чертовщина, которая происходит вот с этими дурилками. Мне захотелось узнать, какова на вкус подобная свобода. И вот какова она…

Photo of Keanu via Getty

Понедельник

В первый свой день я решила остановиться на образе, который назвала «Трубочист в 2004 году». Натянув на себя джинсы, вывернутую наизнанку футболку (у меня нет однотонных футболок), чёрную кепку, обмотав шею шарфом и одевшись в единственный свой блейзер, я пошла к себе на кухню в полноценном образе Киану.

Там варили кофе мои соседи по комнате. Увидев меня, они оба рассмеялись. «Ты что, маленький французский мальчик?» – спросили они. Я действительно выглядела как маленький французский мальчик. Позднее другой мой приятель спросил, не собираюсь ли я читать слэм-поэзию. Он ошибался.

По дороге на занятия в поезде я облила себе колено горячим кофе. Я задумалась, что бы сделал Киану в этой ситуации. Полагаю, он бы не стал снимать джинсы и совершенно не стал бы тревожиться из-за похожего на тест Роршаха кофейного пятна почти на всё бедро. Поэтому я пошла дальше.

На встрече с преподавателем после обеда я удостоилась вопроса: «Вы чувствуете усталость?» Я устала. Дело было в измученном, измождённом духе Киану, который просачивался сквозь мой блейзер, мешковатую футболку и заляпанные кофе штаны, или в том, что мне оставалась неделя до выпуска из универа и офигенный невыплаченный кредит на образование? Возможно, и в том, и в другом.

Photo of Keanu via Bauer-Griffin

Вторник

Этот образ для меня однозначно был самым худшим. На улице было довольно тепло, поэтому я безудержно потела. Я начала мечтать о шортах или о том, чтобы подвязать футболку. Я весь день думала, не переставая, о том, что этот прикид, возможно, смотрелся бы мило, будь моя футболка укороченной. Я ездила на практику на территории универа, на приём к врачу и в Crate& Barrel на поиски мебели, стоящей больше, чем я плачу за съём жилья. Я попросила подругу поснимать меня на улицах Сохо, потому что, если уж добровольно идти на эту модную катастрофу, то в одном из самых шикарных модных центров мира.

За эту неделю я не один раз прошла мимо суперэлитного магазина одежды Kith, и такого осуждения я не ощущала ещё никогда в жизни. Людей, выходившиих из бутика, в котором можно купить свитшот по цене от 200 долларов, моя одежда явно бесила. Меня тоже бесила моя одежда. Но ощущая на себе их неодобрительные взгляды, я радовалась тому, как плохо выгляжу. По крайней мере, среди моей уродливой одежды нет дорогих вещей.

Особый акцент мне бы хотелось сделать на солнцезащитных очках: я никогда в жизни не носила солнцезащитных очков, которые бы мне настолько сильно не шли. Мужчина, у которого я их купила, по-видимому, слегка ужаснулся моему решению их приобрести, да и сама я не особенно радовалась. Но я во имя Киану проносила их ровно 20 минут, а затем решила, что пусть уж лучше моя сетчатка сгорит дотла, чем я прохожу с этим ужасом на носу ещё хоть секунду.

Photo of Keanu via the Image Direct

Среда

Это был наименее убедительный из моих образов: поскольку на дворе уже не 2003 год, найти болотно-зелёные капри-карго сейчас невозможно, а у меня нет доступа к аутлету Ann Taylor Loft, стоящему в отдалении от всех основных федеральных трасс где-то в Центральной Флориде. Впрочем, я старалась как могла. Я бы сказала, что это был наименее чувствительный из прикидов. Носить с собой шлем весь день я не могла, но мне приятно думать, что Киану тоже не ходил с ним всё время.

Куртку я надевать не стала, так как в Нью-Йорке настал первый по-настоящему тёплый день и мне захотелось почувствовать тепло солнца на руках.

Мою внешность никто, в принципе, не комментировал, если не считать одного парня в одном квартале, который попытался привлечь к себе моё внимание. Одна моя знакомая, которая однозначно круче меня и одевается лучше меня, похвалила мой образ. Из-за этого я пребывала в смятении до конца дня. Но оглядевшись вокруг, я осознала, что многие сегодняшние «топовые тренды» глуповаты.

Я и дальше чувствовала себя крайне по-жлобски, несмотря на комплимент, так как, на мой взгляд, мы с Киану открыли голени совершенно неудачным образом: почему-то сейчас в тренде открывать от двух до четырёх дюймов длины голеней. В Urban Outfitters было бы трудно найти штаны, не являющиеся последним писком моды. Тем не менее, из-за четырёх дюймов открытых голеней мне захотелось умереть. Столь огромная часть бледных небритых голеней напоминала неудачно расположенное длинное тире на моём теле.

Четверг

Все остальные дни, казавшиеся худшими, быстро обставил четверг, действительно самый худший. Я осознала, что все мои свитшоты укорочены. Поэтому изобразить разбойничий стиль, который Киану демонстрировал на фото, было труднее, пока я не одолжила у коллеги свитшот нормальной длины. Я провела весь день в главном офисе VICEHQ, и в какой-то момент меня застукали за попыткой снять зеркальное селфи в полном костюме Киану. Я быстро заскочила в туалетную кабинку и не выходила оттуда минут десять, не меньше.

В связи с этим я осознала, какой отвагой нужно обладать, чтобы не только решиться вообще надеть свитшот на голову, но и сделать это прилюдно. Неужели Киану Ривз достиг такой славы или такого успеха, когда абсурдный внешний вид уже не имеет значения? Этот прикид должен был скрыть то, что он Киану Ривз? Защитить его от дождя? Удовлетворительного для меня ответа на этот вопрос попросту нет. Может, это вообще не Киану? Я вижу сходство, но насколько мы уверены, что это действительно он?

Как бы то ни было, я оделась в этот чисто чёрный многослойный прикид в первый день, когда температура в Нью-Йорке достигла 90 градусов по Фаренгейту. Я не могла очень долго ходить в блейзере из-за реальных шансов потерять сознание. Если приглядеться к фото Киану поближе, кажется, будто на улице было не так уж жарко, если судить по одежде остальных людей в кадре: многослойная лёгкая одежда, рукава в три четверти, длинные открытые платья. Поэтому снова напрашивается вопрос: Киану, ради Бога, почему ты вот так натянул себе на голову тот свитшот? Почему? Зачем ты (если предположить, что это ты) это сделал?

Photo of Keanu via the Mega Agency

Пятница

В последний день своей стажировки в VICE я пришла в самом скандальном образе Киану – в той занюханной чертовщине, с красной кепкой и босыми ногами, в которой его, как известно, сфотографировали на прошлой неделе. Он, казалось, три недели смотрел автогонки без доступа к душу и кровати.

Как я узнала, порыскав на различных фанатских страничках о Киану (да-да, они существуют!), он, вероятно, ходил в таком виде, снимаясь в «Джоне Уике 3» или готовясь ко съёмкам в нём, так что это не так безумно, как штаны-карго или привязанный к голове свитшот: так ему, возможно, нужно было одеться для работы. Когда-то давно я, работая официанткой, вынужденно одевалась под матроса, так что я всё понимаю.

На обед я пошла в популярное бруклинское заведение, в котором все посетители казались слишком богатыми, чтобы работать в пятницу. Поэтому мой образ «под Киану» (спортивные штаны, свободная футболка, неухоженные волосы, кепка и пластиковые шлёпанцы) никого не покорил. Мне хочется думать, что люди посчитали меня настолько богатой, что я не чувствую себя обязанной прилично одеваться перед выходом в люди. Но, судя по мрачному виду женщины в юбке долларов, пожалуй, за 300, я предполагаю, что они могли заметить: моя одежда куплена на распродажах.

Спустя неделю ношения одежды, которая меня не красила и в целом была неудобной, я начала чуть меньше беспокоиться об осуждающих взглядах людей, с которыми я бы ни за что не захотела тусоваться. Но мне также нравится радоваться своему внешнему виду, и поэтому я однозначно сожгу всё, что носила на этой неделе. В особенности красную кепку. Вечная ей память, и да здравствует Киану.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.