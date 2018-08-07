Я подсел на безмолвную медитацию и чувствую себя как никогда хорошо

Три года назад я записался на ретрит по безмолвной медитации, который называется випассана. Я десять дней жил в одной комнате ещё с четырьмя ребятами, обходился без разговоров с кем бы то ни было, медитировал часов по десять в сутки и ел всего дважды в день. Я сделал это по той же причине, по которой отправился в Афганистан во время «боевого сезона», провёл лето на рыболовном траулере в Северном море и неделю не поглощал ничего, кроме аяуаски: я решил, что из этого получится хорошая статья для VICE.

Эта випассана мне страшно не понравилась, и, если бы в итальянских горах, в которых я ею занимался, была мобильная связь (я смахлевал: тайком пронёс туда телефон), я бы позвонил другу и попросил меня вызволить. Но когда она закончилась, я почувствовал себя просто замечательно, как после старшей школы или отношений с токсичным человеком.

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Ну, в самом деле, можете сказать вы: снова можно нормально есть, снова можно мастурбировать (от этого просят воздержаться), а что важнее всего, снова можно говорить. Но, помимо облегчения от возвращения к старой жизни, я заметил мелкие (но положительные) изменения в своём восприятии мира. И, думаю, именно поэтому я с тех пор записывался на випассану ещё пять раз. По всему миру существует около 200 центров, в каждом из которых предлагают один и тот же курс на разных языках и немного другую еду. Последние несколько раз я занимался ею в Австралии, Германии, Ирландии и Калифорнии.

Польза от медитации (от повышения удовлетворённости до борьбы с болезнями) достаточно хорошо задокументирована и подтверждена наукой. Випассана даёт человеку десять долгих дней тишины, которые сами по себе могут принести пользу, так как высокий уровень шумового загрязнения непосредственно влияет на здоровье сердечно-сосудистой системы, а также связан с депрессией и тревожностью. Я в тишине ощущаю какое-то спокойствие в теле, осознаю свои движения, а когда отключается моя тревожность от шума, я начинаю ценить визуальную красоту окружающего мира.

С духовной точки зрения випассана (это название происходит от слова из языка пали, означающего «видеть всё как есть») задумана как способ полностью очистить разум от скверны. Понимаю, формулировка немного инквизиторская, но под «скверной» в данном случае подразумеваются отрицательные мысли, неврозы, тревожность и депрессия. Некоторые люди один раз отсиживают випассану, удовлетворяются тем, что выдержали это испытание, а затем не замечают никаких крупных перемен в своей жизни. Некоторые люди убегают на третий день, посчитав это сектантством и забив на неё; впрочем, тут трудно поспорить, если вспомнить о её правилах, древнем языке богослужения и видео бирманского учителя (ныне покойного), принёсшего випассану на Запад, которые приходится смотреть каждый вечер. Но, у меня всё было совсем по-другому. После своей первой випассаны я бросил курить. После второй бросил бухать. После третьей помирился с отцом. Мне не пришлось работать над этим – желание курить и пить просто ушло, как и желание дальше злиться на папашу. Я не говорю, что стал идеальным после пяти випассан – отнюдь, – но я заметил, что моё поведение изменилось, и эти изменения указывают на то, что випассана действительно немного перестроила мой мозг.

Ричард Дэвидсон – профессор психиатрии из Висконсинского университета, изучавший випассану. Происходящее в течение этих десяти дней он называет своего рода «перемонтажом».

Випассана – это разновидность умственной тренировки, которая, по словам Дэвидсона, даёт «силы для того, чтобы остановиться, заметить, как легко разум может преувеличить серьёзность какой-то неудачи, заметить, что это интересный умственный процесс и не дать так просто затянуть себя в бездну».

В течение десятидневного курса участники изучают два вида медитации: фиксацию внимания и открытое наблюдение. Когда ваш разум сосредоточен (а вас бы просто поразило, как он заостряется, если не говорить и не смотреть на телефон), вы начинаете мысленно осматривать всё своё тело и наблюдать приходящие и уходящие ощущения, не двигаясь и не реагируя. Это утомительно трудно, потому что даже при остром разуме мысли всё равно куда-то вас уводят или вам хочется отреагировать на боль, возникающую в теле от сидения целый день со скрещёнными ногами. Таков уж упоротый паттерн привычки в психике. Но ваш разум и тело медленно (а судя по моему опыту, в випассане ничего не происходит быстро) начинают повиноваться, и это повиновение, это трудное изменение привычек, повлияло почти на все сферы моей жизни. Оно создало своего рода буфер между тем, что происходит, и моими реакциями, а со временем этот буфер благодаря дальнейшей практике укрепился.

Мне кажется, здесь всё зависит от точки зрения. Эта психическая тренировка позволила мне воспринимать всё чётче и, возможно, чуть более благодарно. Можно либо истерить из-за необходимости постоять в очереди ещё несколько минут, либо осознать, что вы стоите на подмостках из костей, дышите воздушными мешками из биологической ткани и осмысливаете всё это таким огромным мозгом, что в нём бы мог уместиться весь интернет.

В исследованиях випассаны используются электроэнцефалограммы (такие штуки, похожие на шапочки для плавания, к которым прикреплены электроды) для измерения активности мозга. Говоря конкретно, они измеряют гамма-волны, которые ходят между нейронами. У тех, кто практикует випассану, наблюдается кое-что очень редкое: крайне высокая синхронность гамма-волн. Кажется, будто ваш мозг работает на полную катушку или, как прекрасно выразился Дэвид Доббс в Scientific American, «будто множество канатов идеально поворачиваются все разом». Дэвидсон обнаружил, что более эмоционально сильные люди, то есть те, кто восстанавливается после дурных новостей, а не впадает в депрессию и тревожность, обладают более сильными гамма-волновыми связями между левой частью префронтальной коры головного мозга (ПФК) и миндалинами. У более слабых людей, как он обнаружил, между ПФК и миндалинами циркулирует меньше сигналов. Випассана, предположил он, может способствовать восстановлению и укреплению этих связей.

Возможно, именно поэтому мне во время медитации порой кажется, будто вся моя голова заполнена малюсенькими пчёлками, поющими песни Энии.

С личной точки зрения я пришёл в випассану склонным к тревожности молодым человеком, страдающим от депрессии и неспособным принять даже простое решение без сильных внутренних мук. У меня была дурная привычка выходить из дома по каким-то делам, а затем возвращаться на полпути. Я пил гораздо больше, чем следовало бы. Я часто сворачивался калачиком на полу и так далее, и тому подобное. Випассана и ежедневный приём лекарств задушили очень многое из этого в зародыше. По сравнению с психотерапией, которой я немного занимался, и психоделиками, которые я принимал очень много, ничего, по сути, не может сравниться с десятью днями многократных неудачных попыток сосредоточиться больше, чем на минуту.

Я принимал ибогу и чувствовал себя круче Бога, но випассана – очень поучительный опыт. Это тяжёлый труд, и она заставляет человека искать силу воли в глубине себя. Каждый часовой сеанс медитации – это эпическая битва решительности с отказом. Это страшно нудно. Но, как не удивительно, бросают это дело примерно двое учеников из ста. Что касается денег, то там просят лишь посильных пожертвований, а готовкой, уборкой и побудкой вас в 4 часа утра там занимаются бывшие ученики на общественных началах.

Учителя випассаны называют её «искусством жизни», но, сидя там с просиженной до костей пятой точкой, пустым желудком и мысленно пролистывая каталоги памяти со сверхсветовой скоростью, невольно думаешь: может, под искусством они имеют в виду конкретное его произведение – «Сад земных наслаждений». Высиживать випассану – невероятно тяжёлый труд, и я прекрасно понимаю, почему многие люди могут сказать, что это не для них. Но если вы, как и я, провели большую часть жизни с полной головой негатива, дурных привычек, тревожности, страхов, нерешительности и травм, то в сравнении с этим десять дней тишины, когда хочется, чтобы ваша задница была в пять раз больше и на ней было мягко сидеть, – милосердно короткий срок.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.