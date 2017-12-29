Я поехал на порно-выставку вместе со своей мамой

Первоначально эта статься появилась на VICE Germany

Как правило, я избегаю разговоров о сексе со своими родителями. К счастью, они также рады не говорить об этом.



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Я хотел бы тут напомнить, что, я рос в Германии в то время, как мои родители воспитывались в очень консервативной китайской культуре – для них секс и сексуальное желание были табу. И мне кажется, что с тех пор мало что изменилось; во время своего визита в Шанхай в начале этого года, я заметил, что пары на улице избегают любых публичных проявлений любви. Я увидел, как они время от времени касались рук друг друга, но никаких поцелуев или держаний за ручку.

Эта поездка заставила меня задуматься, откуда появилась эта стыдливость, и как она продолжает влиять на моих родителей. И лучший способ узнать это, думаю, состоит в том, чтобы начать откровенный разговор о сексе с моей матерью в месте, где не было бы способа избежать этого. Вот почему я решил взять свою маму на секс-выставку. Не просто на секс-выставку, а на международную эротическую выставку-ярмарок VENUS в Берлине – четырехдневное мероприятие, которое привлекает более 30 тысяч любителей эротики, которые приходят, чтобы пообщаться со своими любимыми порнозвездами, посмотреть живое секс-шоу, и подобрать совершенно новых секс-кукол.

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Когда я звонил маме, чтобы пригласить ее на VENUS, я не получил ответа, которого ожидал.



«Хочу уточнить, это секс-выставка», – подчеркиваю я. «Там будут живые секс-шоу и стриптизерши». Мою маму это мало волновало. «Итак, мы вместе поехали в театр». Я пытался понять, насколько это актуально, но полагаю, что из этого урока нужно извлечь то, что вы никогда не должны недооценивать желание родителей провести некоторое время со своими детьми, независимо от того, как это время будет потрачено.

В день ярмарки мы встретились за завтраком возле выставочного центра, и я перешел сразу к делу.

«Почему мы никогда не говорили о сексе?», – спросил я. Она замерла на мгновение в раздумье. «Мы с отцом хотели дать тебе личное пространство», – сказала она. «И ты был таким милым мальчиком. Когда тебе было девять, ты сказал нам, что навсегда останешься с той первой, которую приведешь домой. И если она не подойдет тебе, ты сказал, что закончишь как профессор Снейп, который был влюблен в мать Гарри Поттера. Это была для меня новость. «Я беспокоился, что в конечном итоге закончу как профессор Снейп?» Моя мать кивнула. «Да, ты думал, что печально, что после её смерти он никогда не женился».

Слева: автор и его мать встретились с одной из самых знаменитых германских травести Эллой Мортаделлой. Справа: приспособления для БДСМ

Когда мы закончили разговор о том, каким чутким ребенком я был, мы отправились на ярмарку.

Когда мы прогуливались по выставке, я заметил, что на самом деле нет «типичного» посетителя VENUS. Мероприятие привлекает довольно широкую аудиторию. На ней присутствуют пригородные дедушки, люди, покрытые с головы до ног татуировками, а также подростки с широко открытыми глазами, некоторые из которых явно видят обнаженных женщин впервые. Неудивительно, что большинство посетителей – мужчины.

Мы добрались в главный зал, и меня сразу же ошеломило всё, что одновременно там происходило. Слева от нас группа девушек, работающих на вебкамеры, общалась с незнакомцами в интернете; справа от нас – голые люди берут интервью у других обнаженных людей; впереди нас – строй силиконовой грудей и латексных костюмов в полный рост. Я застенчиво обернулся, чтобы проверить, как моя мама справляется со всем этим, и обнаружил, что она исчезла.

Моя мама проводит проверку качества ошейника

Я нашел её за стойкой БДСМ. Она беседовала с доминантной блондинкой в ярко-красной лакированной одежде, держа мужчину в блестящем черном костюме на поводке. Моя мама поняла, что к чему. «Этот ошейник немного похож на тот, который есть у нашей колли», – рассказывает она доминатрице. Леди дала мне свою визитную карточку и потянула поводок с нежной силой. «Как долго этот бедный человек был обернут в эту … фольгу?» – спрашивает её мама. Доминатрикс отвечает, что делает это по собственной воле. Её покорный кивнул в знак согласия.

Когда мы перешли к следующему прилавку, моя мама объяснила, что знает, что в Китае тоже есть фетиш-сцена, однако находится в подполье – в секретных сексуальных вечеринках и, в частности, в клубах. Она сказала мне, что в 1960-х годах в Шанхае всё, что не было сделано с целью рождения детей, считалось извращением–БДСМ, однако также гомосексуализмом, мастурбацией, оральным и анальным сексом. Её учили, что это плохо для её здоровья и могло дезориентировать её сознание. Даже любовь, прелюдия и женский оргазм не считались актуальными. «Секс считался удовольствием для мужа и обязанностью жены», – отметила она.

Кроме того, моя мама была воспитана по принципу miànzi – образ жизни, который примерно переводится как «сохранить лицо». Это всё ради поддержания и улучшения социального статуса, который является самой ценной вещью для поколения её родителей. С раннего возраста детей, особенно девочек, учили, что они получат благословение своих родителей выйти замуж, если их партнер будет из уважаемой семьи, иметь работу, машину и дом. Сосредоточение на ваших сексуальных желаниях может отвлечь внимание от этого.

Моя мама осматривает некоторые фаллоимитаторы на продажу

Будучи вдохновленными доминатрикс, с которой мы только что познакомились, вместе с мамой мы направились в специальную зону фетиша. Все на ярмарке выглядят так спокойно – так, как будто это единственный шанс в году, чтобы показать, кто они на самом деле. Моя мама тоже выглядела достаточно расслаблено.



В демонстрационном зале, мы увидели порнозвезду, которая сидела на вибрирующем седле, широко расставив ноги, и вслух читала роман Джеймса Бонда. Стая фотографов стояли вокруг неё, фиксируя каждое её движение. Впервые за день моя мать выглядела шокированной. Честно говоря, я тоже был очень шокирован, но в основном потому, что взрослый мужчина, одетый в латекс, и которого тащили на поводке, не бросил её, а делал все это. «Это ужасно», – заявила мама, выглядевшая так, как будто она проглотила осу.

С левой стороны, моя мама и я пробуем виртуальное порно; справа, заглядываем в рот секс-кукле

Когда мы уходили, женщина щедро поделилась с нами презервативами и вытащила листовки, продвигая свое хардкорное лесбийское шоу. Мама решила, что это не для неё, и пошла дальше, в направлении к секс-куклам.

Четыре куклы сидели на диване. Их груди выходили далеко за рамки разумных человеческих пропорций. «Ты выглядишь грустным», – прошептала моя мать мужской кукле, сидевшей в одиночку. Она спросила продавца, почему пенис на кукле отличается от остальной части тела по цвету, и он ответил, что пенис можно поменять в зависимости от предпочтения пользователя в отношении длины и обхвата. «Кажутся ли они настоящими?» Я спросил её, в то время она сжимала несколько поддельных пенисов. Она не уверена. «Нет, похоже, что они сделаны из чизкейка».

Позднее во второй половине дня, женщина, продающая фаллоимитаторы, поздоровалась с нами и спросила, хотим ли мы освежить свою сексуальную жизнь. Мне поплохело. Однако моя мать, так как она делала это каждый раз, беззаботно улыбалась. «Это мой сын», – засмеялась она. Продавщица в течение наносекунды выглядела смущенной, но она профессионал и не позволит матери и сыну, прогуливающемуся по эротической выставке, испортить ей игру. «У меня есть красивая модель, сделанная из силикона – это наш лидер продаж», – продолжает она, но мою мать больше привлекло что-то другое. «Ты такая молодая, ты похожа на бывшую девушку моего сына», – рассказывает она продавщице. «Марвин, ты так не думаешь?»

Вместо того, чтобы ответить на её вопрос, я спросил свою маму о фаллоимитаторах, знает ли она о них.

«Конечно», – говорит она. «Но они оскорбляют мужчин».

«Почему?», – спросил я.

«Зачем мне что-то такое, когда мужчина может это сделать? Разве они не заставляют мужчин чувствовать себя ненужными?»

«Игрушки рассматриваются как дополнение к сексу».

«Эта вещь не может воссоздать чувства или эмоции – это просто предмет. Разве ты не предпочтешь спать со своей девушкой, чем с куклой?»

Мама посетила DVD-магазин.

Прежде чем я мог ответить на вопрос, мы увидели большую группу женщин, направляющихся на сцену в демонстрационный зал, где было ещё больше женщин с телефонами в руках, наготове делать фото. Логотип, проецируемый на стену, объясняет, почему они там собрались: «Sixx Paxx», мужская группа стриптизеров. Ведущий предупреждает собравшихся дам «держаться за трусики», в то время как он приглашает танцоров на сцену. Моя мать сказала, что хочет вернуться в выставочную зону, чтобы найти стенд, продающий продукты для волос. Когда стриптизеры начали танцевать, она ушла. «Мама, они снимают одежду», – напомнил я ей. Она останавливается, поворачивается к сцене, сделала пару снимков, а затем направилась к двери. «Мне это не нравится», – сказала она.



Позже, мы направились к стенду, который находился на краю главного зала, чтобы протестировать виртуальное порно. Я надел VR очки и оказался в не очень декорированной комнате, где находилась одна кровать и голая женщина, составляющая мне компанию. Женщина была на четвереньках. Она шевелила своей задницей, прежде чем подойти, чтобы сделать мне «минет».

Я снял очки, чтобы проверить, как там моя мама. Выражение на её лице колебалось от прозрения до ужаса. Она сняла очки и села на стул. «Это казалось таким реальным», – сказала она. «Я была мужчиной, а эти две женщины были на мне». Я спросил её, рассматривала ли она когда-нибудь концепцию секса втроем. «Немыслимо. Я бы сильно ревновала к другим женщинам», – заявила она. «Это также невозможно с мужчинами. Твой папа слишком ревностно отнесся к этому».

Выставка привлекла большое количество посетителей со всего мира.

Кроме того, две женщины-порно звезды вышли на главную сцену. По словам моей мамы, когда она росла, порнография была одним из самых больших табу. Я спросил её, хотела ли она когда-нибудь поговорить с порнозвездой. «Я действительно не знаю, что сказать им», – отметила она.

Она указала на дам, купающихся в свете вспышек камеры. «Это что, похоже на реальность?» – спросила она меня. Я говорю ей, что много порнозвёзд любят свою работу. «Конечно, они так скажут», – издевается она. «Для этих мужчин они просто вещь. Если они хотят соблазнить мужчин, они должны пойти в бар. Если им нравится играть, они должны пойти в актерскую школу». Моя мать может быть жестокой.

После трёх часов просмотра мы решили, что насытились эротикой за один день.

Итак, было ли здорово взять свою мать на секс-выставку? На самом деле, нет. Смогу ли я сделать это снова? Точно нет. Стоило ли? Определенно. Находясь в окружении секса, естественно, было намного легче говорить с моей мамой об этом.

Например, теперь я знаю, что она никогда не займется сексом втроем или не купит фаллоимитатор, особенно если он сделан из силикона. Я спросил её, узнала ли она что-нибудь еще сегодня. «Я стала более открытой», – улыбнулась она. «Но я также узнала, что не всё, что связано с сексом, сексуально».