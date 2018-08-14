Я получил советы по игре в «Монополию» от чемпиона мира по «Монополии»

Среди множества воспоминаний, связанных у меня с игрой в «Монополию», то, как я впервые напился. На дворе был 2009 год, и мне только что исполнилось 16. Я был на побережье в Лигурии, на северо-западе Италии, и я умудрился за одну игру прикончить шесть порций пива и полбутылки джина. Кто выиграл, вспомнить не могу.

Этот опыт не убил во мне интерес к «Монополии» и её способности пробуждать во всех нас нашего внутреннего жадного, несдержанного капиталиста, склонного к саморазрушению. Поэтому, когда мой редактор предложил мне сразиться с текущим чемпионом мира по «Монополии», итальянцем Николо Фальконе, я с радостью ухватился за этот шанс.

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Николо – 34-летний юрист из Венеции, также подрабатывающий стендапером. «В основе «Монополии» лежит беспорядочное строительство, игра с фальшивыми деньгами и периодические отсидки в тюрьме, – часто произносит Николо в своём номере, постепенно переходя к сути шутки. – Так что у итальянцев к ней естественная склонность».

Чтобы сойтись с Николо в настоящей игре, мне нужно найти ещё двух игроков. Так я с помощью крайне сложного и масштабного отбора через один пост на Facebook нахожу Элио и Лидию. Николо пригласил другого стендапера, Стефано Рапоне – не играть, а просто чтобы его повеселил наш неизбежный крах.

Lidia, Elio, and the author

Спустя несколько дней подготовки, в которую входит чтение и перечитывание официальных правил «Монополии» и выпрашивание полезных советов у бывшего чемпиона мира Бьорна Хальварда Кнаппскога, приходит время для игры. Утром в день соревнования мы встречаемся в миланском офисе VICE. Перво-наперво после краткого знакомства мы выбираем себе фишки, на которых, помимо знакомых мне с юности утюга, фляги и шляпы, изображены несколько недавно созданных предметов.

Николо выбирает ретро-автомобиль, Лидия выбирает тираннозавра, Элио (который играет в группе под названием Pinguini Tattici Nucleari, то есть «Тактические ядерные пингвины»), конечно же, выбирает пингвина. Чтобы дать понять всем, что я пришёл не бить баклуши, я выбираю боевой корабль.

Будучи старшим среди игроков, Николо будет банкиром. Мы играем с дополнительным кубиком, дабы немного ускорить игру. Пое… пое… да поехали уже, блин.

Первые 30 минут проходят согласно ожиданиям: каждый игрок пытается прикарманить всю недвижимость, на которую ходит. Элио несколько раз попадает в тюрьму, и так будет продолжаться большую часть игры, что помешает ему создать эффективный портфель недвижимости. Мне же благодаря паре удачных бросков удаётся относительно быстро приобрести два из пяти самых дорогих важных объектов. А в конце концов и самый крупный, самый дорогой объект на итальянской доске для «Монополии»: Парко-делла-Виттория.

На радостях я заключаю несколько хитроумных сделок с Лидией, меняя электроэнергетическую компанию и один из своих дешёвых объектов на второй по дороговизне объект – Вьяле-деи-Джардини. Теперь у меня монополия на два самых дорогих и прибыльных места во всей игре.



Теперь я, разумеется, генерально потратился, но мне всё равно. Я ухмыляюсь во весь рот и агрессивно насмехаюсь над другими игроками, когда они ходят на какие-то из моих объектов. Разумеется, на данном этапе они платят мне относительно немного, но Боже мой, я чувствую себя непобедимым.

Впрочем, Николо остаётся достаточно спокойным и тихим – как будто играет сам по себе в какую-то отдельную игру. Он закладывает электроэнергетическую компанию и вокзал, а приобретает только оранжевые объекты. Это популярная стратегия среди элиты игры, так как у этих объектов лучшее соотношение стоимости и доходов, и на них чаще всего ходят игроки, выходящие из тюрьмы. Между тем Лидия и Элио ещё не обзавелись полным набором объектов одного цвета.

Теперь, как, по крайней мере, представляется мне, схватка продолжается напрямую между чемпионом мира и мной. Вскоре мы действительно начинаем строить свои империи, но я, изрядно переплатив за несколько домов, конечно же, остаюсь без денег. Спустя ещё несколько ходов Николо также тратит большую часть своих денег, но у него повсюду появляются гостиницы и жилые дома. С этих пор всякий, кто попадает на какой-то из его основных объектов, рискует вскорости обанкротиться.

Я начинаю думать, что он действует согласно некоей чёткой, продуманной стратегии, требующей не просто скупить как можно недвижимости, а напротив, создавать роковые ловушки, заманивающие и пожирающие его противников.

Nicolò and Stefano Rapone, laughing at us.

Первой в эти тенета долгов попадает Лидия, которой приходится закладывать все дома, которые она в итоге собрала, хотя она и не расстаётся со своей коллекцией вокзалов – правда, от них, по словам Николо, всё равно «никакого толку».

Ненадолго обрадовавшись тому, что я беру деньги у чемпиона мира, когда тот оказывается на моей территории, я всего несколько бросков спустя оказываюсь должен ему баснословную сумму за аренду и вынужденно закладываю несколько объектов недвижимости сам. Именно в этот момент Николо даёт понять, что шутки для него кончились и он не станет принимать недвижимость в счёт долгов. Теперь он хочет лишь одного – уничтожить нас.

Тактика Николо не вредит лишь одному игроку – Элио, который (в лучших традициях итальянских магнатов в сфере недвижимости) продолжает проводить немало времени в тюрьме.

Спустя почти два часа первым расправляются, конечно же, со мной. Имея много недвижимости, но мало наличных, я несколько раз останавливаюсь не по собственной воле в гостиницах чемпиона, и меня не спасти никаким перезакладыванием. Согласно правилам, все мои деньги и земля достаются Николо. На скопленные деньги он строит на моей земле несколько самых настоящих гостиниц. Конец близок.

Спустя пять минут банкротом становится Лидия. 15 минут, не больше – и зек Элио понимает, что начал ни с чем, да так до сих пор, в принципе, ничего и не приобрёл. Николо любезно достаёт калькулятор, чтобы помочь Элио понять, может ли он спастись от банкротства и можно ли отсрочить его казнь. Нельзя. Спустя два часа пятнадцать минут после начала нашей игры чемпион мира по «Монополии», Николо Фальконе, выигрывает, возможно, свою величайшую битву.





Пока мы ещё не разошлись, я прошу Николо оценить каждого игрока. Он говорит, что Лидия играла хорошо, но сделала три существенных ошибки. Во-первых, она построила на своих трёх участках всего два дома, хотя строить их хорошо тройками, по одному на участок. Следующую большую ошибку она допустила ближе к концу игры, когда решила погасить долг перед ним, заложив свою недвижимость, а не продав вокзалы. В целом, говорит он, вокзалы и общества на самом деле не способствуют победе, так что от них надо по возможности избавляться. Главное – как можно быстрее строить дома и гостиницы.

В конце концов он критикует её за недостаточную жёсткость и за то, что она позволяла всем нам избавляться от долгов в ходе переговоров. «Не надо никого жалеть, – напоминает он ей. – Надо разделываться со всеми поскорее».

Элио тоже играл хорошо, говорит он. «Но он допустил огромную ошибку в начале: слишком долго просидел в тюрьме, хотя должен был выкупить свою свободу».

Николо объясняет, что в тюрьме хорошо сидеть в конце игры, когда высок риск много заплатить за аренду, но не в начале, потому что тогда нужно ходить по доске, скупая для себя свободные договоры.

И обо мне. «Ты играл нормально, правда, но тебе не повезло», – уверяет меня Николо. То есть некоторые базовые знания о тактике и стратегии однозначно могут вывести человека в чемпионы мира. Но в остальных случаях наш успех в «Монополии», как и в жизни, в целом обусловлен двумя факторами: банальным везением и сведением к минимуму тюремных сроков.

Эта статья была впервые опубликована на VICE IT.