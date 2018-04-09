Я помогла своей 28-летней подруге получить первый оргазм

Я всегда рада вызовам. Поэтому, когда моя чудесная сексуально неискушённая подруга сказала мне, что в свои 28 ещё никогда не испытывала оргазма (я слышу, как вы кричите: «Даже с собой?!» Да, даже с собой), я решила направить все свои тревожные силы на помощь подруге в беде. Хэтти говорит мне, что ни разу даже не пробовала мастурбировать, а когда она мне в этом призналась, я потеряла дар речи. Что же она делает, когда ей не спится?!



До трети женщин испытывают трудности с достижением оргазма во время секса; также подозревают, что 80 процентов женщин его имитируют. Но для моей подруги Хэтти – которая желает остаться анонимной, дабы не скомпрометировать сексуальные способности своих предыдущих партнёров – притворство было единственным окончанием всех сексуальных похождений с тех пор, как она десять лет назад начала заниматься сексом.

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«Я отличная актриса, – говорит она в ответ на мою просьбу изобразить оргазм, как в фильме «Когда Гарри встретил Салли», за столом. – Имитация зависит от человека – с моим парнем это было скорее шоу… Думаю, я любила его больше, чем он любил меня, так что таким образом я давала ему что-то». Хэтти признаётся, что, вопя, трепыхаясь и воя на мифическом пике, она удерживала своего мужчину при себе, но это значило, что её собственное сексуальное развитие так и не было реализовано. Возможно, любительская актёрская игра Хэтти поддерживает беспочвенную уверенность в сексуальном мастерстве небольшого количества лиц мужского пола в Ванкувере; возможно даже, что именно она виновата в том свидании, на котором вы недавно побывали благодаря Tinder и на котором парень спросил, кончите ли вы после двух коротких толчков и неуклюжего прикосновения к вашему клитору.

Хэтти – первая на моей памяти подруга, которая не испытывала в юности некоего сексуального любопытства, будь то открытие для себя удачно расположенных струй в бассейнах или участие в странных сексуальных играх с друзьями. Она – единственная моя подруга, которая в 28 лет клянётся, что не мастурбирует, и реально, действительно этого не делает. «Мне это неприятно, – говорит она. – Я очень сильно сексуально подавлена».



Хэтти говорит мне, что хочет попробовать, но не знает, с чего начать. «Конечно, мне бы хотелось, но мне возможно, понадобится помощь», – говорит она. Поэтому мы отводим себе неделю на полное избавление Хэтти от накопившегося сексуального подавления и на то, чтобы довести её до того счастливого конца, которого она так заслуживает. Здесь оргазм даже необязательно должен быть целью – речь идёт просто о том, чтобы вообще повеселиться, любя себя. Некоторые женщины неспособны на полноценный пик, и это вполне нормально, а я знаю, что следует учитывать психологические аспекты, которые лучше решать с помощью года психотерапии, чем с помощью моего сомнительного секспросвета; но я считаю, что мы могли бы чего-то добиться, просто занявшись физической стороной дела, пусть даже это и не будет большим финалом. Как говорится, не догоню, так хоть согреюсь. Ну, здесь, как мне кажется, то же самое, только вместо «согреюсь» здесь будет возможность сказать слово «влажный», не пережив паническую атаку.

Итак, какова наша тактика сексуального возрождения? Во-первых, я, конечно же, хочу, чтобы она почувствовала себя комфортнее в сексуальном плане, достаточно, чтобы перестать имитировать оргазмы направо и налево, но при этом достаточно комфортно, чтобы выяснить, как работает её тело и что ей нравится. Однако я не могу сделать это за неё, и, хотя здесь можно было бы быстро решить проблему кунилингусом по-дружески, я не знаю точно, насколько комфортно мне будет удерживать на своих скромных плечах тяжесть 28 лет неполученных оргазмов. Вместо этого я обсуждаю с Хэтти поход в единственное пришедшее мне в голову место, которое убедит её в том, что эти поиски совершенно нормальны. Место, которое, без сомнения, станет неоценимым подспорьем в достижении её конечной цели, – секс-шоп.

День 1

Итак, мы с Хэтти направляемся в Womyns’ Ware, секс-позитивный, нацеленный на женщин секс-шоп в Ванкувере. Поначалу Хэтти всё это страшно не нравится. Повсюду слишком много секса, и нельзя даже опереться на что-нибудь, не коснувшись случайно какого-то предмета фаллической формы. Лесли, владелица магазина, и Хэтти начинают болтать, и тут я удаляюсь. Мне кажется вполне разумным, что Хэтти находится здесь как настоящая клиентка, а когда каждому крошечному шажку человека в сторону сексуальной свободы улыбается его настырная подруга, это, наверное, не совсем нормально. Поэтому я прогуливаюсь по магазину.



Магазин похож на эротически напряжённую кондитерскую для взрослых. Яркие игрушки и эстетически впечатляющие шарики, члены и вибраторы однозначно привлекательны, и я понимаю, что как бы хочу это всё, и это сродни желанию поймать всех покемонов. Кто знал, что секс-игрушки могут быть настолько притягательными внешне?

Рядами расставлены члены – большие, маленькие, с изгибами, с жилами и, что самое неприятное, с детализованными яйцами (волосы прилагаются). Пощупав один, я заметила, что он довольно липкий. «Эти – реалистичные, – объяснила Энн, совладелица магазина. – Они сделаны так, чтобы на ощупь напоминать кожу». Глядя на маленькие пушинки, цепляющиеся на этот пластик «под кожу», я невольно скривилась. Большинство из этих игрушек в искусственной коже идут в комплекте с пластиковой парой яиц. «Некоторым нравятся с яйцами». Почему? Парочка пластиковых яиц с имитацией свободного кожного покрова была однозначно не для меня, но одного взгляда на этот паноптикум членов было достаточно, чтобы показать мне, насколько разные у всех потребности и желания. Я хочу, чтобы Хэтти унесла домой девятидюймовый разноцветный гигантский пенис, но я, увы, знаю, что не мне здесь решать, а для девушки, которая сейчас давится на другом конце зала, пытаясь сказать «смазка», он может стать радужным гвоздём в гробу в виде члена.

Хэтти и её новая добрая секс-фея Лесли ищут две игрушки, которые Хэтти могла бы забрать с собой. Они сосредотачиваются на середине комнаты, где находятся многофункциональные игрушки, заточенные под клитор и точку G: Лесли считает, что это может быть хорошим началом для Хэтти, так как она ещё не знает точно, что ей нравится. Судя по всему, эти многофункциональные игрушки довольно популярны среди совершенно разных женщин, так как они удовлетворяют простым и относительно умеренным требованиям. Однако даже в этом отделе наблюдается целый ряд разных цветов и размеров. Все они безумно эргономически приятны для глаза, и я рада видеть, что в этом отделе не видно ни одного волосатого яичка в искусственной коже. Кажется, Хэтти определилась, что ей хотелось бы взять; это маленький вибратор размером с фонарик и многофункциональная игрушка, розовая и безобидная на вид. Лесли одобряет. К несчастью, позволить Хэтти испытать огромный самотык, который предложила я, она хотела не так сильно – возможно, пока что это чересчур.

На дворе канун Рождества, и мы с Хэтти начинаем последнее обсуждение перед тем, как она удалится испытывать только что полученные подарки. У меня появляется возможность спросить её, каким она представляет себе свой первый оргазм. «Посредственным», – предполагает она. «А в трёх словах?» – спрашиваю я. «Хорошим, не отличным, – отвечает она. Возможно, но мне кажется, что даже то, чего она добилась сегодня, уже подразумевает, что всё было не зря. «Я чувствую себя немного сексуально раскрепощённой, – говорит она, – а может, к этому идёт дело, мне от этого стало легче на душе». Поэтому я отправляю её восвояси вместе с купленными секс-игрушками на сумму 400 долларов. Я чувствую себя родителем, который впервые пускает своего ребёнка кататься на велосипеде без колёсиков-стабилизаторов.

День 2

На следующее утро я просыпаюсь и читаю СМС, которая просто сообщает: «Не вышло». Я как будто просыпаюсь утром на Рождество и узнаю, что Санта меня подвёл. Несмотря на отсутствие смайлов, я чувствую, как из её СМС так и сочится недовольство. Начинаю чувствовать себя немного виноватой. Давление, которое я оказала на Хэтти, просто не могло быть сексуально раскрепощающим. Собственно, оно подыгрывает отрицательному стереотипу, якобы женское удовольствие существует для других и исходит от других. Это её опыт, поэтому я должна оставить попытки так активно в нём участвовать. Я говорю ей, что это совершенно нормально, и извиняюсь: я должна помнить, что это – её опыт, а не мой.

В тот же день мы говорим по телефону, и Хэтти рассказывает мне, что испытала маленький вибратор. Собственно, она надрывалась целый час и ничего не произошло. «Ничего захватывающего не произошло, всё было нормально, – сказала она. – Было приятно, но я уже чувствовала себя так». Это мало похоже на шокирующую сексуальную инициацию, которую я ей пророчила. «Думаю, мне нужно наловчиться пользоваться этой игрушкой, – добавила она, – я, в принципе, не знала, что делаю».

«Я не особенно на этом сосредотачивалась», – ответила она, когда я спросила, о чём она думала. Мысль о том, как Хэтти пользуется этим мини-вибратором и периодически думает о еде или о том, чем она займётся в выходные, мало похожа на образ абсолютно уверенного сексуального самоудовлетворения. Спустя час даже самому искушённому любителю самоудовлетворения стало бы немного скучно. «Ещё я думаю, что мне просто надо немного привыкнуть к их применению». Хорошо, значит, ей просто нужна практика и какие-то горячие мысли, чтобы настроиться на нужный лад. Хэтти всегда была фанаткой эротической литературы, поэтому я предлагаю сегодня, прежде чем она испытает другую игрушку, попробовать её. Когда мы заканчиваем разговор, Хэтти произносит слово «оргазм», не сделав привычного вдоха, чтобы подготовиться к этому, и я невольно ощущаю некоторую гордость.

Дни 3 and 4

Во время нашего следующего разговора Хэтти, по-видимому, в более приподнятом настроении. У неё нет ни расширенных зрачков, ни выражения откровенного гедонизма на лице, свойственного человеку, только что впервые побывавшему на пике, но она кажется немного свободнее. «Последние два вечера я пользовалась большой штучкой, и это очень круто». Под «большой штучкой» она имеет в виду маленькую розовую многофункциональную игрушку, которую Лесли предложила в качестве второго варианта. Эта штука мощнее маленького вибратора, который, по сути, работает так, как будто кто-то тихонько мурлычет вам в пах. «Такого я точно ещё не чувствовала, и это вроде как какой-то прогресс».



Пика ещё не произошло, но я побаиваюсь заговаривать об этом снова, чтобы не спугнуть Хэтти и не загнать её обратно в раковину сексуального дискомфорта. «Думаю, мне просто нужно чуточку разобраться с собой, – говорит она, и я рекомендую ей не спешить. – Я ещё ничего не вставляла, думаю, что, может, займусь этим сегодня». Сейчас она, пожалуй, говорит спокойнее всего на моей памяти, она говорит, что будет что-то в себя вставлять, и она не съёживается и не потеет в три ручья. Вот это прогресс!

Будучи фанаткой эротики, я решила дать Хэтти совет от себя 15-летней, сексуально любопытной девушки, которая несколько вечеров в неделю читала эротические фанфики, закрывшись у себя в комнате. Я отправляю её на вебсайт, на котором можно найти ссылки на все жанры эротики, в том числе сверхъестественные и «нечеловеческие» эротические рассказы, которые, как это ни удивительно, интригуют Хэтти больше всего. «Ой, такая фигня мне очень нравится», – говорит она мне, когда я отправляю ей ссылку. Три дня назад Хэтти пугалась слова «пенис», а теперь она спокойно говорит со мной о сексуальных пришельцах, эротически напряжённых вампирах и даже «секс-ангелах». Я поражена. Возможно, в сверхъестественной эротике есть нечто достаточно неземное, чтобы отвлекать её от текущих проблем, с которыми она живёт изо дня в день. Можно подумать, будто сексуальные нелюди стали формой бегства из крепких пут сексуального ограничения, которые она ещё не сбросила с себя, хотя и живёт половой жизнью десять лет. Кто знает.

День 5

Я сижу напротив Хэтти, сложив треугольник из указательных и больших пальцев. Так как обе руки у меня заняты, я показываю на воображаемые чувствительные точки носом, пытаясь объяснить ей ещё кое-что. «Я знаю, где что находится, – говорит Хэтти после того, как я с неохотой минимум четыре раза повторяю слова «капюшон клитора», – просто этого ещё не произошло». Вчера вечером у Хэтти прошёл ещё один долгий сеанс, и я крайне впечатлена её бдительностью. К несчастью, наступил уже пятый день, а толку до сих пор никакого. «Когда ты решишь, что с тебя хватит», – спрашиваю я её. «Когда батарейка сядет», – отвечает она. Это ещё не один час, я впечатлена!



«Было хорошо, – говорит она, – как ещё никогда не было». Я всё ещё терпеливо жду слов вроде «потрясающе» или «невероятно», а это тоскливое секс-возрождение пока что, как и предсказывала Хэтти, выдаётся несколько посредственным. Но она, тем не менее, спокойно об этом говорит, а мне приходится напоминать себе, что это уже что-то. Эта девушка на прошлой неделе, наверное, не коснулась бы себя даже во время судорог, так что прогресс здесь неоспорим. Хэтти медленно, но верно двигалась прямиком к своей цели, а накануне вечером сделала пару дополнительных шагов не без помощи секс-ангелов. Пошарив немного накануне вечером самостоятельно, я могу заключить, что секс-ангел уж точно не согрел бы мне чресла, даже самую малость, но это просто показывает, насколько мы все разные и как это замечательно.

Что ж, оказывается, секс-ангелы действительно существуют. Интернет под битком набит эротическими текстами, рассказывающими о крылатых созданиях и их насыщенной половой жизни. Пожалуй, нет ничего более несексуального, чем читать эротику вне контекста, и я, несколько раз прочитав о «пульсирующем члене» ангела и «ангельском соке», вынужденно удаляюсь и пытаюсь выжечь это из своей памяти. В тот вечер я думаю о том, что Хэтти, наверное, как раз начинает очередной сеанс, и надеюсь, что сегодня настанет тот самый час. Отчасти я понимаю, что она готова, поэтому я скрещиваю пальцы и молюсь – разумеется, молюсь секс-ангелам.

День 6

Утром мне приходит СМС с шестью смайликами.



Подборка довольно загадочная, но я не мучаюсь над её расшифровкой. Ей наконец-то удалось! Впрочем, учитывая разношёрстность смайликов, я сомневаюсь в общем посыле, в основном потому, что нигде не видно смайлика в виде ангела.



«Как ты?» – спрашиваю я её. «Наверное, так же, – отвечает она. – Пожалуй, теперь, когда я знаю, как это делается, я счастлива». Какая она бесстрастная! А где все эрогенные превосходные преувеличения?! Я надеялась получить от неё целый абзац в стиле Джилли Купер, посвящённый запутанной подноготной её опыта, но она не горит желанием его писать. У Джилли Купер во время литературных оргазмов вечно что-то «дрожит», «волнуется» или «колышется», и это всегда звучит очень здорово и подозрительно старомодно. Рассказ Хэтти был куда более упрощён. «Было приятно, – говорит она, – это было что-то новенькое – если честно, описать это трудно». Судя по всему, бесчисленная эротическая литература, которую она поглощала, не вдохновила её на большую выразительность, но я думаю, что мне также было бы трудно выразить это словами. «Теперь всё сходится, потому что я знаю, к чему всё идёт, – продолжает она, – теперь мне просто хочется научиться хорошо это делать». Так что, добившись своего первого пика, Хэтти дала себе новое обещание на 2018 год – наловчиться добиваться оргазмов.

Итак, каков же здесь вывод? Если достаточно упорно стараться, то обязательно добьёшься желаемого? Это однозначно урок настойчивости. Хэтти каждый вечер в течение шести дней проводила по часу в попытках получить оргазм, и ей это удалось. Это шесть часов самосовершенствования и любви к себе, и она благодаря этому однозначно изменилась. Но она говорит мне, что, даже если бы ей не удалось, она бы всё равно была признательна. «Со всей этой истории начался диалог о моём удовольствии, о котором мне раньше было неловко говорить, а теперь мне спокойно – жалко, что у меня не было этого момента раньше», – говорит она мне, и мы едва не даём пять друг другу по телефону.

Целью секса должны быть приятные ощущения, необязательно оргазм: у некоторых людей он всё равно невозможен, и я безумно рада за Хэтти, что она наконец-то начинает понимать, от чего ей становится хорошо. Теперь Хэтти вполне спокойно проводит вечер дома наедине с собой, своим розовым вибрирующим приятелем и секс-ангелами. Это ещё тот путь для девушки, которая раньше описывала свой сексуальный опыт как «скучный». Если вы, разгуливая по Ванкуверу, увидите 28-летнюю женщину, у которой с плеч свалилась гора жизни с подавленной сексуальностью, помашите ей рукой.

Эта статья была впервые опубликована на VICE Canada.