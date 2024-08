Я попробовала голую йогу и познакомилась со всеми своими отверстиями

Я переехала в Берлин в апреле 2017 года после разрыва отношений. Смену обстановки я использовала как возможность поразмыслить о своём внутреннем «я», и я начала пробовать нечто новое, пытаясь, как, возможно, сказали бы некоторые, «найти себя». Заметьте, я бы скорее сказала: я наконец-то впервые в жизни съездила на музыкальный фестиваль (давно пора) и поучаствовала в сеансах буддистской медитации. Также я попыталась стать веганкой – правда, хватило меня ненадолго. Следующей в моём списке была голая йога.



Я впервые услышала о голой йоге, наткнувшись на аккаунт в Instagram@nude_yogagirl. Я всегда обожала йогу: она не только смотрится довольно впечатляюще – это просто хороший способ нормально стать более сильной, более гибкой и более уравновешенной. Оказавшись на коврике для йоги, я немедленно начинаю чувствовать, что моя связь с собой улучшилась.

Но как на это влияет нагота и уязвимость? Я хотела увидеть это воочию.

Я довольно быстро нашла занятия неподалёку и записалась на них, а едва прочитав описание сеанса на странице соответствующего события на Facebook, я загорелась и приготовилась на него пойти. Посмотрите на это и скажите мне, что вы бы не загорелись: «Давайте погрузимся в более глубокие ощущения своего тела, разума и духа; пусть мы поплывём в «йоговости», живущей под «масками», которые мы носим в повседневной жизни».

Вот почему теперь, несколько дней спустя, я сижу в студии йоги в Кройцберге. На дворе 7:45 вечера, а я всё ещё полностью одета и нервно попиваю чай. Нас пять женщин (включая инструктора), и нам от 25 до 35 лет. Коврики на полу выложены полукругом: занимаясь йогой нагишом, по очевидным причинам не стоит сидеть за другим человеком. В углу огромного белого помещения – собрание чайных свеч и статуэток Будды, и оттуда исходит тяжёлый запах благовоний. Из-за этого дзенская атмосфера в помещении кажется несколько натянутой, но фиг с ним, меня это устроит.



Я сижу на своём одеяльце для йоги. Женщина рядом со мной забыла своё, поэтому я одалживаю ей полотенце. «Вас это точно не напрягает?» – спрашивает она, зная, чем скоро будет на нём заниматься. Точно. Она несколько неловко раскладывает махровое полотно на белом студийном коврике, который только что достала из шкафа. На улице темно. Мы задёргиваем занавески, и сквозь них пробивается лишь свет яркой красной лампы на противоположном здании. Я закрываю глаза и слушаю электро-шаманские звуки, исходящие из небольшой аудиосистемы. Думается мне только о том, насколько голой я скоро буду.





Пока что наша инструктор, Даниэлла, одета в леопардовые лосины и розовые гетры. Она говорит мне, что голая йога помогла ей лучше узнать собственное тело, а ещё она заново начала гордиться своей фигурой. Через свои занятия она надеется передать «преображающую силу голой йоги» другим женщинам.



Несколько мгновений спустя начинается представление. «Можете медленно раздеваться», – говорит Даниэлла. Я честно не знаю, с чего начать. Решаю сначала снять куртку, а затем вылезаю из футболки, спортивного бюстгальтера, штанов для йоги, носков и нижнего белья. Другие как будто выскальзывают из одежды за несколько секунд, между тем как я медленно стаскиваю один предмет за другим.

Закончив, я лишь нервно ухмыляюсь. Мне сзади нечего скрывать, и ситуация внезапно начинает казаться очень странно. Ну-ка, повторите, почему мы, друг другу не знакомые, собрались голыми на ковриках для йоги? Мой взгляд автоматически начинает гулять по залу, отмечая татуировки, родимые пятна странной формы и соски всевозможных форм и размеров.

«Проведите руками вдоль тела, – командует нам Даниэлла. – Осознайте, какова на ощупь ваша кожа». По ходу сеанса я быстро осваиваюсь, но занятие на самом деле довольно сложное, поэтому моя смущённая улыбка быстро уступает место исключительно решительному выражению лица. Даже не заметив этого, я полностью погрузилась в текущий момент, ничуть не волнуясь по поводу того, что я растягиваю обнажённые конечности перед совершенно незнакомыми людьми. Лишь в позе счастливого младенца (когда человек лежит на спине, держась руками за ступни и одновременно растягивая раздвинутые ноги в воздухе) я вспоминаю, как откровенно демонстрирую себя новым подругам.

Многие мои друзья-йоги откровенно рассердились, когда я сказала им, что собираюсь попробовать голую йогу, так как считали это инстаграммовской модой для привилегированных белых девчонок. И хотя такая оценка, конечно же, не является совершенно несправедливой, голая йога – это нечто гораздо большее. Как объясняет Даниэлла, эта практика также помогает лучше узнать своё тело и построить здоровые отношения с ним. И хотя она может привлечь множество извращенцев и вуайеристов в соцсетях, она не связана с сексом; это быстро осознаёшь, когда, собственно, оказываешься голой и едва не тянешь мышцу, становясь в какую-то нереальную позу. Учитывая то, что очень много женщин в мире недовольны своими телами, сразу отмахиваться от таких упражнений для повышения уверенности в себе как от бессмысленных трендов – это, пожалуй, своего рода упрощение.

Я замечаю, что позы, в которые мы становимся, голышом кажутся насыщеннее. Да и выглядят они по-другому. Можно увидеть, как живот движется и меняется при каждом повороте, как напрягаются мышцы и растягиваются сухожилия. Также я гораздо лучше осознаю несовершенства своего тела.

В помещении примерно 77 градусов по Фаренгейту: Даниэлла в начале включила отопление на полную катушку, чтобы мы не замёрзли. Моё тело полностью покрылось тоненькой плёночкой пота. Когда мы выполняем одну позу на животе, я оставляю на своём коврике отметину, которая напоминает мне картину Ива Кляйна. Некоторые другие женщины вздыхают во время определённых упражнений на растяжку; в йоге это совершенно нормально, но я понимаю, что это внезапно стало мне казаться немного чрезмерным, когда на нас совершенно нет одежды. Как не удивительно, я совершенно спокойно отношусь к тому, что наша инструктор трогает нас, поправляя позы.

В заключительной расслабляющей позе Даниэлла говорит нам надеть носки, то есть на мгновение в помещении появляется пять женщин в позе «савасана», лежащих на спине, с вытянутыми руками и ногами, голых, в одних только носках.



Затем мы надеваем остальную одежду. Я проскальзываю обратно в штаны для йоги, кроссовки и массивную куртку, которая защищает меня от берлинской зимы. Но что-то изменилось. Возможно, это прозвучит избито, но я действительно чувствую себя так, как будто нахожусь в большей гармонии с окружающим миром, что бы это ни значило. Мне хорошо, и, что удивляет больше всего, я чувствую себя сексуальной. Возможно, это начинает проявляться «йоговость».

