Я попыталась на месяц отказаться от мужчин.

Одним из многих последствий моей крайней открытости в отношении личной жизни является большое количество непрошенных советов на тему свиданий, которые дают мне друзья, знакомые, незнакомцы и даже некоторые мужчины, побывавшие внутри меня. Некоторые из этих советов откровенно возмутительны, к примеру, требования, чтобы я «остановилась» на человеке, с которым у меня явно не клеится, просто из-за того, что я ему нравлюсь. Однако чаще всего советуют вот что: я должна просто перестать пытаться. Это стало сюжетом для бесчисленного множества романтических комедий, и многие из моих друзей, состоящих в исполненных любви отношениях, говорят мне, что так было с ними. «Мы нашли друг друга, когда не искали».



Моя личная жизнь полна попыток. Я есть в нескольких приложениях для знакомств, постоянно хожу на свидания вслепую и несколько раз в неделю выхожу в свет по вечерам, надеясь, что, может, поговорю с незнакомым человеком, который меня не убьёт. И мне ещё не удавалось встречаться с кем-то дольше нескольких месяцев (и это в лучшем случае). Что ещё хуже, мы живём во времена, когда молодую женщину, признающую, что она хотела бы быть влюблённой, воспринимают как сентиментальную и печальную. Что ж, мне надоело сохранять спокойствие. Я хочу сопливых любовных отношений, которые мне втюхивали фильмы, телевидение и книги с тех пор, как я достаточно выросла, чтобы усваивать информацию.

Videos by VICE

Поэтому я решила сделать перерыв от мужчин. Один полный месяц без знакомств в Интернете, без секса на одну ночь, без романтических встреч любого рода, кроме встреч с тем, кто вроде как по-настоящему хотел бы жениться на мне, подарить мне детей и продержаться рядом до того момента, когда он будет гладить мне волосы, а меня наконец-то доконают старческие болезни. Вот как это было.

Неделя первая

Прежде всего мне нужно было удалить приложения, в которых я зарегистрировалась: Tinder, Bumble (пафосный Tinder), Happn (бета-Tinder), Feeld (Tinder для тройничков) и OkCupid (оригинал Tinder). Все они исчезли. Вторым шагом было удаление телефонных номеров мужчин, с которыми я поддерживаю связь на случай острого приступа похоти. После того, как я прочесала телефон и избавилась от них, третьим и заключительным шагом стало удаление телефонного номера скейтбордиста, по которому я сохла не один месяц и у которого то ли есть девушка, то ли нет. Эта чистка вызывала у меня точно такие же чувства, как и получение отрицательного результата осмотра на ЗППП: я снова девственница! Теперь я была чистой доской, полностью очищенной от членов моего прошлого и готовой ко временному отказу от мужчин.



Эта, первая неделя была крайне скудна на события. Не происходило ничего равнозначного милому знакомству, а такого, как мне кажется, со мной в принципе не было никогда. Ближе всего я подошла к этому в прошлом, когда парень, с которым у меня вышло совпадение, находился в одной со мной кофейне, а затем написал мне сообщение после того, как я ушла, чтобы дать мне знать, что он меня увидел. Той ночью мы занялись сексом, а на следующий день он переехал в Аргентину. С тех пор мы не разговаривали.

Благодаря разлуке с приложениями я осознала, насколько большая часть моей жизни посвящена отбору профилей в них. Я думала, что не так уж и много этим занимаюсь, но на самом деле я просто превратила это действие в настолько обычную часть своего ежедневного распорядка, что перестало казаться, будто я много этим занимаюсь. Печально ли это? Не отвечайте. Я знаю ответ.

Неделя вторая

Думая, что мне, вероятно, следует приложить немного усилий к тому, чтобы претворить в жизнь милое знакомство своих грёз, я решила больше думать о своей внешности днём. Днём я, как правило, намного менее ухожена, чем вечером, когда я обычно пытаюсь заполучить секс. Моя обычная дневная одежда – это лосины или джинсы и футболка-оверсайз. Я почти никогда не крашусь и даже не причёсываюсь. На этой неделе ситуация изменилась.

Каждое утро этой недели я обдумывала свой прикид. Я намазывала лицо основой для макияжа, причёсывалась и носила почти исключительно платья, воспроизводя как можно более стереотипный образ женственности. Также я поменяла свой распорядок дня – нашла новые места, где можно что-то написать и выпить чашечку кофе, а также новые магазины для походов по делам.

Опять-таки ничего не случилось.

Ну, один раз кое-что всё таки случилось. Вечером. Я пошла выпить с подругой и случайно встретила человека, с которым у меня общие друзья. Он старше меня, и он отец-одиночка с кучей татуировок, который живёт один и буквально излучает эмоциональную недоступность. После непродолжительного флирта стало совершенно ясно, что он хочет потрахаться, но я не дала себе поддаться искушению, так как прекрасно знала, что это будет трах ради траха и ничего больше. В любой другой месяц это вовсе не было бы для меня проблемой, но это был месяц моего перерыва от мужчин, и мне надо было держаться.

Впрочем, мы всё-таки обменялись номерами. Я втайне надеялась, что мы сможем слегка пофлиртовать, а мне, если честно, казалось, что без этого я не продержусь до конца месяца. Я решила, что, если он сделает предложение секса, то я могу на это согласиться.

Как можно догадаться, никакого предложения не последовало. Действительно ли мне нужно выполнять здесь всю работу?

Неделя третья

Буду честной. На этой неделе я реально сплоховала. Я по пьяни скачала Tinder снова и отправила сообщение скейтбордисту, чей номер ранее удалила. К счастью, я, будучи пьяной, сказала лишь «привет», и на это он, разумеется, не отвечал 12 часов. Я не стала поддерживать с ним разговор и не завязывала разговоров со своими новыми совпадениями на Tinder. Перерыв от мужчин ещё продолжался.

Я вернулась в своё неухоженное дневное состояние, осознавая, что вкладывать усилия в свой внешний вид – это тоже попытки и это слишком на меня не похоже.

На этой неделе я всё же опять пошла выпить и, к вящему своему удивлению, поняла, что ко мне снова подкатывают. На этот раз подкатывал 23-летний фанат «Доджерс» в бандане, рассказывавший мне о своём стартапе. Он и близко не вписывался в мой типаж. Обычно я заканчиваю разговор как можно быстрее и завязываю. Однако, вспомнив о романтических комедиях из кладовых своей памяти, я решила, что из этого может получиться сценарий типа «противоположности притягиваются», когда из меня выйдет волшебная девушка мечты, которая познакомит его с миром искусства и панк-рока, в то время как он научит меня, насколько важно откладывать деньги и думать о будущем. Пока в нашей любви нет никакой логики, но всё же каким-то образом… она работает.

Я решила пойти дальше и дать ему свой номер. Тогда-то до меня и дошло, что, возможно, не прилагать в личной жизни никаких усилий действительно по-своему логично. За время моего эксперимента ко мне подкатили дважды, а до перерыва от мужчин такого со мной не бывало довольно долго.

Закончилась неделя. Он так и не написал. До этого перерыва я бы в итоге просто написала СМС первой. Однако, сознательно заставив себя не делать этого, я смогла взглянуть на свою личную жизнь со стороны. Дескать, я же, блин, реально стараюсь привлечь мужчин в свою жизнь. Мужчин, которые, скорее всего, не так уж во мне заинтересованы. По крайней мере, заинтересованы недостаточно, чтобы действительно что-то делать.

Неделя четвёртая

Ладно, буду честной. Я трахнулась с отцом-одиночкой. И это было совершенно по моей инициативе. Я позаботилась об этом. В своё оправдание скажу, что у меня уже несколько месяцев не было секса, а перерыв от мужчин служил постоянным напоминанием об этом. Меня не отвлекало то, что обычно отвлекает – например, свидания и лёгкий флирт в Интернете. Моя похоть стремилась к критической точке, мой вибратор утратил половину своей изначальной мощи (я постоянно забываю купить новые батарейки), и мне просто нужен был какой-то член.

Я также думала про себя: а вдруг я неправа, считая этого парня эмоционально недоступным? Может, это на самом деле могло бы стать началом отношений. Но затем, в тот вечер, когда мы сошлись, он начал болтать о своих бывших и о старых влюблённостях. Он упомянул одну женщину, которая недавно его бросила и с которой он немедленно завяжет отношения снова, если она ему напишет. Так что да. Моя изначальная оценка была правильной. Впрочем, потрахались мы неплохо.

Вывод: полагаю, формально этот перерыв от мужчин не удался (так как я на самом деле не воздержалась от мужчин), но я всё равно извлекла из него кое-какие ценные уроки.

Теперь я знаю, что должна идти дальше по этому пути, не подразумевающему особых стараний, но также оставлю свою учётную запись в Tinder активной, благодаря чему буду находиться в куда более приятной середине. Если что-нибудь случится, отлично. Если нет, тоже хорошо. Как бы мне ни хотелось той тошнотворной любви, которую я вижу в фильмах, я не могу продолжать попытки создать её искусственно с мужчинами, не стоящими моего времени или внимания. Этого не должен делать никто из нас.

Следите за сообщениями Элисон Стивенсон на Twitter.