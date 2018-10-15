Я попыталась подкачаться максимально ленивым способом

Я ленивая. То есть реально ленивая. У меня уже лет пять защемлён нерв в плече, а я не могу даже заставить себя ежедневно десять минут заниматься растяжкой, которой должна заниматься, чтобы вылечиться. Как сказал то ли Дрейк, то ли Платон, то ли кто-то ещё: познай самого себя. Я знаю себя хорошо, и вот что я знаю: я предпочитаю жить в горизонтальном положении.

Тем не менее, мы живём в эпоху фитнеса, веллнеса и крутых перцев из Instagram. Мне уже [вычеркнуто] лет, и моё тело начинает делать то, на что я не подписывалась. Гравитация действует. В момент то ли безумия, то ли слабости, то ли и того, и другого сразу я решила, что хочу (должна) подкачаться – но поскольку мне важно оставаться верной самой себе, подкачаться, приложив как можно меньше усилий.

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Памятуя об этой честолюбивой цели, я позвонила Хайду Филлипсу, личному тренеру из At Home Fitness, дабы выяснить, что мне нужно делать для поддержания необходимого минимума здоровья.

Но для начала расскажу кое-что о себе. Как уже упоминалось, в настоящее время я делаю ноль упражнений любого характера. Я регулярно запрыгиваю в задние двери 12-го автобуса вместо того, чтобы пройтись за 20 минут на другую сторону лондонской Рай-лейн (Британская транспортная полиция, если у вас это читают, уже поздно; и да, вашу ж маму). Мои пищевые привычки также по-настоящему шокируют и являются порождением фрилансерской бедности; крайнее же отвращение к низким температурам часто заставляет меня до 3 часов дня не употреблять ничего, кроме кофе, а затем заглушать голод мини-филейкой из KFC или чем-нибудь из эконом-меню «Макдональдса». Ещё немного обо мне: у меня на руке есть татуировка в виде бургера.

При этом, однако, важно отметить, что я принадлежу к тем неприятным людям, у которых также быстрый обмен веществ и подтянутое от природы тело. Заранее простите. Также важно отметить, что, учитывая мой ИМТ, формально у меня недостаточный вес, поэтому я во время этого чрезвычайно научного эксперимента не пытаюсь сбросить вес и не буду отказываться от углеводов или заменять что-то из своей еды салатами без заправок.

Итак, тренировки. Сначала Хайд приказывает мне запомнить, что «абсолютно всё лучше, чем ничего», поэтому считается даже бодрая прогулка раз в день, если вы из тех людей, которые обычно этого не делают (здрасте). Однако, «если каждый раз делать чуть больше, польза резко растёт». Мотивация, говорит он, может появляться благодаря регулярности физических нагрузок.

«Я бы, пожалуй, начал, попытавшись делать что-то почти каждый день, но начав бы с очень немногого, с десятиминутной тренировки, во время которой человек двигается. Затем просто появляется привычка и установка на то, чтобы утром сразу вставать и что-то делать, как способ заполучить новую привычку».

В плане рациона, говорит мне Хайд, «очень важны овощи: старайтесь съедать за день как можно больше овощей. Может, установите необходимый минимум – хотя бы один раз в день, но предпочтительно два, есть, помимо прочего, ещё и овощи. Затем, я бы сказал, попытайтесь заменить все обработанные продукты натуральными ингредиентами. Куча обедов, пицц, «Макдональдса» – откажитесь от этого».

Хорошо помня слова Хайда я придумываю элементарный режим тренировок, чтобы сердце у меня билось быстро. Приседания, отжимания, пресс (ну, попытки с ним работать), короткая быстрая пробежка. Фитнес! Я выкапываю из-под кровати свой комплект – штаны для йоги и потостойкую футболку, ещё с ярлычками, подаренные мне Nike в 2013 году, когда я была #influencer(спасибо @nike), и отправляюсь в парк, устроить им боевое крещение ПОТОМ.

Я чувствую себя мошенницей и совершеннейшей заразой и непроизвольно начинаю молиться, чтобы не встретить случайно никого из знакомых, хотя (я журналистка, а значит, врать я не могу) моя пятая точка выглядит совершенно шикарно в вышеозначенных штанах для йоги. В последний раз я тренировалась два года назад, записавшись в приступе январского безумия на йогу. Меня хватило занятий на шесть, а затем до меня дошло, что из зала, полного белых людей, которые пукают чечевицей и говорят «намасте», я ухожу в худшем психическом состоянии, чем то, в котором прихожу.

Чтобы обеспечить этому проекту стопроцентную научность, я провожу замеры: на сердцебиение в состоянии покоя, вес, окружность талии, мышечную сила и выносливость, а также гибкость.

Меня хватает на 16 седов, а затем мой корпус превращается в настоящий холодец, и я потная падаю на траву. Отжаться у меня получается десять раз, что меня, если честно, действительно впечатляет, так как в руках у меня буквально одни кости. Однако моё руководство по фитнесу утверждает, что это впечатляющая цифра только после 65 лет.

А что хуже всего? Бег. Как гласит моё руководство, я могу оценивать свои аэробные способности, отслеживая, за сколько времени я пробегаю 1,5 мили, но я курю, и я даже не собираюсь попытаться совершить такой подвиг. Я решаю пробежаться до дерева метрах в 200 от себя и обратно. Я пробегаю где-то три четверти маршрута, тут мне становится трудно дышать, и я снова падаю на траву, ярко вспоминая золотые медали, которые я выигрывала на спортивных праздниках в спринте.

К своему удивлению, десять минут спустя я чувствую себя неплохо. Вопреки своим ожиданиям, я до конца дня чувствую себя полной сил и понимаю, что лучше осознаю своё тело и поддерживаю его активность. Конечно, это может быть связано с тем, что сегодня – первый солнечный день в году с температурой выше 20 градусов. Как бы то ни было, мне хорошо!

Это ощущение быстро исчезает на следующий день, когда я просыпаюсь после едва ли не худшего сна в своей жизни, чувствуя себя так, будто меня растоптало стадо слонов. Каждая часть моего тела нестерпимо болит. Я не знала, что у человека могут болеть подмышки, но вот я сижу и сожалею о своём решении отказаться от растяжек. Я решаю сосредоточиться на хорошем питании, пока не смогу снова ходить, не морщась. Меньше колы, очень много сока, больше овощей, фруктов и салатов. Никакого «Макдональдса».

Статистика по здоровью миллениалов (как и статистика практически по всему вообще) сбивает с толку. По данным ряда исследований и опросов, миллениалы обожают веллнес, фитнес и веганство. Они меньше, чем бэби-бумеры, одобряют курение и употребление алкоголя, и им, по-видимому, присуща лучшая потребительская осведомлённость в области здоровья и веллнеса.

Однако BBC утверждает, что британские миллениалы на пути к тому, чтобы стать самым грузным поколением за всю историю наблюдений, и это кажется немного странным, если учесть всё вышесказанное. Может, дело в длительном просмотре Netflix? Я не знаю. По данным этого отчёта Goldman Sachs, исследования показывают, что для миллениалов «здоровье» означает сосредоточенность на «правильном питании и физических нагрузках», а не отсутствие болезней или лишнего веса.

Лучше вернёмся к нашим баранам.

Спустя неделю своей двухнедельной фитнес-муштры с минимальными энергетическими затратами я… если честно, мне не особо хорошо. Я просто не хочу тренироваться. Не хочу! Я, наверное, выполнила половину того объёма физических нагрузок, который нужен, чтобы быть минимально здоровым человеком, но это всё равно лучше, чем совсем без физических нагрузок, так что я довольствуюсь этим. Выкусите.

Я каждый день бодро иду от своего дома до конца Рай-лейн и назад, а ещё я неделю не ела обработанной пищи. Я как минимум трижды ела по-вегански и даже предпочла джекфрут говядине, когда пошла есть тако. Мои волосы блестят так, как не блестели уже многие годы, и я чувствую себя девушкой из семейки Кардашян после витаминок в виде желейных мишек.

А затем, спустя десять дней такого пуританства, я полностью теряю интерес и мотивацию и съедаю целый поднос куриных нагетсов, запивая их двумя банками колы. На следующий день у меня начинаются месячные, что объясняет и оправдывает моё поведение. Без лишних подробностей скажу: у меня невероятно тяжёлые и болезненные месячные, и следующие несколько дней я, блин, буду вообще не в состоянии сделать хоть один выпад, несмотря на кучу противных советов, указывающих, что физические нагрузки могут облегчать менструальные боли. Ещё я съедаю готовую лазанью Tesco (Finest!) и пакетик кисленьких желеек Haribo Sour Mix на 200 граммов. Прости, Хайд.

Вопреки распространённому дискурсу, в здоровом образе жизни трудно не столько взяться за дело, сколько удержаться, а после менструальных каникул мне приходится очень сильно заставлять себя снова пользоваться мышцами. Может, мне надо было скачать фитнес-приложение, чтобы оно на меня кричало и выгоняло меня из постели? Ими вообще кто-то пользуется после загрузки или они просто лежат и, фигурально говоря, пылятся на главном экране айфона?

«Я добрых три недели рано просыпался, выскакивал из кровати, набивал кухонный комбайн шпинатом, бананами и овсяным молоком, а затем разом глотал всё это и исправно выполнял приветствие солнцу, – говорит 26-летний Джош, который скачал Sworkit в попытке ввести в свою жизнь йогу, заметив, что он набрал немного веса. – Прошло три недели, у меня похмелье, я уставший, и мне не хочется вылезать из постели, чтобы становиться в позу коровы в общем жилом помещении, и не хочется пить измельчённую и смешанную с молоком морковь. Я этого и не делаю. Я лежу в кровати и вылезаю из кровати, чтобы купить себе шоколада и банку колы, а затем возвращаюсь в кровать. Йогой я больше никогда не занимаюсь».

Другим приложения оказались гораздо полезнее. 28-летняя Нерупа два года назад обзавелась Apple Watch и в восторге от его пользы. «Я однозначно сознательнее отношусь к своему фитнесу, и часы помогают мне хотя бы пытаться оставаться в форме, – говорит она. – Они помогают отслеживать мои успехи, а ещё я синхронизировала их со своей лучшей подругой, чтобы мы могли подбадривать друг друга. Когда она заканчивает тренировку, мне приходит оповещение, а от этого мне хочется встать и взять гантель».

23-летняя Мойя тоже в восторге от своего фитнес-приложения: «Я начала пользоваться им как человек, не тренировавшийся с 16 лет, и я часто пользуюсь им в связи с другими тренировками на Instagram либо в качестве основной нагрузки, либо в качестве подготовки к более укрепляющим движениям. Я его обожаю– оно изменило мою жизнь!»

Учитывая то, что в среднем я, пожалуй, по чуть-чуть тренировалась два раза в неделю, а не, скажем, пять, я понимаю: возможно, мне нужно было именно это и я, вероятно, должна была скачать приложение или затащить вместе с собой в это несчастье подругу. Но хорошая мысль приходит опосля, а мои две недели тренировок с минимальными усилиями закончились.

Теперь я могу 20 раз сделать сед, что является признаком прогресса для моего корпуса, и я всё ещё вешу 93 фунта, потому что необъяснимым образом сохраняла вес в 93 фунта последнее десятилетие и, вероятно, буду сохранять его дальше, пока либо не умру, либо не забеременею.

Мне больно об этом говорить, но я действительно в целом чувствую себя лучше, так как постаралась есть меньше мяса, пить больше жидкости из фруктов, да и просто вообще чуть больше пользоваться своим телом. Мне приятно думать, что я буду продолжать в том же духе, хотя и только ради карьеры крутой барышни из Instagram, которая выручит меня, когда написание текстов через два года потеряет актуальность. Но пока я сваливаю в «Макдональдс».

Эта статья была впервые опубликована на VICE UK.