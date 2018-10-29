Я попыталась понять, почему травка не доставляет мне удовольствие

Моя подруга Сара обожает траву. Она хороший человек и без травы, но после косячка Сара превращается в самого забавного, спокойного, творческого и энергичного человека, которого я когда-либо видела. Её разум внезапно начинает улавливать невероятные взаимосвязи, и она достигает почти что постчеловеческого уровня спокойствия. Другая моя подруга говорит, что кайф – это когда человеку кажется, будто он превратился «в такую пластмассовую собачку-болванчика с широченной улыбкой». Они не одни такие: любителями травки являются очень многие мои друзья, и она – единственное, что я не могу с ними разделить. Как бы я ни старалась, из-за травки я просто чувствую себя хреново.

Выкурив косяк, я становлюсь крайне стыдливой и напряжённой. Я делаю скучное замечание на какую-то тему и немедленно начинаю волноваться из-за того, какое оно никчёмное. Я выхожу из помещения и боюсь, что, когда я вернусь, атмосфера там будет уже не та. Я впадаю в этакое состояние паранойя, и хотя я всё-таки не теряю способности мысленно рационализировать ситуацию в голове («Слушай, ты об этом думаешь только потому, что ты обдолбалась, чудачка!»), параноидальные мысли не уходят. А если получается так, что я ещё и пьяна, я в итоге просто кладу голову на сиденье унитаза, боясь застрять в этой позе на всю оставшуюся жизнь.

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Меня невероятно тревожит, что травка не приносит мне удовольствие. Так уж получилось, что гордо курят травку не только мои друзья, но и многие из моих личных героев: Рианна, девчонки из «Брод Сити», Сара Сильверман. Я не печалюсь из-за того, что считаю, будто кайф – это круто. Мне просто кажется, что мимо меня проходит какой-то очень приятный опыт. Что именно не даёт мне стать счастливой наркоманкой? Может, я ошибаюсь и могла бы просто научиться это ценить? Мне нужны ответы, и поэтому я решаю связаться с несколькими экспертами, дабы пролить свет на свои недочёты.

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Во-первых, я обращаюсь к Наташе Мейсон, нейропсихологу из Маастрихтского университета и эксперту по воздействию ТГК (психоактивной составляющей каннабиса, от которой и появляется кайф) на химические вещества в мозге. Она говорит мне, что не сможет дать мне чёткий ответ, так как употребление наркотиков – это субъективный опыт и они на всех воздействуют по-разному.

Однако она рассказывает мне о проведённом Чикагским университетом исследовании, которое показывает, что небольшая доза ТГК в травке может способствовать ослаблению стресса, в то время как крупная доза может вызывать чувство страха, паранойи и дискомфорта. Помимо ТГК, травка содержит ещё много разных веществ, в том числе каннабидиол, который противодействует психоактивному влиянию наркотика и, как известно, обладает целым рядом лечебных свойств. В голландской травке, которую я обычно курю, как правило, сравнительно высокое содержание ТГК и низкое содержание каннабидиола, что, возможно, и подстёгивает моё чувство паранойи.

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Важную роль играет и среда, в которой я курю, говорит мне Мейсон. Проведённые на крысах исследования показали, что стимулируемый ТГК страх усиливается, когда крысы находятся в новой для себя или потенциально стрессогенной среде. Кроме того, говорит мне Мейсон, у людей, курящих регулярно, побочные эффекты обычно внушают меньше опасений, но, добавляет она, дело может быть в том, что у людей, у которых никогда не было отрицательного опыта с травкой, просто выше шансы курить регулярно.

Это всё, конечно, хорошо, но это не объясняет, почему я превращаюсь в это некоммуникабельное, склонное к паранойе нечто, в то время как мои друзья спокойно наслаждаются своим кайфом. Мы всегда курим одни и те же сорта, с одним и тем же содержанием ТГК, в одной и той же знакомой обстановке. Мейсон думает, что дело в моей личности.

«Согласно общепринятому мнению, ТГК усиливает чувство тревожности, а это чувство у вас уже есть, – объясняет она. – Если вы от природы очень склонны к анализу или немного возбуждены и тревожны, отдельные химические вещества в вашем мозге, например, серотонин [управляющий настроением], норадреналин [гормон, готовящий организм ко внезапной физической работе], ГАМК [успокаивающее вещество] и глутамат [вещество, способствующее нормальной работе мозга] могут действовать в вашем мозге иначе, чем у большинства более спокойных людей, а это может приводить к более острой реакции на ТГК».

Флор ван Баккум, специалистка по профилактике из нидерландской службы просвещения по вопросам наркотиков Jellinek, согласна с Мейсон. Она считает, что это почти однозначно связано с тем, что я от природы тревожна и, как правило, слишком серьёзно обо всём думаю. «Если вам нравится чересчур пристально что-то анализировать и стараться удерживать под контролем всё в своей повседневной жизни, вам, вероятно, труднее избавиться от этого контроля, выкурив косяк, – говорит она. – По сути, вы блокируете веселье».

Когда я спрашиваю её, что мне нужно сделать, дабы наслаждаться травкой, она говорит мне курить косяки с более высоким содержанием каннабидиола. Однако она также подсказывает мне: может, просто стоит смириться с тем, что не всегда можно получать то, что хочется. Возможно, травка – это вообще не для меня.

Но остановиться на этом невозможно. Неужели я не могу просто научиться курить травку так, как я научилась пить алкоголь? Памятуя об этом, я звоню Дану Кейману из Национального института психического здоровья и зависимостей Тримбоса. Он уверяет меня, что описываемые мной последствия достаточно часто возникают от каннабиса и что я вполне могу «научиться ценить его по достоинству».

Я спрашиваю его, не могут ли мои симптомы указывать на повышенную вероятность психоза после курения. «Наличие риска возникновения психоза и тревожные ощущения – это совершенно разные вещи, – говорит он мне. – Но если в вашей семье хотя бы кто-то страдал от эпизодов психотического характера, следует быть особенно осторожной».

Когда у меня заканчиваются эксперты, с которыми можно поговорить, я наконец-то обращаюсь к своей подруге Анне, которая меня успокаивает. «Знаешь, тебе может казаться, будто упоротые люди отлично проводят время, но это не всегда так, – уверяет она меня. – Возможно, то, что ты ею не наслаждаешься и её не куришь, – настоящее благословение».

Если она права и я действительно ничего не теряю, принять эту ситуацию в целом мне стало бы гораздо легче. «Зачем мне вливаться в наркоманскую культуру, если она не так интересна, как её выставляют?» С этой мыслью я какое-то мгновение действительно ощущаю себя пластмассовой собачкой-болванчиком с широченной улыбкой.

Эта статья была впервые опубликована на VICE UK.