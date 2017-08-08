Я попытался выполнить тот вирусный список нужных дел от Urban Outfitters за день.

Засос на сиськах, 17 ночей кроссфейдинга и два минета! Вот вся суть этого досье: абсолютно всё, что только можно пожелать от своей юности, запихнутое в одно лето.

Поэтому, конечно, кажется, что попытаться выполнить этот список самому правильно; это единственный мыслимый способ прогнать всё это неприятное сожаление, из-за которого я не сплю ночами. Но у меня впереди не всё лето. Собственно, я могу себе позволить лишь один день. Десять часов на то, чтобы пожить той жизнью, которой я должен был жить много лет назад.

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В 7:59 я жду в единственном месте, в котором это может начаться: Painted Lady.

«Не знаю, Рута – у меня очень плохо с цветами», – говорю я между мелкими глотками шардоне, на первом шаге к постоянному опьянению (№ 17). Рута, готовясь к маникюру (№ 14), кивает и крутит своё колесо цветов. «У меня впереди большой день… весёлый, поэтому я хочу то, что будет кричать об этом, например, красный». Рута кивает.



Вскоре я снимаю один из носков, обнажая свои острые жёлтые ногти для процедуры, нужной мне уже очень давно (№ 15).

Местным девчонкам, по-видимому, очень нравится моя выходка – бессмысленные замечания и пьянство с утра: весело! Чувствуя себя особенно бесстыдным, я загружаю восемь шлюховатых снимков в свой Instagram (№ 6).

Но просмотрев остаток списка, я оказываюсь сбит с толку: «Randyland»? «Отправиться к Флагштоку пьяным»? «Заняться сексом»? Загадочно до невозможности. Поэтому я выбираю кое-что прямолинейное: главный в Darty (№ 12).

Это, конечно же, значит, что мне нужно поговорить с главным в Darty Inc. – электрической компании в Фаррингдоне, Лондон.

«Я ищу главного в Darty. Не можете меня провести?»

«Darty не здесь – мы понятия не имеем, где она. Она как раз перестала пользоваться этим зданием два месяца назад».

Поставлен в тупик Грязным Дарти, житие мое… Переходим к следующему.

RANDYLAND! (№ 16) то бишь Сохо, Лондон, конечно. Если и есть какое-то место, в котором регулярно проходят подростковые инициации – проход в клубы, где берут по 10 долларов с носа, с поддельными европейскими водительскими правами и покупка поддельного кокаина у того парня, который зависает возле магазина на углу, – то это здесь.

И чёрт побери, если это не ваш вариант, можно отправиться в Groucho (один из лондонских баров на крыше) и посмотреть на звёзды! (№ 40). Хью Грант побывал «здесь всего несколько недель назад», рассказывает мне портье. На самом деле это было пять месяцев назад, и этого вовсе не было; это был двойник Хью Гранта, которого я нанял, чтобы он помог мне пройти.



Но чихать на это: пора идти за покупками. Думаю, семь бикини (№ 35) вполне хватит.

Затем мне нужно взяться за самое главное: сделать два минета (№ 4). Я обдумывал это, пытаясь разобраться, к кому мне следует подойти, и до меня дошло, что есть лишь определённая категория людей, способных простить вас, что бы ни случилось: родные. Поэтому я пишу сообщения своим братьям.

Снова поставлен в тупик, на этот раз – собственной родной кровью. Но я не дам разочарованию встать у себя на пути. Лучше всего всё отпускать…

…с сообщением, прикреплённым к воздушному шарику (№ 30), потому что у меня есть дела посерьёзнее.

Поэтому я вызываю Uber, а в ожидании поглаживаю этого высоченного мужика, что для меня максимально близко к тому, чтобы погладить жирафа (№ 21). А теперь? Теперь время поездки (№ 9)!

Я катаюсь с ветерком, с самым настоящим ветром в волосах, наслаждаясь вот этой парой новых, определённо настоящих очков Ray Ban (№ 29).

А получив 13 лайков за восемь шлюховатых фоток в Instagram и 17 затемнений (№ 18) этого селфи, я уверенно движусь к выполнению этого списка до захода солнца.



Но нужно отдыхать, когда выпадает возможность, поэтому я запоем просматриваю один из новых сериалов Netflix (№ 13), «Лавджой».



В списке есть одна вещь, кажущаяся особенно внезапной, а именно – продажа лимонада вместе с (№ 32). Понимаете, я знаю только одну Зои, и она была как бы моей возлюбленной в школе, а затем меня бросила.

Но сегодня, после 11 лет без общения, кажется правильным внезапно связаться с ней, чтобы понять, не хочет ли она помочь и сделать то, что никоим образом не пойдёт ей на пользу.

Теперь будем ждать.

Я мог бы выпить несколько порций пива, дабы расслабиться, но откуда у меня – юного Убы (помните – суть статьи в том, что я подросток, выполняющий подростковый список нужных дел?) – взяться пиву?

«Эй, приятель, давай ближе к делу (№ 31): Не можешь купить мне пива в магазинчике?»

«Погоди-ка, а сколько тебе лет?»

«Я подросток!»

«Это, вообще-то, не возраст… но почему бы и нет?»

«Давай». Он достаёт одно пиво из сумки для себя и вручает мне всё остальное.



Ну и лето, мля. Я вибрирую от восхищения – пора залакировать это поездкой на:

Пляж (№ 34) в одном из моих новых прикидов.



Здесь самое главное – это атмосфера. Я могу заняться летним чтением (№ 19) и пожевать немного сладкой ваты (№ 33). Серьёзно, лучше жизнь быть не может. Внезапно я чувствую, как вибрирует мой телефон.



Нежданно-негаданно я не чувствую себя круто. Может, я всё-таки не похож на Больного из «На игле»? Может, я со своим бледным телом и дурацкими волосами похож на идиота?



Взглянув вверх, я вижу, как какой-то мужчина снимает меня из машины. Я несусь к своей одежде; она покрыта склизким мокрым песком.

Мать-перемать, я ненавижу свою жизнь.



Время истекает, а я смотрю на слова на бумаге, кружусь, задыхаюсь, схожу с ума (№ 37).



Дыши, расслабься. Первая цель: поставить концерт AE (№ 1). Я не знаю, что такое «AE», но я ставил концерт этим летом, так что этот пункт я могу вычеркнуть.

Затем – важная встреча.

Но моего друга Кенни Вуда (№ 5) нигде нет. На дворе 16:50, а мне ещё нужно попасть и на вечеринку (№2), и на жутко дикий день рождения (№ 26). У меня нет друзей, у которых были бы дни рождения или вечеринки. В отчаянии я ищу у себя в Facebook «день рождения».



Бенджамин! Парни! Парк! Слава Богу, есть на этой планете люди, которые: a) Оставляют в настройках приватности своего события опцию «публичное» и b) Устраивают свои дни рождения в общественных местах.



Остановившись, чтобы перевести дух, я понимаю, что нахожусь у Флагштока пьяным (№ 23). Ещё я немного вымотан и мне безумно жарко – с этим вполне под силу справиться старому доброму засосу на сиськах (№ 25) и великой битве воздушными шариками с водой (№ 28).



Неподалёку от вечеринки я забредаю в:



Магазинчик пиццы для этого пикника (№ 20), чтобы купить кое-что из такой еды, которую готовишь по Pinterest (№ 22).



Вскоре я бегу по парку, крича имя Бенджамина, мимо спортивного матча (№7), и взбегаю вверх по холму. Но вечеринки нигде не видно, поэтому я пишу сообщение.



Место проведения перенесли в близлежащий паб! Я проскакиваю в двери паба, и вот от: очки, короткие волосы, похож на одного из возлюбленных Шошанны из «Девочек».



«Бенджамин! Это твой день рождения, правда?»



«Погоди, – отвечает он со странным спокойствием. – Ты что, парень с Facebook?»

«Это я! Понимаешь, Бенджамин, я провёл день в попытке вычеркнуть все пункты этого исчерпывающего подросткового списка нужных дел за лето, и я почти закончил. Твоя вечеринка, Бенджамин, это последний кусочек головоломки. Я просто хочу осмысленно поделиться всеми сегодняшними переживаниями и своей пиццей с вами – моими новыми друзьями».

«Ох… ну, очень мило с твоей стороны. Пахнет хорошо».

Кусочки поднимают ко ртам. «Ну-ка всем стоять… – говорит Бенджамин, явно встревожившись. – Что это?»



«Это тот список?!» – изо рта друга Бенджамина на стол падает кусок пиццы.



«Конечно! Полный список, запечённый внутри. Моё идеальное подростковое лето впечатлений, вмешанное в маленькие, удобоваримые кусочки. Так что откусите, оно всё там! И не волнуйтесь: можете съесть хоть всё – вместе с бумагой. Сегодня я кое-что узнал: независимо от того, через что вы проходите и пытаетесь сделать в жизни, вполне можно делать то, что хочется, потому что всё в любом случае заканчивается в одном и том же месте. В конечном счёте пытаться бесполезно!»



Пей до дна!



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