Я позанимался всеми стереотипно мужественными делами, чтобы увидеть, повысится ли у меня от этого тестостерон

Будучи человеком, который регулярно поддерживает прогрессивные идеи в интернете, я привык, что мою мужественность ставят под сомнение. Подобная неприязнь едва ли является чем-то новым. Большую часть истории человечества понятия сострадания, эмпатии и милосердия (женские) противопоставлялись более низменным, диктуемым мужской идентификацией. И хотя сторонники правых политических взглядов уже давно объявили мужественность характерной чертой своей платформы, присущий им мачизм в эпоху мемов и Трампа переживает возрождение.



Хотя насмешки над изнеженными персонажами-либералами вроде «пацана в пижаме» 2013 года и являлись ранними предвестниками грядущего, катализатором этой новейшей, уникальной в своей агрессии волны токсичной маскулинности стало именно возвышение нынешнего президента, который и сам является ходячей пародией на браваду.

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https://twitter.com/Cernovich/status/951925947959099392

В частности, судя по всему, совершенно помешались на доказательствах своей мужественности и развенчании мужественности своих противников альтернативные правые. Их демонстрация маскулинности принимает несколько знакомых форм – например, они отстаивают подчинение женщин посредством «белого шариата», хвастаются коллекциями огнестрельного оружия или фантазируют о неверных жёнах политических противников. Но если полезть дальше в кроличью нору, то стандарты маскулинности альтернативных правых становятся всё запутаннее и часто как бы противоречат друг другу – как, например, вот эти два поста с места частых встреч альтернативных правых, /r/The_Donald: один объявляет, что «настоящие мужчины держат свои зонты сами», в то время как другой указывает на то, что «настоящие мужчины зонтами не пользуются».

Лексика, с помощью которой анализируется эта разновидность мачизма, может быть столь же запутанной и трудной для объяснения. Теперь, когда некогда вездесущее оскорбление «рогоносец» уже вышло из моды, а МСМ из числа SJW заставляют их (обычно) употреблять слово «педик» исключительно в частных разговорах, появилось новое излюбленное оскорбление: «соевый мальчик». В основе этого ругательства – развенчанное наукой утверждение, что от употребления соевых продуктов мужчины феминизируются из-за понижения тестостерона, и столь же беспочвенная мысль о том, что либералы едят в больших количествах сою.

Откровенно говоря, всё это звучит утомительно. Посвятив столько часов своего бодрствования малопонятным руководствам о том, что является мужским, а что – нет, я невольно задумался, где эти эталоны мужественности находят время жить мужественной жизнью из своих грёз.

Я решил исследовать эту мысль, проведя один день как можно мужественнее и одновременно проверяя с помощью анализов свой уровень тестостерона (показатель мужественности, которым эти ребята, по-видимому, озабочены больше всего) до и после, чтобы увидеть, оказывает ли это какое-то влияние.

Прошерстив сеть и создав список стереотипных занятий и линий поведения, которые среди альтернативных правых и в других мачистских уголках интернета считаются мужественными, я составил тестостероновый маршрут, чтобы испытать крепость своих тестикул.

Тем утром, когда растительность у меня на лице выросла до приличной мужественной щетины, я собрал образец слюны «до» и взялся за работу.

Начал я с похода в спортзал в своём многоквартирном доме, где поднимал самые тяжёлые свободные веса, которые мог, и при этом непременно громко озвучивая свои старания. Я рад, что в это время в спортзале было пусто, так как, если бы кому-то не понравилось моё рычание, я был бы вынужден проявить альфа-самцовость и глядеть на этого человека сверху вниз, пока он не подчинится.

Однако, если не считать ответных проявлений агрессии, я поклялся не портить своим экспериментом день больше никому, так что такая хрень, как кэтколлинг и прочие пикаперские приставания, была исключена.

Вернувшись домой и совсем немного сполоснувшись (дабы сохранить амбре, доставшееся мне во время тренировки), я повязал себе длинный галстук. Затем я снял галстук, так как всего лишь демонстрировал своё умение, а наряжаются без необходимости только обыватели, и оделся в свой настоящий мужской прикид на этот день: чёрные джинсы, байкерские сапоги, фланелевая рубашка и майка с очень низким вырезом, в котором было видно волосы у меня на груди. Я знаю, о чём вы думаете. Разве беспокойство из-за прикида не противоположность мужественности? Ну, знаешь что, приятель – мне насрать, что ты там думаешь, и эта установка в основе своей мужественнее, чем твои переживания.

Мой мужской завтрак состоял из сырого яйца, энергетика MonsterEnergy и продукта, который я принял за вяленую говядину, хотя оказалось, что на самом деле это – вяленая свинина, но я действительно этого хотел, потому что мужчины не признают ошибок.

Ignore the feminine-coloring on the wall behind me.

Далее по расписанию была классическая мужская задача – работа с автомобилем. Моя машина работала хорошо и в замене масла не нуждалась, поэтому я просто приподнял машину с помощью домкрата и снял одно колесо, а затем, как только мои руки стали достаточно грязными, надел его обратно. Довольный своей работой, я зажёг сигару и поехал к следующему пункту расписания, непременно разгоняя двигатель на холостом ходу всякий раз, когда попадал на красный свет.

Surely this makes me a man.

Следующие два с половиной часа я провёл в тату-салоне, где мужественный художник набивал у меня на руке крутой череп, нарисованный конкретно по этому мужественному случаю. Пока игла вновь и вновь вонзалась в мою плоть, я следил за тем, чтобы на моём лице не отображалось и тени боли. Также я не показывал, как радуюсь работе художника.

Как только с этим было покончено, я отправился в пивоварню, чтобы попытаться посмотреть какой-то спорт за пивом. К несчастью, в заведении, которое я выбрал, на самом деле нет телевизоров, по которым шёл бы спорт. Так как мужской кодекс запрещал мне спрашивать кого-либо, куда можно поехать вместо этого, я попробовал ещё три раза и всё-таки нашёл заведение, в котором подавали алкоголь и показывали какой-то «большой матч». Я заказал стаут (он мужественнее, чем индийский пейл-эль) и заставил себя посмотреть какой-то студенческий баскетбольный матч. Из-за остановок в барах без матчей я отстал от графика, поэтому, поглядев несколько минут, я лихо допил пиво (тоже мужественно) и был таков.

Ignore the extended pinky.

Далее следовал пафосный ужин, состоявший из стейка и гарнира из картофеля, единственного овоща, разрешённого в этот день. Я попивал виски, который держал одной рукой, а в другой руке держал своё филе, как можно плотояднее отрывая от него куски мяса.

I’d planned to tough it out but they made me wear the ear protection.

Ознаменовав конец своей трапезы хорошей отрыжкой, я направился в последнее место, которое должен был посетить этим вечером – на стрельбище. Приукрасив свой опыт в разговоре с кассиром, я пошёл на полигон и расстрелял коробку патронов. Кучность у меня была идеальная, но я сбился с цели, так что вам придётся просто поверить мне на слово. Вернувшись домой, я закончил свой мужественный день последней отчаянной попыткой повысить тестостерон, подравшись с товарищем по комнате прямо перед сном. Если уж это не сможет сделать меня мужчиной, то не сможет ничто.

На следующее утро я взял у себя образец слюны «после» и отправил оба пузырька в лабораторию. Теперь, когда я снова оказался в своей нормальной ипостаси, мне оставалось лишь ждать результатов.

Результаты пришли две недели спустя, и EverlyWell, компания, которая провела анализы, подробно разъяснила мне эти результаты. Оказывается, день мужественных занятий на самом деле немного понизил у меня уровень тестостерона. Диапазон «нормы» для здорового взрослого мужчины – от 49,0 до 185,0 пикограммов тестостерона на миллиграмм, причём на показатели влияет рацион, физическая активность, генетика, уровень стресса и множество других факторов. Всего за 24 часа мой показатель упал с 65,0 до 54,0, опасно приблизившись к слишком низкому минимуму.

Основываясь на этом опыте, я смог сделать из этого совершенно не научного исследования с выборкой из одного участника, лишь один вывод: эти ребята, помешанные на мужественности, не просто ведут себя как гады, изображая из себя «настоящих мужиков» – возможно, стресс из-за этой показухи на самом деле всё же мешает им достигать своих целей.

Эти мысли немного обуздала главврач EverlyWell, доктор медицины Марра Фрэнсис, которая объяснила мне, что выработка тестостерона в организме в течение дня колеблется в пределах 5-12 процентов и что мой небольшой спад укладывается в этот естественный разброс, а следовательно, ничего не значит. Доктор Фрэнсис отметила: действительно, существует несколько способов реально повысить у себя тестостерон, но я, целый день испытывая свои методики от альтернативных правых, совсем немного применил лишь один из них. Чтобы вызвать значительное повышение уровня тестостерона, мне бы нужно было месяцами поднимать тяжести, а также полностью изменить рацион. Но, как затем сообщила мне Фрэнсис, реальной причины попытаться изменить уровень тестостерона, если он и так в пределах нормы, нет, если человек не хочет себе телосложение как у тяжелоатлета.

Так что вперёд, пацаны. Плачьте в кинотеатрах, беритесь за вязание и запивайте тофу соевым латте. Это практически не повлияет ни на какой измеримый показатель вашей мужественности. Но если даже и повлияет, кого это вообще колышет? Разумеется, быть мужчиной – это гораздо больше о характере, чем о каких-то поверхностных занятиях или уровне гормонов. Лучше быть хорошим человеком с низким тестостероном, чем чуваком с самым глубоким голосом, держащим бамбуковый факел.



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Эта статья впервые появилась на VICE US.