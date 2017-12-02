Я приношу плохие новости пострадавшим от ужасных преступлений

Эта статья была опубликована совместно с Marshall Project.

«Это Джин», – говорю я. «Я из прокуратуры. Хотела бы поговорить с вами по поводу случая, в котором вы оказались жертвой. Можем ли мы встретиться лично?»



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«Нет, просто скажите мне, почему вы звоните», – отвечает Сью*, жертва сексуального насилия.

«Я бы предпочла поговорить лично».

«Говорите сейчас».

«Думаю, это новость, которую вы хотели бы услышать тет-а-тет», – говорю я, мягко. «Я хотела бы встретиться с вами, чтобы обсудить кое-что».

«Нет. Мне нужно, чтобы вы сказали мне сейчас».

Потом небольшая пауза, поскольку я решаю, что сказать.

«Апелляционный суд пересмотрит дело». Говорю напрямую.

«Что это значит?»

«Это значит, что нам нужно начать все сначала».

Я услышала, как её стошнило от волнения. Затем связь прервалась.

В юридической школе этому не учат. Это часть системы уголовного правосудия, которая редко встречается или даже изображается в поп-культуре. Но, как врач, который должен сообщить пациенту о какой-то страшной болезни, так и прокурор, как я, часто должен доставлять жертвам плохие новости, или – когда жертва умерла – её семье.



Я впервые узнала о Сью около шести лет назад после её первоначального судебного разбирательства. На нем она засвидетельствовала, что в конце 1990-х годов вечером в округе Джексон, штат Миссури, она ехала в дом своего кузена, как вдруг оказалась в конце улицы. Понимая, что потерялась, она попросила некоторых мужчин на улице о помощи. Один подошел к ней.

Внезапно он вытащил нож и приказал ей впустить его в машину. Угрожая ножом, он заставил её поехать в отдаленное место, и изнасиловал её.

Сью быстро сообщила о совершенном преступлении полиции. Благодаря анализу ДНК, пятно спермы на ее одежде привело их к нападавшему.

Суд присяжных признал этого человека виновным. Но затем апелляционный суд обнаружил ошибки в деле, включая неправомерные действия потенциальных присяжных. (Во время судебного разбирательства один из присяжных поехал в район, где Сью заблудилась, и доложил другим присяжным, что на самом деле в этом месте легко потеряться).

И вот тогда пришла я, помощница прокурора в сфере сексуальных преступлений. Когда апелляционное решение было принято, мне случайно было поручено сообщить жертве плохие новости.

Сначала я попыталась найти её контактные данные в наших файлах. Я отправила письмо, однако его вернули невскрытым.

Затем я нашла, по моему мнению, номер телефона матери Сью. Когда я позвонила, к моему удивлению, ответила сама пострадвшая. Позже я узнала, что из-за изнасилования она часто использовала имя своей матери, чтобы скрыться от внешнего мира.

Сообщать наихудшие новости никогда не бывает легким делом. Тем не менее, моя стратегия заключалась в том, чтобы рассказать семье пострадавшей столько, сколько они хотят знать.



В случаях с убийствами семьи часто спрашивают: «Страдал ли мой сын?» Я готовлюсь к этому вопросу, воображая, что потеряла близкого человека. Как бы мне хотелось, чтобы сам прокурор представлял такую информацию?

Если в отчёте о вскрытии четко не говорится о боли и страданиях, перед встречей с семьей погибшего я беру интервью у медицинского эксперта. Я рада, когда могу сообщить о быстрой смерти, например о том, что пуля проникла в сердце. Матерям, которые бывают нетерпеливые, напряженные, приготовленные к самому худшему, часто легчает от таких слов.

Когда нельзя отрицать тот факт, что любимый человек страдал, я стараюсь найти подходящий момент и наилучший способ для того, чтобы члены семьи узнали об этом. Но рано или поздно я должна сообщить им об этом. Они рыдают и говорят: «Нет». Они встают и ходят по комнате, потому что не могут больше сидеть на месте.

Бывают ситуации, когда недостаточно доказательств, чтобы возбудить уголовное дело против человека, который, как мы считаем, отнял жизнь близкого человека. Иногда «на улице говорят», но ни один свидетель не желает разговаривать с полицией. Этим семьям приходится видеть предполагаемого убийцу их сына или дочери по всей округе. Всё, что мы можем сказать им, это то, что пытаемся возбудить дело, что совершение убийства не имеет срока давности, что они не должны мстить самостоятельно. Иногда они молчат, когда слышат это.

Иногда членов семьи можно встретить на месте преступления до того, как мы узнаем о них. Отчаявшись услышать какую-то информацию, они задерживаются, чтобы получить ответ на то, чье тело может находиться под полицейским брезентом. Они ищут подсказки. В чем был одет их любимый человек этим утром?

Меня попросили проверить обувь жертвы или найти другие особые признаки. Я наблюдала, как родственники яростно названивали по мобильнику, надеясь, что погибший ответит, и развеются все их опасения – пока не услышат телефонный звонок от тела на полу.

Пострадавших и их членов семьи не просят соваться в систему уголовного правосудия. У них мало прав касательно дела, кроме как права задавать вопросы. Судья будет рассматривать дело, основываясь на доказательствах и навыках прокуроров, которые должны их убедительно предоставить.

Все это время им дается экспресс-курс по праву. Они должны разобраться с такими понятиями, как веское доказательство, обоснованное сомнение, показание и конституционные гарантии, защищающие обвиняемого.

Через несколько дней после того, как я позвонила Сью, пострадавшей от сексуального насилия, мы встретились лично. Её сопровождал её муж.



«Леди, вы подняли большой шум в моем доме», – сказал он, прежде чем переступил порог моего кабинета.

Я подумала про себя: Уверена, что так и есть. Я снова принесла ей худший день в её жизни.

Мы сели. Сью рассказала мне, как она свидетельствовала на суде за несколько дней до того, как родила своего первого ребенка. Судья отказался отложить слушание, даже с учетом того, что защита получила их ранее до суда по, возможно, менее веским причинам.

Со временем я завоевала доверие Сью и убедила ее продолжить добиваться справедливости, давая показания во время нового судебного процесса.

Дело закончилось в коридоре зала суда. Адвокат обвиняемого практически затаил дыхание, чтобы я сказала, чтобы его клиент был готов принять предложение о 18 лет заключения в обмен на признание себя виновным в предъявленном обвинении. (Первоначально обвинение добивалось 22 года)

Я взяла трубку.

«Он согласится на 18 лет», – сказала я Сью. «И все будет закончено». Я начала более подробно описывать условия сделки, однако она быстро прервала меня.

«Пусть будет так, – сказала она. – Пусть будет так».

Сделка обеспечила возможность того, что обвиняемый будет зарегистрирован как сексуальный преступник. А семья, наконец, обретет немного покоя.

Когда Сью уже собиралась положить трубку, она сказала: «Пообещай мне одно».

«Хорошо».

«Никогда не звони мне больше».

Джин Петерс Бейкер является прокурором округа Джексон, штат Миссури (в который входит часть Канзас-Сити), а также вице-председателем национального совета Ассоциации окружных прокуроров.

* Это не настоящее имя