Я притворился, что дружу с Расселом Брэндом, чтобы получать халяву

Я как-то упоминал про свой сарайчик. Помните, что я тогда вычудил? Если вы пропустили ту историю, я обманул мир сделав из своего сарайчика топовый ресторан Лондона на TripAdvisor, с огромным количеством фуфловых отзывов.



Парадоксально, но это изменило мою жизнь. За последние несколько месяцев тысячи новых подписчиков активно добавлялись ко мне в соцсетях; десятки пьяных мужчин в южных лондонских пабах просили сфотографироваться со мной; и я едва могу пройтись по деревне, в которой я вырос, не встретив знакомых. Но как долго это будет продолжаться? Я не настоящая знаменитость, а просто круглолицый авантюрист из Реддича.

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Чтобы найти дополнительную информацию о том, как продлить эту новую жизнь, я просматриваю профили известных людей. Среди саморекламы и дешевых мотивационных цитат, я замечаю фотографии новых кроссовок, билеты на закрытые мероприятия, вкусные блюда, гостиницы высокого класса и одежду на заказ, всегда сопровождаемую надписями типа «спасибо @nandos!», или «большой @nike вы настоящие легенды». Кажется, что одним из способов поддержания роскошной жизни является использование своего статуса, чтобы попросить хорошие вещи, публично поблагодарить бренд за то, что отправили вам эту вещь, а затем оставить себе приятную халяву, а также лайки от подписчиков. Это смешно и ненасытно, но я хочу поучаствовать.

Но чтобы это сделать, нужно создать профиль, на который ведутся бренды. Мне нужна поддержка, дружба с кем-то, чья слава затмит мою собственную. Я ломал голову над идеями, и появился провидец: сам г-н Брэнд – Рассел, звезда фильма «В пролёте», веб-канала „The Trews” и розыгрышей по телефону на автоответчик Эндрю Сакса. К сожалению, я не знаю, как подружиться с Расселом Брендом, поэтому нужно найти другой способ убедить бренды и подписчиков в моей дружбе с ним.

Как мне это сделать? На самом деле это довольно просто.

ОРГАНИЗОВАТЬ ВСТРЕЧУ С РАССЕЛОМ

Познакомьтесь с Райаном.

Я вышел на Райана, расспрашивая друзей, знают ли они кого-либо похожего на Рассела Брэнда. И Райан, вроде, на него похож, не так ли? Это всё, что мне нужно: самый минимум. Это и Photoshop, а также несколько фотографий настоящего Рассела. Тогда, что помешает мне сделать селфи с Райаном, сделать быструю замену лица и отправить фотографию в Instagram?

Я обратился к Райану, и он согласился. Колесики завертелись.

Но даже с моим поддельным Брэндом под боком, я не могу просто публиковать фотографии из местной забегаловки, не так ли? Мне нужно быть на такой тусовке, на которой вы ожидаете увидеть знаменитость. Groucho, скажем, или один из тех ужасных элитных клубов, как Mayfair, где Рианна, Бибер и Дрейк распивают бутылки шампанского, которые стоят больше, чем первый трансатлантический полет. Как мне получить доступ к одному из них? Легко: чтобы всё организовать, необходимо выдумать личного помощника Рассела Брэнда.

Я зашел на GoDaddy, создал доступный сайт www.russellbrand.co и написал письмо от имени нового сотрудника Рассела, Бена Мазера. Я отправил несколько электронных писем. Всё прошло идеально гладко.

Я нашел отель, который позиционирует себя популярным среди знаменитостей, поэтому, согласно его веб-сайту, это делает его «крутым». После некоторой переписки, у нас появился апартамент стоимостью от 400 до 500 фунтов, в котором можно потусоваться.

ВАЖНЫЙ ДЕНЬ

Приехав на Запад Лондона, мой день начался, как у многих влиятельных людей.



Кофе со скромным хвастовством.



Вскоре, я размещу свой первый пост:

Russell Brand photo: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Быстрая оговорка: фотография выше не та, которую я фактически загрузил, потому что нам пришлось сделать пару шагов назад и купить лицензионные изображения Рассела Бренда, чтобы иметь возможность добавить к нашим фото, не будучи привлеченным к суду за нарушение авторских прав, – а мы были достаточно близки к этому!



Конечно, до того, как волшебник-постановщик Крис Бетелл приложил к этому свою руку, фото выглядело немного иначе.

Поведутся ли люди на это? У меня только одна попытка. Могут ли мои подписчики поверить в то, что я тот парень, который мог бы целый день тусить с Расселом Брендом? Или что я настолько жалкий парень, чтобы притвориться таковым? Опасная смесь.

Я разместил фотографию. После двух минут молчания последовали вибрации.

Мой Инстаграм был полон личных сообщений от людей, которые купились на это, а они даже ещё ничего не видели.

Конечно, я могу обмануть людей, полагая, что Райан – это Рассел с помощью силы Интернета, но как я могу одурачить гостиницу в том, что Рассел Брэнд снял у них номер? Я сказал Райану, который был рядом, натянуть солнцезащитные очки.

Я вошел в холл, где меня встретила занятая леди. «Вы Уба?» Представительница отеля представилась. «Я разговаривал с Беном. Ты знаешь Бена?» Я почти забыл, но затем мой мозг переключил передачу: созданный мною личный ассистент.

Я кивнул. Она спросила меня, в какое время приедет Рассел, и я неясно отшутился, поэтому она передала ключ от комнаты. Я поблагодарил её и решил исчезнуть.

“Я буду следить за вашими похождениями на Instagram!”, – сказала она. “Похоже, ты уже с ним засветился?” В то время как она внимательно смотрела мою историю на Instagram и на наше совместное фото, я готов был сквозь землю провалиться. “Очень круто!” Она перешла к другим делам, и я сел в лифт, а моё сердце выпрыгивало из груди.

Затем я зашёл в номер и увидел это:

Они выложились на полную, купив Брэнду – который, как известно, является поклонником секса – различные секс-игрушки; именно то, что нужно для хорошего интервью. Мне даже стало не по себе, но затем я вспомнил, что всё это бесплатно предоставлено человеку из 1 процента людей со всего мира, которые могут позволить себе такой номер.

В Инсте должно быть видно, где мы находимся.

Я сел предположительно на очень дорогую кровать, исчезая в её огромных масштабах, чувствуя себя как чихуахуа в джакузи.



Эта комната, похоже, узаконила наш день и привлекла зрителя иного типа.

Внимание – это хорошо, но я жажду большего.



Теперь я вспомнил, что я забыл о Райане! Я выбежал на улицу, чтобы забрать его. С поделанным голосом, далеким от настоящего Рассела, Райан должен был молчать и держаться на расстоянии от персонала отеля. Мы прошли через вестибюль, не сбавляя шага.

Моим подписчикам всё понравится, но мне этого недостаточно. Я хочу кутить по ресторанам, одеваться в одежду от брендов. Мне нужен пост, приглашающий бренды дарить нам одежду. Но всё должно быть безупречно, поэтому я выбираю правильное фото с Расселом и расставляю правильные акценты.



Мы размещаем очередную фотографию на Instagram.

Russell Brand photo: Splash News / Alamy Stock Photo

Я молча ждал, уставившись в свой телефон и молился о том, чтобы появилось личное сообщение. И спустя некоторое время… бинго. Я обменялся адресами с компанией и получил подарок.

Новые носки Street Fighter от добрых людей из Stance. Это потрясающе. Но я не просто хочу быть предметом зависти в Интернете; я также хочу быть и забавным. Поэтому я попросил Райана передать его носки…



и надеть нечто более удобное.

Что, конечно, превратилось в…



Russell Brand photo: Mike Marsland / WireImage / Getty Images

Веселуха продолжается, но теперь я голоден.

Я звоню в пресс-службу различных компаний быстрого питания, прося, чтобы они отправили немного еды в наш номер. В то время как Pizza Hut, Itsu и KFC предложили нам несколько вкусняшек, победителем стал только один. Из-за огромного количества еды, которую они нам прислали.

Пиццерия Domino. Предложение обменять заказ стоимостью 120 фунтов на «мой шаловливый пост с Расселом, наслаждающегося пиццей Domino’s». Звучит как шутка, однако через 30 минут…

У нас праздник! Теперь крайне важный шаловливый пост…

Разве не имеет значение, что быстрый поиск google скажет вам, что Рассел Брэнд веган? Или что в нашем посте ему не хватает явно видимых татуировок на правой руке?



Ничего подобного!



Девять кусочков пиццы и печенье, и я сыт и доволен. Время выйти погулять по городу. Я хватаю Райана, и мы исчезаем в ночи. В поисках места где бы повеселиться, я рассылаю сообщения всем, Wembley, O2, и в места, которые обычно для меня являются слишком дорогими.

Я заметил двоих мужчин возле паба со бокалами в руках, и я направился к ним, держа свой телефон. Ни с того, ни с сего я говорю им: «Я говорю по FaceTime с моим другом Расселом Брэндом!». Их лица вытянулись от удивления.

«Помашите Расселу!» сказал я, показывая им видео с изображением лица Райана.



«Это что, правда?» – спрашивает один, маша в ответ. «Ты дружишь с Расселом Брэндом?» Я быстро убрал телефон. «Да, я надоедаю ему, заставляя его махать людям на улице, когда мы «разговариваем друг с другом».



«Это же безумие!», – ответили они.

Чувствую, что все покупаются на мою игру.

Я ранее принял решение размещать посты исключительно на Instagram, чтобы избежать волны реакций, но после этой встречи я охрабрел. Поэтому я запустил твит.



Been nice hanging out, getting to know @rustyrockets today – follow on my Instagram pic.twitter.com/MB0X1F3s1m — Oobah Butler (@Oobahs) March 7, 2018

Было приятно пообщаться, познакомиться с @rustyrockets сегодня – следите за моим Instagram

Лайков от коллег, знакомых и людей из музыкальной индустрии становилось всё больше. Это та компания, с которой я хочу тусоваться. И этого было уже достаточно, но на мою почту попал имейл, который всё определил. VIP-приглашение на вечеринку, на которую только подобные Расселу Брэнду имеют честь попасть.

Photo: Monica Schipper / Getty Images

VIP-билеты на концерт Elbow на стадионе «O2 Arena». Я возвёл себя в ранг влиятельных лиц и друзей Рассела Брэнда.



Я был потрясен, когда вернулся с «O2 Arena» и прочитал сообщения от друзей и коллег, которые спрашивали, что я делаю с Расселом Брэндом. Независимо от моего вранья, что я личный ассистент, отфотошопленных фотографий, совершенно дешёвого выбора пиццы, пива и носков, или тот простой факт, что поисковик Google сказал бы всем, что Рассел Брэнд дает концерт в «Hull» этой самой ночью, у людей было очень много возможностей назвать эту историю чушью. Но они этого не сделали. Очевидно, пыль значимости знаменитости сильна.

Теперь ничто не может остановить меня получать бесплатные носки и смотреть концерт «Elbow» каждый вечер! Ничто! Кроме как…

ПРЕКРАТИТЬ ПОДОБНЫЕ ДЕЙСТВИЯ И ВОЗДЕРЖАТЬСЯ ОТ НИХ ВПРЕДЬ

Я проснулся от вибраций телефона у моего виска. «Это Бен?» – сказал кто-то суровым голосом на другом конце. «Как долго вы работаете на Рассела, потому что я работаю с ним десять лет».

Я начал что-то несвязно говорить, но она меня перебила: выясняется, что билеты на VIP-Stereophonics, которые я запросил, выдали всю мою игру. «Вы зарегистрировали доменное имя russellbrand.co?» Я молчу. «Я бы рекомендовала вам прекратить всё, что вы делаете, и если вы продолжите отправлять сообщения в качестве личного ассистента, тогда ожидайте судебный иск от агента Рассела. До свидания».

Перед публикацией, я пытался обратиться к Брэнду за комментарием об этой всей затеи, но получил только сообщение о том, что я не могу использовать его фото для получения чего-нибудь бесплатно – и это коварно, потому что я уже сделал подобное.

К сожалению, у меня больше нет комментариев по этому вопросу.

@Oobahs / @CBethell_photo

Спасибо Лиаму Клемсону за помощь в ретушировании фотографий.



Правовая оговорка: Мы не рекомендуем вам повторять эту тактику. Во любом случае, создание убедительных фотографий знаменитостей на ранее существующих снимках займет слишком много времени, и никому нет дела до этого.

Эта статья впервые появилась на VICE UK.