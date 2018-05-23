Я умер, встретил Бога и вернулся как маг-целитель

Аббат Дикерсон – 83-летний целитель, живущий в Осике, штат Миссисипи. Будучи владельцем Духовного магазина свечей, он создаёт амулеты и другие талисманы, используя корни, масла, свечи, травы и различные сувениры, которые являются частью афроамериканского народного магического пантеона. Это его собственные слова, сказанные во время серии интервью, данных Джастину Форналу.



Я исцеляю людей, находясь в этом магазине с 1997 года. Задолго до этого люди приходили ко мне домой, чтобы получить свои лекарства. Конечно, среди них много местных, но есть и такие, кто приезжал из Китая, чтобы я проделал определённую работу для них. Моя основная работа – это целительство. Это не вуду, это магия. Народ приезжает сюда, чтобы снять порчу, а не навести порчу на кого-то.

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Я делаю духовные ванны, свечи и всякие виды талисманов. Я делаю все товары здесь в этом магазине, а потом отправляю их в магазины нетрадиционной медицины и свечей по всей стране. Мои ванны можно найти в Нью-Йорке, Детройте, Чикаго, Лос-Анджелесе – многих таких городах. В Нью-Йорке есть люди, с которыми я сотрудничаю уже 40 лет, а мы даже никогда не встречались. На протяжении многих лет компании хотели объединиться со мной и расширяться на рынке. Я всегда об этом думал, но большие производители хотят сократить ваш продукт и сделать его дешевле за счёт наполнителей. Я не могу такое допустить. Это касается и тех, кто пытался переделать мои личные рецепты. Я унаследовал дар от моей матери. Этот дар является частью каждого продукта, поэтому не имеет значения, знаете ли вы мой процесс или есть ли у вас мои рецепты. Если вы не родились с даром, не имеет большого значения, коснётся ли ваша рука продукта.





Большинство дней начинаются с открытия магазина и подготовки к консультациям. Люди, которым плохо, приходят и садятся в комнате ожидания на одном из стульев или на диване. Они могу сидеть, где хотят, кроме стула, на котором расположен знак, гласящий «На стул не садиться». На нём сидит мой ангел-хранитель и наблюдает за магазином.



Я вызываю их одного за другим в комнату для чтения. Люди могут приходить по тысяче разных причин. Женщина может хотеть, чтобы её муж перестал бегать, как заведённый. Или он плохой человек, и она хочет, чтобы он исчез из её жизни. Правильное лекарство может либо удержать его дома, либо подтолкнуть уйти. Я просто помогаю в ситуациях. Я не причиняю вреда. Этим утром у меня было шесть консультаций, а ещё нет и 10 утра.

У многих людей нет особых проблем, они просто хотят укрепить себя. Они хотят больше везения в деньгах, любви или просто, чтобы их дух присутствовал сильнее. Они заходят в комнату, а ты думаешь: «Хм, у этого человека есть что-то ещё». Вот что делает талисман. Для него можно использовать корни растений. Корень Иоанна Завоевателя – это старый корень, о котором много поют в старых блюзовых песнях. Я всегда продавал корни, даже в те годы, когда их было сложно достать. Ещё люди продают корень Маленький Джон для жевания и стараются выдавать его за Иоанна. Это неправильно. Вы разрушите свою репутацию ради быстрой наживы.



Я впервые услышал о корне Иоанна ещё когда был маленьким мальчиком. По субботам все мужчины собирались под тенью большого дерева, чтобы поговорить, а женщины готовили еду в одном из домов. Дети просто сидели и слушали. Помню, как один очень старый джентльмен говорил, что всё, что ему нужно, чтобы наладить свою жизнь, это корень Иоанна Завоевателя. Если бы он мог взять его в руки, он бы зажёг свежий имбирь, будто кремний о сталь. Он съел бы этот имбирь и получил бы все силы, чтобы разрешить свою ситуацию. Да, я уверен, что так и было бы.

Если вы собираетесь хранить корень и сделать так, чтобы он для вас заработал, вам нужно о нём заботиться. Как только вы пробудете этот дух, нужно дать ему имя и позаботиться о нём, как о любом другом живом существе. Раз в неделю его нужно одевать. Когда я говорю одевать, то имею в виду, смазывать маслами. Я делаю различные масла для разных целей. Вы то, что едите, то же самое касается вашего корня. Если вы кормите его маслом любви, он будет работать для любви. Если денежным маслом, он будет работать на то, чтобы принести вам деньги. Если вы не сильно верите и не одеваете корень, он вообще работать не будет.

Когда я делаю мешочки, я кладу туда несколько корней, которые работают вместе. Покрываю всё магнитным песком, и всё это работает сильнее, чтобы привлечь то, что вы хотите. Люди также приходят сюда за свежими конскими каштанами, которые растут на моём собственном дереве и сохнут здесь в магазине. Конский каштан использовался в амулетах во времена, когда коренные американцы были единственными, кто населял эти земли. Он похож на глаз оленя, поэтому его называют конским каштаном.

Разные коренья, мешочки разных цветов, всё это даёт разные результаты. В первую неделю нужно хранить корень поближе к коже, чтобы он стал частью вас, а потом хранить его в переднем левом кармане. Важен цвет мешочка. Красный – это любовь, но розовый притягивает красный. Я понял, что комбинация цветов сильнее. Мой дух говорит мне, не упустил ли я какие-то компоненты. Когда вы начинаете носить эти корни, и любовь всей вашей жизни возникает из ниоткуда, вы будете счастливы, что сделали инвестицию.

То же самое и со свечами. Я делаю их для разных ситуаций, когда кто-то мог вас сглазить. Вот только утром приходила молодая женщина, она собирает деньги для страховой компании. Один из постоянных клиентов – пожилая женщина, которой она не нравилась. Та старая женщина знается на корнях, и у неё есть дух, с которым она работает. Она напустила дух на эту девушку, когда однажды отдавала ей деньги. Передала ей деньги смешным способом. Перекрутила купюры так, чтобы лица на деньгах были к ней повёрнуты. Теперь все те деньги, которые должны идти к этой девушке, переходят к этой женщине. Молодая женщина пришла ко мне сегодня утром и сообщила, что у неё проблемы с деньгами. Она не может ничего заработать или удержать.

Я сделал для неё свечу для открытия дороги. Взял длинную свечу, отвёрткой проделал в ней три дырки до самого низа. Потом налил три разных масла. Она сегодня зажжёт их и даст догореть до самого конца. Потом у неё всё наладится. Дух вернётся туда, откуда пришёл.

Многие ванны существуют для защиты, поэтому никто не может ими вас сглазить. Берётся смесь растений, кипятится в кастрюле на плите, а потом выливается в воду в ванной. К нам приходила женщина, на которую навели порчу. У её мужа была девушка, и она с ней подралась. Девушка вбежала на крыльцо с бокалом жидкости и выплеснула её в лицо женщины. Дух этого зелья сделал всю кожу женщины безобразной, как у ящерицы. Мы сделали для неё специальную ванну. Понадобилось несколько подходов, но она сломила тот дух, и вся демоническая кожа слезла прямо в ванной. Плавала в ванной, как кожа змеи.

Я начал накладывать руки, то есть, молиться за людей, когда мне было 14 лет. Сейчас мне 83. Я занимаюсь общественной работой с восьмилетнего возраста. Меня посылали в лес с другими мальчиками, чтобы мы срезали деревья для бумаги и складывали их в вагоны поездов. Когда мне исполнилось десять лет, я отвечал за то, чтобы выбрасывать остатки древесины в печь. Огонь был больше, чем целая комната. Я делал много работы на дровяной мельнице. Я выполнял работу, где нужна была сила, потому что считал, что должен её делать, но всё это время ко мне приходили голоса и спрашивали: «Сколько ещё ты будешь убегать от дара, данного тебе Богом?» Медицинские знания у меня уже были от матери. Она была целительницей в нашей общине и женщиной, которая молилась. Нельзя было заставить её не верить в Бога. Люди начали приходить ко мне, потому что знали, что я мог накладывать руки, как и моя мама.

Когда я немного подрос, мой босс всегда спрашивал меня о медицине. Потом он шёл в свою белую церковь и рассказывал там, что я говорил. Потом он начал приглашать меня в свою церковь, чтобы я учил прихожан медицине. Я не хотел этого делать. В то время я носился, как белка в колесе, и у меня не было времени. Часть меня убегала от призвания. Так я бегал, пока не умер. Да, мне пришлось умереть, чтобы встать на правильный путь.

Я вёл грузовик с прицепом, нагруженным тонной стали. Ехал вниз по извилистой дороге, не вписался в поворот и въехал в дерево. Вся эта сталь пробила кабину, сломав мне 67 костей и прорвав печень. Меня это раскололо. Меня это разбило. Всё было очень плохо. Только святой Бог мог что-то с этим сделать. Перед тем, как я разбился, я закричал: «Боже, спаси меня».

Ангел вытащил мой дух из тела и принёс на высокую гору. Там всё стало предельно ясно. Там был круглый шар. Ангел взошёл наверх и просто стоял.

«Пройди под моим правым крылом», – сказал он. «Я покажу тебе, где находится Иисус».

Если бы вы услышали голос ангела, он потряс бы в до смерти. Он повёл меня по 12 уровням. Это было похоже на 12-этажное здание, но этажи были открыты, и можно было видеть, что внутри. На этих маленьких этажах были маленькие ангелы, а большие ангелы учили маленьких. Мой ангел поставил меня радом на шар и толкнул его в воздух сильным взмахом крыльев. Я проплыл по всем 12 уровням. Он отправил меня туда, что я называю 13-м уровнем.

И там был Иисус. Он стоял лицом к большой арочной двери. Он произносил слова, и они сходили с его уст. Слова становились катящимися огненными шарами, которые проходили через двери. Я мог видеть сквозь его кожу, а вместо крови в венах, как у нас, у него пробегал огонь по ногам и рукам. В животе не было кишок или чего-то ещё; живот был наполнен огнём. Я посмотрел вниз, чтобы посмотреть, к кому он обращался. Я смотрел вниз, но даже Земли не было видно. Я просто видел свет в темноте. Свет от огня Иисуса двигался вокруг мира.

Я крикнул ему: «Господи Иисусе, пожалуйста, не отправляй меня обратно». Он сказал, что я должен был вернуться, чтобы делать то, что должен. У меня есть брат, который вырос и стал блюзменом. А я остался в Миссисипи и стал магом.

Я всё ещё накладываю руки на людей. Они приходят сюда, когда доктор не может им помочь. Они приходят, когда у них не остаётся надежды.

Каждый дух хочет подняться на небеса, или как мы это ещё называем. Духи хотят достичь следующего уровня. Если они прожили со злом, то, когда умрут, будут слоняться и им некуда будет пойти. Это плохие духи, с которым сталкиваются люди. Люди насылают их на тех, кто им не нравится. Они заражают вас этим духом через плохую еду или напиток, или что-то, до чего вы дотрагиваетесь. Демон будет жить в вашем теле, расти, как ребёнок в животе. Вам будет становиться хуже, вы будете слабеть, а когда дух будет готов родиться, вы умрёте, дух выйдет и проделает то же самое ещё с кем-то. Я изгнал многих демонов. Люди так отрываются от духа, что кажется, что мы вытащим скелет через кожу жертвы, но мы достаём его. Это как забивать гвозди молотком.

Некоторые люди видят демона, когда тот выходит, некоторые нет. Лучше его не видеть. Эти демоны – самые страшные создания, которые можно себе представить. Когда я достаю демона, он меня видит и думает, что я один из них, и хочет, чтобы я пошёл с ним и учил его. Ко мне приносили людей, спустя часы после смерти. Бог говорил мне, что делать, и как делать. Я так сильно молюсь, что, когда я накладываю руки на холодное тело, оно прыгает от электрического заряда. У меня есть дочь, которая обладает таким же даром. Она продолжит традицию. Люди делают то же, что и я, но делают это теперь по-другому. Но если не верить в старые способы, настоящей силы не видать.

С этим, конечно, не играют. В мире существует множество плохих духов, которым нечего делать. Если вы оказываетесь на перепутье и заключаете с ними сделку, они могут помогать вам некоторое время, но через семь лет они захотят, чтобы вы на них работали. Но вы никогда не сможете сделать то, что они просят. Потом они убьют вас, и вы не сможете никуда подняться. Вы станете таким же, как они. Застрянете.

Игра с плохими зельями всегда к вам вернётся. Лучше жить на светлой стороне.

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Эта статья первично появилась на VICE US.