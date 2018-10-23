Я выпила 150 «Маргарит» за три дня и это не было хорошей идеей

«Ты…в гольф-каре сейчас?»



Я хихикнула в экран телефона и помахала рукой.

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«Скажите привет, дамы!!!», произнесла, излучая улыбку, прежде чем гольф-кар ускользнул вдаль.

Я была навеселе от более, чем двух дюжин коктейлей, выпив при этом за последние пару дней и все пятьдесят.

Какова причина моего потакания этому безумию? Жажда славы. Несколько недель назад, во время планирования поездки в Канкун я нашла там отель, презентующий меню из ста пятидесяти «Маргарит», каждая из них была сделана на основе особого вида текилы. И я пообещала себе в тот момент, что выпью их все, то есть перепробую все 150 видов коктейля.

Что ж, время показало, что некоторые вещи просты лишь на словах, так что я представляю вам историю о том, что случается, когда одна женщина пытается выпить 150 коктейлей самостоятельно.

День первый

Я думала разделаться с этим челленджем в течении трех дней. Это означало выпивать по 50 «Маргарит» в день, подвиг, на который я считала себя вполне способной.

После целого дня, проведенного за потреблением коктейлей у бассейна, я отправилась вместе с компанией девушек в лобби-бар. Гигантская, сияющая голубым неоном стена была оформлена как фон для презентации всех тех 150-ти «Маргарит» из меню. В мягких лучах настольных светильников можно было заметить нежащиеся в обьятьях сладкие парочки. Это было, по общему мнению, отличное место для того, чтобы вызвать на дуэль собственную печень.

Наконец настало время текилы. Меню было разделено на четыре категории: Классик, Модерн, Фьюжн и Экзотик. Первой «Маргаритой», которую я попробовала, стала «Базиликовая», отличный микс из манго, базилика, лимона и Clase Noble Resposado. Выдержанная в дубовых бочках в течении 2-12 месяцев, текила Pesposado имела вкус где-то из середины вкусового спектра, между bianco (не выдерживается), и anejo (выдержка от одного года). Каждый коктейль имел собственную крошечную пипетку, предназначенную для того, чтобы распробовать собственно текилу перед смешиванием.

Я быстренько пробежалась по всем категориям. «Голубая Маргарита» с нотками цитрусовых, сделанная на основе Herradura Blanco, заставила меня думать, что blanco изначально была предназначена для того, чтобы стать своего рода моим «вдохновением». Между тем, «PuckerUp» («Попрыгунчик»), в состав которого входили Tres Generations Anejo и «applepucker», заставили меня поморщиться, хоть вкус и не был настолько уж неприятен. Также, стоило бы отметить «JaegerRita» (Jaegermeister, клубника, Lapis Blanco), «Маргариту» с лимончелло и нечто, имеющее название «Flirtacius Margarita»( Tequila Ceninela Blanco, клубника, огурец и ананасовый сок).

Тогда я ещё не знала, что совершила почти роковую ошибку. Вместо того, чтобы делать по глотку каждого коктейля, я выпивала их все целиком, до дна. 12 «Маргарит» спустя мне пришлось подпереть голову руками, чтобы потолок и пол перестали кружиться и беспрестанно меняться местами. И увы, я не находилась, как мне тогда казалось, на пиратской шхуне, отчаливающей в закат. И рядом не было очаровательно пестрого попугая, чтобы составить мне компанию.

День второй

Я проснулась следующим утром, чувствуя себя на десяток лет постаревшей, и так, будто крошечные эльфы прокрались ночью в мой номер и побили меня подушками, набитыми кирпичами. Я трижды прокляла сахар и интоксикацию, прежде чем холодный душ окончательно вернул меня к жизни.

Вечер принес мне несколько обжигающе-острых маргарит, таких как «Piacpina» (Avion Plata, хабанеро сироп) – такая же отличная, как и мой фаворит «Habanerita», сделанная на основе Don Nacho Blanco Extra Premium, перца хабанеро и «chamoy» (соус из маринованных фруктов) и имеющая терпкий и острый привкус.

Спустя некоторое время, окончательно забыв про стыдливость, я задалась целью собрать столько плохих парней, сколько возможно. Несколько из них уже находились вокруг меня, как будто говоря: «Мы тоже тебя любим, детка».

Спустя еще несколько коктейлей, среди которых были «Pepinagua» (Reserva De Los Gonzales Anejo, огурец, базилик), прекрасная на вид «Гибискус Маргарита» и «Просекко Маргарита» – о, я наслаждалась ими! – я начала делать спонтанные селфи.

День третий

Покоренная обещанием получить тако на обед, я разделалась с несколькими коктейлями с молниеносной скоростью. Потом я отправилась в ванную комнату, чтобы станцевать там «Возвращение Мака» Марка Моррисона, глядя на себя в зеркало, прежде чем вернуться.

Этой ночью я сосредоточилась на маргаритах из раздела Фьюжн. Специи заиграли по новому в них – например, ваниль в «L-43» (Jose Cuervo Tradicional Resposado, апельсиновый сок, Ликер 43, ваниль),в то время как необычная кофейная «Маргарита» поляризовала целую группу своей кислотой. Коктейль «7 moles», впервые мною испробованный, несколько шокировал меня количеством специй в нем. А однозначным сегодняшним лидером стала «Romerita»: прекрасная смесь лимона, базилика и копчено-розмариновой морской соли.

Ужин пролетел как вспышка, я была особенно дружелюбной с мариахи-бэндом, играющим вживую, а регулятор громкости моего голоса определенно перестал работать. Я громко кричала и хихикала после каждого напитка, одновременно забавно ругаясь.

Несколько минут спустя я уже сидела, посмеиваясь, на заднем сидении гольф-кара, отправляя фото и отсыпая водителю щедрые горсти песо, чтобы выглядеть уверенно, ну а потом присоединилась к компании в караоке.

Несколько выбитая из колеи моей любимицей, текилой, я не была способна практически ни на что, кроме одного – танцев. Я начала танцевать прямо там где и сидела, в зале, но потом переместилась в уголок и продолжила уже там… прежде чем наконец выкинула из головы все мои движения а-ля Марк Моррисон, вместе с той уверенностью, которую способна придать только текила.

Морщинистый пожилой мужчина подошел ко мне с улыбкой до ушей: «Не поймите меня неправильно, мисс, но вы действительно отлично двигаетесь!» – мой маленький Буковски усмехнулся и продолжил – «Вы понимаете это…я говорю про страсть к жизни, про отпускание ненужных вещей и умении ценить мелочи!».

Мелочи, в самом деле. Я выпила 60-70 коктейлей за последние несколько дней, отличных коктейлей, которые заставили мою печень буквально рыдать. Возможно ли, что именно текила является ключом к вечной жизни?

Прежде чем я открыла рот, чтобы произнести этот вопрос вслух, он подмигнул мне и ушел, оставляя меня с красным как свекла лицом и новой любовью – к Мексике – в сердце.

Господь храни тебя, маленький Буковски, где бы ты ни был!

Эта статья первоначально появилась на VICE US.