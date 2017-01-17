Yahoo! умерла и теперь будет называться «Altaba»

Попрощайтесь с Yahoo.



Злосчастный Интернет-гигант сделал в минувший понедельник публичное заявление о том, что переименуется в Altaba после продажи своих основных активов за 4,8 миллиарда долларов телекоммуникационному титану Verizon; это знаменует конец одной из самых знаменитых торговых марок в истории Кремниевой долины.

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Yahoo не объяснила ни значения названия «Altaba», ни причину такого выбора нового названия для компании. Однако стоит отметить, что это название фонетически сходно с «Alibaba», названием китайского Интернет-гиганта, частично принадлежащего Yahoo.

Компания также объявила, что генеральный директор Yahoo Марисса Майер, ветеран и бывший топ-менеджер Google, безуспешно пытавшаяся изменить Интернет-первопроходца к лучшему, покинет совет директоров компании, проведя у руля более четырёх лет. Сооснователь Yahoo Дэвид Файло также покидает совет директоров компании.

Сделанное в понедельник заявление – лишь последний из удивительных поворотов для компании, которая с момента своего основания в 1994 году способствовала определению первого значительного этапа существования Интернета, сначала в роли «путеводителя по Всемирной паутине», а затем – в роли поисковика, хотя её с тех пор уже давно затмили такие соперники из Кремниевой долины, как Google, а ближе к нашим дням – Facebook и Twitter.