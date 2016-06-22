Эта 60-летняя модель выглядит лучше, чем вы в свои двадцать



Фото любезно предоставлены Яземиной Росси

Она отметила свой 60-й день рождения в прошлом году, и у нее уже есть двое внуков, но её потрясающе моложавое тело привело её на обложки модных журналов по всему миру, а также обеспечило главными ролями в рекламных кампаниях для таких брендов, как Marks & Spencer. Мне удалось побеседовать с французской моделью Язиминой Росси, ныне проживающей в Малибу, о стандартах красоты, мире моды и о неумолимо утекающем времени.

VICE: Что касается мира моды, то вы “поздний цветок”, вам уже было около 30, когда вы начали карьеру модели. Как это произошло?

Яземина Росси: По воле случая. Мой друг был знаком с одним дизайнером, которому срочно была нужна модель, поэтому он вспомнил обо мне. Я работала моделью на подиуме довольно долго, что считается очень трудной сферой в этом бизнесе. Вы должны очень тяжело работать, а ещё труднее, чтобы вас заметили. Примерно в то же время я начала работать актрисой для телевизионных рекламных роликов, так что я переехала в Нью-Йорк, а затем на Западное побережье.

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Вам исполнилось 60, но вы всё ещё работаете моделью. Что именно привлекает вас в таком образе жизни?

Главным образом, свобода, которую предлагает модельный бизнес. У меня есть возможность путешествовать по всему миру, что является моей большой страстью. Это замечательная работа, но не каждый способен справляться с неопределенностью, которую она несёт. Модели и актёры часто не имеют ни малейшего представления о дальнейших проектах, и как правило, проекты поступают редко. Но для меня, именно эта особенность делает эту работу настолько увлекательной, поскольку ты не знаешь, какой окажется твоя жизнь в краткосрочной перспективе.

Можно утверждать, что у вас сейчас вторая молодость?

Можно и так посмотреть. В основном потому, что я стала матерью на заре своей молодости. Сейчас 40-летние женщины становятся матерями в первый раз. Мне было 45, когда у меня началась менопауза, и я подумала, что это конец. Но я встретила врача, который дал мне понять, что во мне осталось так много энергии, которой я могу делиться со всеми.

“Никому не нравится, когда их кожа поддается гравитации. Это общечеловеческая проблема испокон веков.”



Мир моды зациклен на молодых моделях?

Так было и будет всегда. Был момент, когда я начала думать, что вскоре всё поменяется и мы увидим больше моделей в возрасте, но этого не произошло. Конечно, намного чаще можно увидеть рекламу, на которой есть пожилой мужчина с юной женщиной – это настолько общепринято, что уже превратилось в клише. Мой агент в Японии пытался начать маленькую революцию 20 лет назад – он начал предлагать клиентам женщин за 40 с парнями в возрасте от 20 лет, но эта затея долго не продержалась.

Я живу немного как отшельник, и у меня даже нету телевизора дома, так моё мнение по этому вопросу ограничено. Но я считаю, что и среди мужчин и женщин царят те же опасения по поводу старости, хотя мужчины, возможно, говорят меньше об этом. Никому не нравится, когда их кожа поддается гравитации. Это общечеловеческая проблема испокон веков. В то же время, в старении есть что-то красивое, потому что вы становитесь сильнее с течением времени.

Чувствуете ли вы себя младше своего возраста? Молодость – это состояние ума?

Да, безусловно, это состояние ума. Если у вас есть связь с вашим внутренним ребенком, вы можете заряжать свои батареи и поддерживать эту энергию. У вас должен быть игривый, предприимчивый, любопытный дух. И вы должны избавиться от страха. Именно страх делает вас старым.

Какие препятствия вы встречаете в конкуренции с молодыми моделями?

Я думаю, что я могла бы работать для крупных брендов, таких как Prada, D&G, Ralph Lauren, или Gucci, но они явно ищут младших моделей, потому что они не хотят, чтобы их бренд ассоциировался с пожилыми людьми. И тем не менее, я очень часто встречаю женщин в возрасте от 40 до 70 лет, которые хотели бы увидеть моделей своего возраста в рекламных кампаниях. Можете ли вы поверить, что меня никогда не просили рекламировать увлажняющий крем? Вы видели мою кожу? Или мои волосы – я одна из первых моделей, решивших оставить свои волосы белыми, когда это было ещё не модно. Вы себе представить не можете, сколько клиентов попросили меня окрасить мои волосы.

Как вам удалось сохранить своё тело в таком удивительном состоянии?

Когда мне было 20 лет, и после того, как я родила двоих детей, я весила 70 кг. Я очень сильно похудела с тех пор, но я не голодала для этого. Это мне удалось благодаря сбалансированному питанию, активному духу и йоге.

Были ли у вас пластические операции?

Я не буду утверждать, что эта идея не приходила мне в голову, но у меня не было какой-либо косметической операции до сих пор. У меня была только одна операция, когда мне было 30, потому что у меня был избыток жира под глазами, спровоцированный страшными аллергиями, которыми я страдала в детстве. Таким образом, идея ложиться под нож, когда я совершенно здорова, не имеет особого смысла для меня. Но я думаю, что некоторым людям это помогает почувствовать себя лучше, так что если операция сделана хорошо, я ничего не имею против пластики.