Да, я работаю в торговле, нет, вы не можете заниматься сексом здесь

Фото из Flickr

Я много думаю о людях, которые помогают мне: интересно, что мой бариста учил в университете, сколько стоит аренда его жилья, хватает ли ему чаевых, чтобы сводить концы с концами каждый месяц. Я занимаюсь такими подсчётами в очереди за моим кофе, и у меня никогда дебет с кредитом не сходится, особенно если он живёт сам в Ванкувере. Этого просто не может быть. Есть ли у него студенческие кредиты? Нужны ли ему лекарства, лечение или уход за собой? Неа.

Я 17 лет проработала в розничной торговле. Многие из моих коллег надеются и ждут на работу, где нет чаевых и болтливых пьяниц в баре. Я видела, как эти надежды умирают перед реальным лицом рынка труда, который постоянно вводит в заблуждение молодёжь. Я знаю это, потому что многие из моих друзей умные, образованные и очень общительные. А можно они и дальше будут принимать ваши заказы, пожалуйста?

Videos by VICE

Я знаю, что не у всех есть возможность взглянуть на розницу с другой стороны кассы. Люди даже не подозревают о наших историях ужасов. Я однажды видела как клиентка разрешила своей собаке задрать лапу и пописать на прилавок в магазине. Потом хозяйка наблюдала, как я драила его, спрашивая меня о том к лицу ли ей свитерок. Если вас вообще волнует как не превратится в эту даму, вот несколько мыслей к вашему сведению.

ПРИМЕРОЧНАЯ ЭТО НЕ СПАЛЬНЯ И НЕ ТУАЛЕТ

Во время уборки примерочных в конце смены в одном магазине, я помню, как часто находила красивую одежду разбросанную по полу, иногда испачканную губной помадой и тоналкой. Одним вечером вся одежда висела аккуратно на крючках, но на полу кто-то оставил громадную лужу мочи. Я позвала своего менеджера, чтобы посмеяться вместе над моим невезением; мы себе и представить не могли, что что-то подобное может произойти в таком крутом бутике. Мы согласились, что такое могло происходит в Banana Republic, но только не здесь.

Через несколько недель в той же примерочной, я обнаружила кусок дерьма! Я могу только предположить, что это был тот же клиент, настолько преисполненный красотой к этой прекрасной одежде, что он потерял контроль над всеми функциями своего организма. Я завернула говно в туалетную бумагу и смыла его в унитаз для персонала, всё время задаваясь вопросом, сколько потребуется тюли, чтобы сделать себе петлю.

Борьба. Фото из Flickr

Как насчёт парочек, пытающихся проникнуть в примерочную, чтобы заняться сексом? Бывает. Во-первых, я даже и не догадывалась о том, что происходило в примерочной, когда два покупателя зашли в неё во время одной из моих смен, потому что, кому бы в голову пришло заниматься сексом в примерочной? Обычно, люди там писают и какают. По крайней мере, всё это произошло быстро, и я могла только догадываться, какие острые ощущения вызвал их секс среди дорогущих акриловых свитеров. Их подленькое молчание, которое сопровождалось ритмичными толчками о двери примерочной, привлекло мое внимание. Я громко постучала и поёжилась спрашивая: “Как им подходит всё, и не нужен ли им больший размер?”

ЗДЕСЬ ВАМ НЕ ЭМОЦИОНАЛЬНАЯ МУСОРКА

Не так давно я аккуратно складывала джинсы за $ 200, позволяя незнакомцам относиться ко мне как к эмоциональному мусорному баку. Сотни часов я услащала эго богатых женщин, в то время как они впихивали себя в минимально возможный размер, позволяя себе давать мне советы, как я могу похудеть, пропуская приёмы пищи. Я задавалась вопросом, способствует ли беспричинная злоба сжиганию лишних калорий. Я не твоя подруга или дочь. И если бы вы на мгновение прислушались ко мне, я могла бы найти идеальную пару джинсов для вас.

По их словам, у них были дочери “похожие на меня”, и “они должны были контролировать всё, что те кладут себе в рот, в ином случае они были бы уже под 100 кило”, и, конечно же, кто бы любил их тогда? Я могу только предположить, что их дочери питались одними своими чувствами. Мне дважды приходилось вырезать женщину восьмого размера из платья второго размера. Я провела час в поисках правильных джинсов для женщины, которая настояла на том, чтобы было заметно её выдающееся верблюжье копытце. Да, именно этого она хотела. Я признаю, что я не могла больше спорить с ней, к тому же я зарабатывала на комиссии, так что мы обе оказались в выигрыше. Она осторожно вышла из магазина в самых тесных штанах в городе.

НЕ НУЖНО ЗАВЯЗЫВАТЬ ДРУЖБУ СО СВОИМ БАРИСТОЙ

Плохой сотрудник – это сущий ад, и кто-то может попасть в ловушку с таким элементом на 35 часов в неделю, без сомнения, слушая три списка плей-листов, разрешенных в магазине. Заметьте, я не говорю о 40 часах в неделю, потому что за 40 часов в неделю компании должны предложить вам страховку. В нашей сфере страховки встречаются редко, так же как и отдел кадров или профессиональные каналы для разрешения конфликта. Условия труда такие, что дискриминация всегда с нами. Без страховки и отдела кадров, наше здоровье находится под угрозой как физически, так и психически.

Когда новый менеджер заявил нам в свою первую рабочую неделю: “Я здесь не для того, чтобы заводить друзей”, – она была права. Она на самом деле не имела понятия о дружбе! Эта женщина не только ни с кем не подружилась, но в разгар своей тирании, заперла одного продавца у себя в кабинете на четыре часа, пытаясь выбить из неё признание относительно кражи. Таковым было её твердое “нет” друзьям, и большое “да” захвату заложников. Моё любимое воспоминание о ней: во время моей аттестации на ней всё время были солнцезащитные очки. Мы находились в помещении. В дождливый день. В результате, она поднялась по короткой карьерной лестнице настолько высоко насколько смогла; к сожалению, ни одна из перекладин не сломалась по пути.

Фото из Flickr

Шутка о дружбе касалась только её. Я повстречала друзей на всю жизнь, работая в розничной торговле. Связь, которая устанавливается между теми, кто пережил рабочий день, одни и те же грубые вопросы, одни и те же издевательства, или глубокую и мрачную скуку, которая выводит такую экзистенциальную ситуацию на грань кризиса, никогда не проходит просто так.

В один год я не успевала погасить свой студенческий кредит, и я жила на пределе полного финансового и духовного краха. К счастью, я подрабатывала в прекрасном магазине на улице Шербрук в Монреале. В канун Рождества, сразу после закрытия магазина, владелец вручил мне конверт с открыткой и $ 200 внутри, и сказал: “Это только для вас, с Рождеством Христовым!” Он никогда не спрашивал о моих финансах, но он должно быть догадывался, что я понятия не имела как дотянуть до моей следующей зарплаты. Меня пробило от его доброты. Я не могу писать или говорить об этом поступке, не заплакав спустя десять лет после произошедшего. Попадаются такие хорошие люди, работающие в магазинах. Уникальные люди. Умные люди. Добрые люди.

ЕСЛИ ВАС ПОСТОЯННО ПЛОХО ОБСЛУЖИВАЮТ – ПРОБЛЕМА В ВАС

Меня редко плохо обслуживают. Часто люди, которые работают в магазинах, умеют хорошо общаться и помогать другим. С другой стороны, многим людям, у которых есть проблемы с обслуживанием, не хватает необходимых жизненных навыков: они не знают, как разговаривать с людьми, и им нельзя помочь. Если вас постоянно плохо обслуживают, начиная от вашего сотового провайдера и заканчивая местным барменом – проблема в вас.

Я открою вам тайну. Будьте приятны. Будьте вежливы. Пожалуйста, не ожидайте от продавца решения жизненной проблемы с вашей фигурой. Полно людей в кафешке? Пожалуйста, не нужно глубоко вздыхать в конце очереди, и показательно проверять время. Оставьте на чай. Человек, обслуживающий вас, вероятно квалифицирован для лучшей работы, но с нашей экономикой он тоже в длинной очереди за работой.

Не так легко иметь дело с вращающимся потоком незнакомцев, каждый из которых везде волочит свой багаж неудач. Я стараюсь донести это понимание везде: люди за кассой или на другом конце телефона – такие же люди, со своим уникальным набором обстоятельств. И когда до меня доходит очередь в кафе, я очень благодарна за свою чашку кофе. Только его я могу себе позволить на свою зарплату.

Комик из Ванкувера Алисия Тобин также ведёт подкаст Retail Nightmares. Следить за её сообщениями на Twitter.