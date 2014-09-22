Мастурбация или реальный секс: пора выбирать

Фото от Меган Кестер

Не так давно молодые заядлые онанисты ещё могли легко и непринуждённо погрузить себя в состояние полного беспомощного истощения. Но сейчас растёт уровень понимания чего-то более очевидного для тех, чья кровь не утекла полностью в направлении обратном от мозга. А именно: если вы смотрите тонны видео неограниченного разврата, вас, скорее всего, не будет возбуждать живой, дышащий, голый человек, который хочет заняться с вами реальным сексом. Если видео того как кто-то засунул свой большой палец ноги в чью-то задницу для вас представляется вполне нормальным, тогда обычный петтинг будет для вас, скорее всего, скучным делом.

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Человек, который однозначно придерживается такой точки зрения – Гэри Уилсон. Его сайт, yourbrainonporn.com, был на передовой по изучению вопроса о том, как порно влияет на многих своих зрителей. Теперь он оформил все свои знания в книгу “Ваш мозг и порно: интернет-порнография и развивающаяся наука зависимости”.

Я позвонил Гэри с целью обсудить его новую книгу, а также вопрос о порно зависимости, который касается миллионов молодых энтузиастов онанизма по всему миру.

VICE: Насколько я понял, основной идеей вашей книги является то, что человек может либо смотреть порно, либо заниматься сексом. Два в одном не возможно. Правильно?

Гэри Уилсон: Конечно, возможно и то, и другое. Но для некоторых парней сложно делать и то, и другое. С развитием Интернет порно некоторые мужчины теперь имеют не только эректильную дисфункцию (ЭД), но также и другие сексуальные симптомы, как неспособность к оргазму, задержка эякуляции, снижение либидо с реальными партнерами, потеря привлекательности к реальным партнерам, а также очень часто их сексуальные пристрастия, по крайней мере, в порно, превратились в нечто, что выглядит очень странным и печальным для них самих.

Можно смотреть немного порно и иметь здоровую сексуальную жизнь? Есть ли безопасный уровень?

Просмотр порно всегда будет влиять на вас. Насколько это будет влиять на вас, сказать трудно. Мы видели парней, которые очень пристрастились, и это сильно повлияло на их сексуальную жизнь. Чтобы получить реальную эрекцию с реальной партнёршей, они должны были год или даже больше не смотреть порно вообще. Это крайний случай. С другой стороны, однако, есть некоторые парни, у которых есть девушки, и они смотрят порно пару раз в неделю. Тут дело вот в чём: вы не узнаете, насколько это влияет на вас, пока вы не удалите переменные. Некоторые ребята могут просто бросить себе вызов и сказать: “Всё, я не смотрю порно”, и они будут в выигрыше. Выигрыш в том, что настоящий секс намного более захватывающий. Их жёны и подруги выглядят намного лучше. Они и не предполагали, что порно настолько влияло на них, но как только они прекращали смотреть порно, они понимали, что влияние было колоссальным. Но, если говорить в общем, то порно может влиять по-разному.

Порно доступно в разных формах уже в течение нескольких поколений. Что вызвало рост таких заболеваний как ЭД? Является ли это результатом того, что интернет развивается всё быстрее и быстрее?

Всё определенно обострилось в течение последних нескольких лет. Во-первых, доступность Интернета вызвала такой всплеск. Во-вторых, подростки имеют полный доступ к хардкор стрим-видео в любое время. Но важный вопрос, который мы должны задать: почему Интернет является столь привлекательным? Возьмём, например, Facebook. Многие исследования показывают, что Facebook вызывает зависимость. Частое пользование Facebook может привести к изменениям в мозге, которые похожи на изменения мозга у наркоманов. Около 70 исследований подтверждают это. К тому же, стало известно, что Интернет повышает возбуждение и уровень дофамина. Дофамин является энергетическим зарядом в цепочке зависимости, поэтому Интернет уникален в этом смысле. Клики на новые картинки, просмотр новых сообщений, отправка сообщений, всё это содержит в себе новизну для мозга, что, в свою очередь, повышает уровень дофамина в цепи удовольствия. То же самое мы испытываем в момент приятной неожиданности, или шока, или беспокойства. Если всё это совместить с сексуальной стимуляцией, с наивысшим уровнем возбуждения, и подать подростку через порносайт с хардкор видео, подростки могут постоянно поддерживать возбуждение и дофамин на высоких уровнях. Наступит момент, когда вам просто придётся постоянно держать сексуальное возбуждение на определённом уровне. Если вы смотрите видео, как реальные люди занимаются якобы “реальным” сексом, эти кадры со временем полностью заменят ваше воображение. Вы не сможете представить что-то эдакое, не сможете нафантазировать ничего нового. Вы станете пассивным наблюдателем и сможете просто наблюдать, вы не сможете воплотить свои фантазии в жизнь, так как их у вас просто не будет.

В книге вы затрагиваете тему разницы между младшими и старшими поколениями, и утверждаете, что, в основном, молодые люди подверглись воздействию порно гораздо больше, чем те, кто выросли на журналах. Это общее правило или просто совпадение?

Когда вы посмотрите на исследования, вы получите совершенно другое понимание вопроса. Люди в возрасте от 14 до 25 гораздо больше смотрят порно, чем более зрелые люди, и, конечно, количество просмотров порно уменшается с увеличением возраста. Недавний британский опрос показал, что подавляющее большинство людей полагают, что просмотр порно имеет негативные последствия. При этом их мнение основывалось на собственном опыте. В опросе, в том числе, принимали участие 18-летние, которые выросли во время появления и развития порно сайтов в течение последних нескольких лет, и они сами ощутили этот эффект на себе.

Что вы скажете в ответ сексологам, которые утверждают, что просмотр порно не может привести к ЭД?

Ну, они не правы. Известные урологи уже начинают писать статьи об этом. Вдобавок ко всему, у нас есть два исследования мозга от Кембриджского университета и один от института Макса Планка. Кембриджский университет обнаружил, что в головном мозге происходят изменения аналогичные изменениям в мозге у наркоманов и 60 процентов из тестируемых подверглись таким заболеваниям как ЭД и потеря либидо. Немецкие исследователи пытались найти зависимость как количество часов просмотра порно в неделю и годы просмотра порно влияют на работу цикла системы получения удовольствия. Они таки обнаружили некую зависимость, которая свидетельствовала о том, что те, кто смотрит регулярно порно, на самом деле, имеют меньше серого вещества. Кроме того, у тех, кто смотрел порно в течение многих лет, была установлена более пассивная активация упомянутого ранее цикла получения удовольствия. Таким образом, их вывод был следующим: чем больше порно, тем меньше серого вещества и меньше сексуального возбуждения. Учтите, что исследования проводились среди независимых от порно людей. Многие сексологи утверждают, что порно “наркомания” (они даже не относятся к нему как наркомания) обусловлена ​​высоким либидо, с которым вы почему-то родились. Но эти исследования также показывают, что пользователи тяжёлого порно имеют более низкое сексуальное желание, вызывая в свою очередь, такие проблемы, как ЭД. Так что всё говорит против этого мифа, который не подтверждён фактами в реальности.

Знаменитое выступление TED

В своих выводах в отношении обязательных условий для сохранения здоровых сексуальных отношений, а также борьбе с порно зависимостью, вы говорите о необходимости более высокого уровня осведомлённости. Будет ли осведомлённость действительно останавливать людей от просмотра порно?

Остановит ли это людей от просмотра порно? Нет. Но абсолютное большинство людей, которые вовлеклись во все эти форумы, понятия не имели, что просмотр порно может вызвать такие серьёзные проблемы, как ЭД. Для сегодняшней молодёжи просмотр порно и мастурбация – синонимы. Они читают статьи о том, что мастурбация – это хорошо и поэтому думают, что просмотр порно – тоже хорошо. Но это не логично. Поэтому, если бы у них были соответствующие знания, которые помогли бы сделать правильные выводы – это было бы хорошо. Также, хочу заметить, что сексологи не уделяют должного внимания связи между порно и состоянием мозга подростков, который для воспроизведения секса просто перематывает кадры увиденных порно. Очень податливый мозг подростка имеет гораздо более высокие всплески дофамина и ищет острых ощущений и новизны, которые создают большую шумиху и интерес для них.

Вы описываете идею “перезагрузки” посредством простого выключения порно. Насколько эффективен этот метод? Легко ли вылечить порно зависимость?

Перезагрузка проводится путём удаления всех сексуальных стимулов. Существуют различные мотивы, такие как ЭД или потеря сексуального влечения. Некоторые парни делают это по другим причинам. Они замечают, что друзья на форумах заканчивают участие в форумах на подъёме, с гораздо большим уровнем мотивации и уверенностью. Таким образом, эти ребята имеют различные барометры, когда они чувствуют, что надо перезагрузиться. Мужчины, страдающие от сексуальной дисфункции в возрасте от 40 до 50 лет, которые выросли на порно в журналах, в настоящее время усугубляют ЭД, переключившись на порно сайты. Молодым парням часто нужно гораздо больше времени, чтобы перезагрузиться, по сравнению со старшими парнями. Старшие парни могут не смотреть порно от 8 до 12 недель и им этого достаточно. У некоторых молодых ребят в возрасте от 20 до 24 лет может занять до двух лет, чтобы полностью восстановиться. Эти ребята находятся на пике здоровья с очень высоким уровнем тестостерона, и они восстанавливаются намного дольше. Это опять же связано с тем, что мозг подростков очень остро реагирует на порно.

Проблемы порно зависимости, которые испытывают мужчины, распространяются на женщин?

Мужчины смотрят порно, конечно же, намного чаще. Изучив пользователей на таких форумах как NoFap, мы заметили, что женщины часто просто не в восторге от своих партнёров. Им необходимо порно, чтобы достичь оргазма, у них часто бывает недостаточно смазки, и они признавали, что зависимы от порно. Так что, женщины испытывают аналогичные проблемы. Разница, только в том, что у мужчин есть барометр – их пенис. У женщин такого барометра нет. Поэтому многие женщины зачастую не связывают свои проблемы с порно.

Как вы думаете, на какой стадии мы находимся, если говорить о нашей осведомлённости в отношении влияния порнографии на мозг?

Существует определённое несоответствие, даже противоречие, если говорить, об изучении эффектов порно зависимости на человеческий мозг. Благодаря работе профессиональных неврологов, мы много узнали о зависимости, и это психическое состояние является наиболее изученным. За последние 30 лет были проведены исследования на животных, вплоть до молекулярно-генетического уровня изменений в головном мозге. Мы сравнили эти данные со многими видами зависимости, которые имеют место в организме человека. Так что, существует огромный объем данных по этому вопросу. С другой стороны есть группы сексологов, которые не изучают механизмы мозга, а в основном, получают данные как социологи – из анкет. У них есть модель, в рамках которой они не хотят признавать существование порно зависимости, так как они боятся, что если вы скажите, что смотрите порно и это будет иметь негативные последствия для вас, тогда им придётся с этим всем разбираться. А они не хотят обсуждать стыд, связанный с сексуальностью. Концептуально, это нормально до определенной степени, ведь они не признают, что порно теперь негативно влияет на секс и это необходимо изучать.

Что вы думаете о сайтах, которые содержат только “хорошее порно” и отфильтровывают то, что называется “плохим порно”?

Эта тенденция действительно меня беспокоит. Здесь я вижу попытку научить людей различать “хорошее” и “плохое” порно, как будто есть разница. Эта идея выдвинута сайтами, такими как makelovenotporn.com и это нормально, за исключением того, что вы платите за это и, конечно, ни один молодой человек никогда не будет платить за порно. Но помимо этого, может случиться такое, что некий 15-летний ребёнок скажет: “О, мне сказали, что на этом сайте есть хорошая порнушка, так что я просто зависну тут”. Это же глупо. Это как обслуживать 15-летнего мальчика в продуктовом магазине и сказать: “Покупай всё, что хочешь, только купи хорошую еду”. Парень вряд ли купит брокколи. Вместо этого они будут нажимать на самое грубое и странное, потому что они просто мальчики-подростки, они все так делают. Поэтому, конечно, это не будет работать. Но самое главное: что такое “плохое” порно? Это БДСМ, женское доминирование или анальный секс? Спорить можно бесконечно. И никогда нельзя будет прийти к единому мнению, к тому же, это не решает основную проблему – молодые мужчины и женщины тренируют своё сексуальное возбуждение высокоскоростным Интернетом, кликами и нескончаемой новизной. Так работает эта система доставки удовольствия, которая теперь совсем другая в 2014 году.