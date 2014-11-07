Молодой и гомосексуальный в путинской России

Когда президент России Владимир Путин запретил “пропаганду” гомосексуализма в июне прошлого года, ЛГБТ-сообщество России превратилось из заклеймённой позором маргинальной группы в полноценных врагов государства. Гомофобия, превращающаяся в законодательство означает, что её не только юридически закрепили в России, но и активно поощряют, что приводит к удручающему росту гомофобных нападений и убийств.

Основной целью закона, который по сути запрещает любую публичную демонстрацию гомосексуализма, является предотвращение несовершеннолетних от впечатления, что быть геем это нормально. Это означает, что, если ты молод и гомосексуален в путинской России, ты подвергаешься остракизму, и тебя отрезают от какой-либо юридической поддержки.

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Мы решили отправиться в Россию и расследовать последствия санкционированной государством гомофобии в стране. Мы прокатились в гей-такси Москвы и послушали о росте групп гомофобных блюстителей порядка, а также встретились с Юлией, которая занимается классами самообороны для ЛГБТ.

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