Действительно ли греки и немцы ненавидят друг друга?

Статья подготовлена VICE Greece и VICE Germany

Из-за экономического кризиса в Греции, между Германией и Грецией разрослась пропасть. Немцы, дающие кредиты, применяли анти-греческую риторику, греки отвечали анти-немецкой.

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За последние несколько лет греческие СМИ упивались жалостью к себе, изображая немецкого канцлера Ангелу Меркель злобной старой девой, стремящейся сжить со свету работящий греческий народ. В Германии всё с точностью наоборот: журналисты постоянно описывали Грецию как паразита нации.

Ситуация ещё больше усугубилась на прошлой неделе, когда на выборах в Греции победила леворадикальная партия «Сыриза», которая поклялась пересмотреть условия долга страны с Германией. Теперь обе страны ощущают себя в некоторой степени конкурентами.

Но так ли всё на самом деле? Мы обошли центр Берлина и центр Афин, спрашивая молодёжь, что они на самом деле думают друг о друге.

Беате (Берлин):Я перестала следить за тем, что пишет немецкая пресса – они продолжают унижать ту страну, и это злит меня. У меня есть несколько друзей-греков в университете, и благодаря им я узнаю, насколько тяжела жизнь в их стране.

Их обложили сумасшедшими налогами, которые никто не в состоянии платить. Немецкие СМИ хотят, чтобы мы думали, что они тупые и ленивые, но я знаю, что это не так. Жёсткие экономические мерыпростонеработают.

Константинос (Афины):Я был в Берлине, и мне очень понравился город и их чувство организации, но как люди, они немного холодны и как бы расистски относятся к грекам – по крайней мере, старшее поколение. Когда ты говоришь им, что ты грек, они как-то странно на тебя смотрят. Такое ощущение у меня сложилось за неделю, которую я там провёл.

Но мне понравилось, как они живут, что они всегда выглядят ухожено и изящно. Мне кажется, я мог бы комфортно там жить.

Ян (Берлин):Не думаю, что ЕС должен продолжать угрожать грекам сокращениями просто лишь потому, что они не хотят экономить. Я думаю, Германия просто должна помочь им сейчас, чтобы они могли остаться в еврозоне.

ЕС состоялся по одной причине – солидарность. Не имеет смысла поворачиваться спиной к кому-то, кто начинает испытывать трудности, ведь тогда весь союз бесполезен.

Катерина (Афины):Я официантка, поэтому обслуживаю и немецких туристов. Впечатление от немцев разные. Есть приятные и добрые, но некоторые раздражают. Одно точно: если вам попался немецкий клиент, вы останетесь без чаевых.

Обычно от них исходят негативные флюиды, и мне кажется это из-за этой сумасшедшей Меркель.

Робин (Берлин):Думаю, для греков будет лучше, если они вернут себе свою старую валюту, но для остального ЕС это не есть хорошо. Хотя они не смогут позволить себе зарубежные технологии. Также я не уверен по поводу этого парня из левого крыла.

Кризис – это частично вина Греции. Но также это вина Германии и ЕС. Взять хотя бы оружие, которое Германия продаёт Греции – мы же просто заставляем их покупать дорогое оборудование стоимостью в миллиарды евро. И греческая армия вооружена лучше нашей собственной! Интересно, почему? Это ещё одна причина, почему у них нет денег – они всё потратили на оружие.

Кристос (Афины):Обычно, когда я думаю о Германии, в голову приходит что-то негативное из-за Второй мировой войны. До кризиса я имел не самое лучшее мнение об этой стране из-за её прошлого, теперь я могу сказать, что на моё мнение влияет также политическая ситуация.

Тем не менее, я не ровняю политиков и людей. Мы не можем разрушать или ставить под сомнение некоторые аспекты немецкой культуры. У них своя ментальность по поводу жизни и каждодневных аспектов, более строгие правила, которые упорядочивают их жизнь.

Я верю, что их система образования лучше, и, возможно, в этом причина, почему люди оказываются более сдержанными. Я не согласен с теми, кто говорит, что немцы – плохие люди, у них просто интересы другого уровня.

Клара (Берлин):Мне кажется, страна не должна выходить из ЕС после присоединения. ЕС нужен для того, чтобы страны поддерживали друг друга. Если они потеряют евро, это ещё больше усугубит их кризис.

Также, в Грецию намного легче путешествовать, потому что у них тоже евро. Я была в Салониках и на Халкидики три года назад, там красиво. У них такая культура! И у меня не было чувства, что я им не нравлюсь из-за того, что я немка. Все, кого я встречала, были очень расслабленными – ни разу ко мне никто не отнёсся недружелюбно.

Константина (Афины):Я путешествовала по Европе, но мне показалось, что в Германии люди особо не пытались говорить с нами на английском. Немцы – очень хорошие люди, но они принимают жизнь слишком серьёзно. Греки громко разговаривают и источают счастливые флюиды, а немцы слишком тихие.

Но мне понравился Берлин! Великолепный город – улицы чистые, много баров, приятные музеи и рестораны, люди хорошо одеваются, но мне не очень понравилась местная кухня. Хотя всё, что производится в Германии, имеет высокое качество – даже если покупаешь блендер, сделанный в Германии, можешь быть уверен в качестве.