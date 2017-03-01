Ваша боль ненастоящая: как врачи дискриминируют женщин

Из-за сексистских мифов о здоровье и боли женщинам труднее получать надлежащую диагностику и лечение от серьёзных заболеваний.



Ощущая всё большую тревогу из-за угроз здравоохранению, женщины, возможно, не осознают, что их собственные врачи могут препятствовать их медицинскому обслуживанию точно так же, как и новая консервативная политика.

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«К несчастью, женщин чаще, чем мужчин, не воспринимают всерьёз, когда речь идёт о боли, – поведала Broadly доктор Дженнифер Уайдер, эксперт по женскому здоровью национального уровня и представительница Общества исследований женского здоровья. – Исследования показывают, что врачи независимо от пола, как правило, недолечивают пациенток и медленнее дают лекарства женщинам». Исследование 2001 года, опубликованное в «Journal of Law, Medicine & Ethics», обнаружило, что врачи часто неверно считают, будто женщины обладают «естественной способностью переносить боль» и обладают большим количеством механизмов преодоления в связи с перегрузками при родах. Исследование Национального института здоровья также показывает, что женщины, как правило, ждут приёма обезболивающих в пунктах неотложной помощи на 16 минут дольше, чем мужчины. Согласно тому же исследованию, для женщин вероятность приёма опиоидов при боли ниже на 13-25 процентов.

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Большинство молодых женщин сталкивались со стереотипными взглядами врачей на женщин. Я впервые осознала, что врач не воспринимает мою боль всерьёз, когда посетила нового терапевта из-за разрыва кисты яичника. Предыдущие врачи прописывали мне такое обезболивающее, которое можно спустить в унитаз после того, как боль отступит, но мой новый врач (который никогда не смог бы перенести разрыв кисты яичника), стоило мне попросить лекарство, удостоил меня малоприятной улыбкой. «Я не очень люблю прописывать от такого обезболивающие, – заявил он. – Вы когда-нибудь пробовали управлять болью с помощью медитации?»

Я в своём опыте явно не одна. Менструальную и репродуктивную боль нередко хронически недолечивают и недостаточно финансируют. По данным исследования ResearchGate, научных исследований об эректильной дисфрункции в пять с лишним раз больше, чем о ПМС, хотя об эректильной дисфункции в какой-то момент своей жизни сообщают 19 процентов мужчин, между тем как симптомы ПМС испытывали 90 процентов женщин. Исследование 2001 года также показало, что женскую боль с большей вероятностью будут воспринимать как «эмоциональную» или «психогенную», чем как вызванную биологическими факторами.

Автор фото – Микель Льонк; взято со Stocksy

Женщина по имени Инга, с которой я пообщалась и которая говорила на условиях анонимности, страдала от постоянной боли в нижней части лица. Её стоматолог постоянно спрашивала у неё о стрессе в её жизни и диагностировала у неё синдром височно-нижнечелюстного сустава (СВНС) по причине тревожности. Инга годами пыталась его вылечить, но все её попытки были тщетны. Наконец, она сделала рентген и обнаружила, что у неё в челюсти застрял кусочек зуба мудрости. Неправильные диагнозы – якобы проблемы связаны со стрессом, а не вызванные другими факторами, – могут приводить к годам неправильной диагностики и неправильного лечения. «Сексистские стереотипы уже долгое время существуют в медицине», – говорит доктор Уайдер.

Ещё одна причина, по которой врачи могут недостаточно диагностировать своих пациенток? Исследование «Cardiovascular Quality and Outcomes», проведённое в 2010 году, обнаружило, что инструкции на тему профилактики сердечно-сосудистых заболеваний у женщин составлены на основе тестов, в которых женщинами являлись всего 34 процента участников. Исследования также обнаружили, что студенты-медики и ординаторы с большей вероятностью ошибочно диагностируют стресс у женщин, демонстрирующих симптомы коронарной болезни сердца, чем у мужчин, страдающих теми же симптомами, если пациент выражает тревожные чувства.

Помимо трудности получения правильного диагноза в связи с проблемами со здоровьем, многие женщины сталкиваются с проблемами, возникающими из-за установок врачей. Женщина по имени Бет целое лето испытывала мучительную боль в животе и часто ходила к врачам, в том числе к гастроэнтерологу, который неоднократно говорил ей, что она просто страдает изжогой. «Я плакала, потому что мне было очень больно и я практически не могла есть твёрдую пищу, – говорит Бет. – Когда я заплакала, он спросил меня: «Как у вас с семейной жизнью?» самым снисходительным тоном, который я когда-либо слышала от врача». Недовольная его диагнозом, Бет заставила своего врача заказать ей томографию, которая показала, что у неё опухоль.



Как женщины могут лучше отстаивать свои права, сталкиваясь с миром медработников, которые могут не воспринимать их всерьёз? Хотя врачам, несомненно, нужно избавляться от сексистских мифов о женском здоровье и боли, доктор Уайдер также считает, что женщинам нужно обрести силу, чтобы говорить начистоту и делать так, чтобы их слышали. «Женщинам нужно решительно отстаивать свои права и доверять своему чутью, – говорит она. – Особенно если им очень больно – нужно говорить об этом немедленно».