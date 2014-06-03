Глазго – Рай

Несмотря на то, что, возможно, он наиболее известен как самый жестокий город Великобритании, Глазго – это город с лучшей музыкальной сценой страны, и с самыми дружелюбными людьми – до тех пор, пока вы знаете, где их искать. Глазго, который я фотографировал – это бесконечные выходные. Алкоголь продается только с 10 утра до 10 вечера, но к счастью для его жителей, всегда где-то проводятся вечеринки, и афтепати, и афте-афте-пати, которые занимают нас до утра, а там уже и магазины начинают продавать пиво опять.

Смотреть больше фотографий Патрика Ди Бортца здесь и здесь.

Videos by VICE

А ваш город может считаться раем? Присылайте нам свои идеи на ukphotoblog@vice.com. Не надо стесняться.