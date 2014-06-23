Милан – Рай

Говорят, что иногда нужно дистанцироваться, чтобы увидеть вещи ясно. Сицилийский фотограф Глауко Каналис провёл четыре года в Милане, до переезда в Плимут, Великобритания, откуда он выслал нам ещё одну божественную подборку фотографий. Вот, что он чувствовал должным сказать о Милане:

“Моё восприятие Милана изменилось с тех пор, как я переехал в Англию. В прошлом году, у меня была возможность заново оценить город, его ​​жителей, и его динамику, и полюбить его и успеть соскучиться за многими вещами, которые я презирал прежде”.

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