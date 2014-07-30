Орасти – Рай

Орасти – это румынский город, который настолько мал, что почти невозможно кого-либо встретить на улице. Это город-призрак, кроме пятницы и субботы, когда вы сталкиваетесь с лицами, которые появляются из ниоткуда в пабах, и которых вы никогда прежде не встречали. После закрытия паба, люди направляются в одно местечко в городе, которое открывается в ночное время – это “заднепроходное отверстие” называется Лас-Вегас, где танцуют под народную румынскую музыку.

Вы можете подумать, что я ненавижу это место, но не тут-то было. Орасти – это рай случайностей, даже если кажется что ничего нового там не происходит.

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