Рено – Рай

Рено – это мерцающее ущелье. Круглосуточный неоновый город, спрятанный глубоко в безграничной горной пустыне Невады. Когда-то игорная столица США, сияющая от блеска и гламура, что обеспечивало её процветание и удачу, в последующие годы Рено перенес спад в индустрии, который когда-то сделал имя городу.

Многие исторические казино в центре города остались успошими: некоторые разрушены, а другие были преобразованы в квартиры, которые остаются полупустыми сегодня. Несмотря на этот спад и критические последствия рецессии, первозданный Город грехов не отказался от вкуса маргариты и ребрышек за $ 1,99. На сегодня, местные караоке вечеринки идут до 3 утра и Twisted Teas льётся всю ночь.

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Я надеюсь, что мои фотографии отражают цикл бум-спад, который город пережил в течение последнего столетия, и что они дадут вам правдивый вид на упущенную из виду культуру, которая придает Рено его нелепый характер.

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