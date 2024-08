Юрист объясняет, кому на самом деле принадлежат ваши татуировки

Делая себе татуировку, вы, вероятно, полагаете, что она ваша. В конце концов, этот рисунок набивают на вашей коже, и вы заплатили художнику за то, чтобы он его там нанёс. Однако на самом деле независимо от того, насколько личной может быть модификация тела, вопрос о том, кому принадлежат татуировки, достаточно неоднозначный.



Законы об авторском праве на татуировки вошли в массовое сознание в 2016 году благодаря текущему судебному разбирательству с создателями NBA 2K, серии видеоигр о баскетболе с цифровыми изображениями Леброна Джеймса и других популярных игроков. Согласно судебному процессу, Take Two Interactive Software незаконно использует защищённое авторским правом творчество художников-татуировщиков, так как игра изображает Джеймса так, как он выглядит в реальной жизни, вместе с тату. Ребром стоят следующие вопросы. В какой момент художник-татуировщик отказывается от своего права на рисунок? Если человек с заметными тату снимается в главной роли в фильме или сериале и зарабатывает деньги на этом проекте, должен ли он платить роялти художнику? И является ли татуировка частью чьей-либо идентичности, неотделимой от личности человека с момента появления на коже?

Чтобы внести какую-то ясность, я поговорила с Джереми С. Голдменом, лос-анжелесским юристом, специалистом по авторскому праву, конфиденциальности и развлечениям, который недавно модерировал круглый стол о татуировках и законодательстве об авторском праве для Общества авторского права США. Мы попросили его разобрать в подробностях законодательство об авторском праве на татуировки.

VICE: Итак, можно ли получить авторское право на татуировку?



Джереми С. Голдмен: Авторское право отделяет производимые художником материальные блага от права на само искусство. Когда художник создаёт и продаёт картину, это даёт человеку, купившему её, право на само искусство, но обычно не даёт ему право извлекать из неё прибыль и показывать её в фильме, рекламном ролике или ещё в чём-то.

Авторское право существует при наличии оригинальной авторской работы в постоянной среде выражения. Вопрос становится таким: является ли постоянной средой выражения человеческое тело? Холст или фотография однозначно ею является. Большинство людей считает и по крайней мере один суд постановил, что тело может считаться постоянной средой. Таким образом, татуировки находятся под защитой авторского права. А поскольку человек, создающий татуировку и наносящий её на чьё-либо тело, как правило, является художником-татуировщиком, авторское право по умолчанию принадлежит этому художнику.

Итак, какими правами на тату на коже клиента обладает художник-татуировщик?

Моё мнение как юриста, и, как я считаю, точка зрения, которую суды высказали бы об очень многих таких случаях, состоит в том, что, когда художник-татуировщик делает кому-то татуировку, это сопровождается очень широкой подразумеваемой лицензией. В неё однозначно должны входить права этого человека на появление на публике, предполагаемую съёмку на телевидении, привычный образ жизни, а также демонстрацию своего тела таким образом, каким оно демонстрировалось бы в ином случае. Я считаю, что это почти однозначно. Но тогда вопрос становится таким: а если пользоваться вне этих рамок? Например, в случае использования, когда татуировка отдельно от тела. Распространяется ли на это подразумеваемая лицензия?

Итак, где всё становится неоднозначным?



Хорошим примером является кейс Уитмилл против Warner Brothers, дело, связанное с сюжетом фильма «Мальчишник 2: Из Вегаса в Бангкок», в котором персонаж Эда Хелмса просыпается с татуировкой Майка Тайсона на лице. Художник, сделавший татуировку Майку Тайсону, подал в суд на Warner Brothers и, по сути, попытался ввести предварительный судебный запрет, дабы помешать распространению фильма. Дело в итоге было урегулировано, но прежде чем оно было урегулировано, судья как будто считал, что у художника-татуировщика неплохой шанс выиграть на основании некой претензии о нарушении авторских прав. Вопрос был не в том, снялся ли в фильме Майк Тайсон. Дело было в использовании татуировки – полностью отделённой от кожи Майка Тайсона – и в её нанесении на другого человека.

А вот другое дело. Художник-татуировщик по имени Роджер Ладусёр подал в федеральный суд в Вирджинии на сеть ресторанов из-за использования ею в коммерческих целях оригинального вида татуировки с Франкенштейном, которую он кому-то набил. В Интернете выложили снимок татуировки на руке этого человека. А затем сеть ресторанов взяла эту татуировку и использовала её как логотип для различных мероприятий, вроде вечеринки по случаю Хэллоуина в ресторане. Это уже никак не было связано с татуировкой – её просто использовали как логотип для рекламы ресторана. Это дело также было урегулировано, и я также считаю, что татуировщик мог бы выдвинуть неплохую претензию.

Что насчёт дела о Леброне Джеймсе против NBA 2 K?

На Take Two Interactive Software подала в суд некая компания Solid Oak Sketches, которой владеет некто, обращавшийся к художникам-татуировщикам по поводу спортсменов и убеждал их переуступать свои права на татуировки ему. Solid Oak подала в суд на Take Two за нелицензионное использование татуировок с Леброном и другими на аватарках этих игроков в игре. Take Two подала ходатайство о закрытии дела, и в качестве основания для закрытия она озвучила два аргумента. Первый аргумент заключается в том, что большую часть игры татуировки практически не видно, и они – настолько незначительная часть игры, что это называется малозначимым согласно законодательству. Второй и более интересный аргумент состоит в том, что это правомерное использование.

Как происходит правомерное использование?

Согласно доктрине законодательства об авторском праве о правомерном использовании, один из основных факторов – это то, является ли новое использование [работы] преобразующим. Take Two утверждает, что, когда делать себе тату идёт баскетболист, к примеру, Леброн, его целью является некое самовыражение. В случае же видеоигры цель воссоздания татуировки в игре состоит в том, чтобы показать, как выглядит Леброн Джеймс в реальной жизни. Take Two утверждает, что это преобразующее и правомерное использование. В ответ на аргумент Take Two о правомерном использовании Solid Oak спрашивает: действительно ли компании нужно было это сделать?

На мой взгляд, это правомерный вопрос, так как, с одной стороны, Take Two утверждает, что использование малозначимо, и татуировку практически не видно. Но с другой стороны, Take Two утверждает, что воссоздать татуировку точно, в подробностях очень важно. Это как бы спорная ситуация, потому что мы говорим не об изображении Леброна Джеймса с помощью видеокамеры. Татуировщик ожидал бы, что его будут снимать во время игры в баскетбол. Это случай, когда компания-разработчик видеоигр воссоздаёт его, и у неё есть возможность воссоздавать его как угодно по своему усмотрению. Ей необязательно добавлять рисунки на его коже.

Есть ли право голоса у людей с татуировками? Мог бы Леброн попросить, чтобы его воссоздали именно так, как он выглядит, вместе с татуировками?

Полагаю, в этом и заключается вопрос. Распространяется ли подразумеваемая лицензия, к примеру, на воссоздание в качестве аватара? Я не знаю. Но согласно традиционным концепциям законодательства об авторском праве, здесь должен был бы решать не Леброн Джеймс.

Позвольте мне рассказать вам ещё об одном имевшем место баскетбольном деле. Художник-татуировщик подал в суд против Nike, её рекламного агентства и Рашида Уоллеса. Вышел рекламный ролик Nike, полностью сосредоточенный на татуировке Рашида Уоллеса. В нём его рука показана без татуировки, голос Уоллеса за кадром описывает татуировку, а пока он говорит, татуировка рисуется на его коже у вас на глазах. На Уоллеса в суд подали за неправомерное разрешение Nike и агентству на это, заявив, что у него не было полномочий давать добро на использование татуировки в коммерческих целях и что он несёт субсидиарную ответственность за нарушение авторского права. Это дело также было урегулировано, как можно предположить, в пользу татуировщика.

Как можно защититься от подобного процесса?

Знаменитость или спортсмен может решить любые подобные вопросы, сделав так, чтобы татуировщик подписал отказ от прав интеллектуальной собственности при создании татуировки. После возбуждения иска против EA за размещение фотографии татуированного Рики Уильямса на обложке NFL Street и Madden NFL 10 и 11 Ассоциация игроков НФЛ выпустила рекомендацию игрокам при нанесении татуировок получать у татуировщика отказ от прав. Мне кажется, подкованные знаменитости и спортсмены сейчас настаивают на том, чтобы татуировщики подписывали отказ от прав.

Какие меры предосторожности должны принимать татуировщики?

Учитывая рост популярности татуировок в нашей культуре – они гораздо более распространены, вездесущи и привычны – как и во всех остальных случаях, по мере того, как тату будут всё больше входить в мейнстрим, юридические вопросы неизбежно будут всплывать всё больше и больше. Художникам-татуировщикам, возможно, нужно задуматься о том, чтобы чётко определить, какое применение требует разрешения перед самим применением. Я бы рекомендовал художникам-татуировщикам подумать о решении вопросов принадлежности и прав интеллектуальной собственности в тех бланках, которые им подписывают.

Мы живём в эпоху индивидуального брендинга. Из-за этого личность знаменитости или спортсмена обладает очень высокой ценностью. Из чего состоит эта личность? Из лица, изображения, голоса, образа, имени человека – и его татуировок! Так что это обладает огромной ценностью. Если есть произведения искусства, обладающие ценностью, непременно быть судебным разбирательствам и искам.

