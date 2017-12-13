Ютубер зацементировал свою голову в микроволновке и чуть не умер

Иногда YouTube может быть замечательным местом, мерцающим такими визуальными перлами, как видео от папы, который весь отпуск неправильно использовал камеру GoPro, направляя её на себя, или на что бы это ни было. Но часто этот «ад» является местом, где блогер «PewDiePie» зарабатывает миллионы, играя в видеоигры, где придурки жестоко прикалываются над людьми, а дети-звёзды ведут влоги о себе и этим же загоняют себя в пропасть.



Джей Свинглер очень хорошо ориентируется в этом жестоком месте. С помощью видеороликов, где он участвует в больных идиотских выходках, ему удалось собрать более 800 тысяч подписчиков. Однако на этой неделе, он оказался в центр международного внимания, решив попытаться зацементировать свою голову в микроволновке, и это все ради сладкой славы в YouTube.

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Принтскрин с YouTube

По информации издания «Independent», Свинглер и его приятели развели семь пачек Polyfilla, что-то вроде быстросохнущего бетона, и залили это в микроволновку, а потом Свинглер засунул туда свою голову. К счастью, он предусмотрел и взял с собой трубку, через которую мог дышать, и надел пакет для продуктов в качестве прикрытия, но, как любой человек на земле мог предугадать, трюк закончился катастрофой.



Судя по всему, он хотел сделать слепок головы, представив микроволновую печь как шляпу, которую он мог бы снять и вернуть обратно, если потребуется. Но, учитывая тот факт, что он буквально засунул голову в контейнер с быстросохнущим цементом, оказалось, что электроприбор застрял, и его голова была взаперти так крепко, что его друзья не могли её сдвинуть с места. После того, как они немного посмеялись, потом немного покричали, а затем, наконец, испугавшись до чертиков, поскольку Свинглер находился на грани смерти, в итоге его друзья позвонили в полицию. Потребовалось пять пожарных из Уэст-Мидлендса (Англия), и полтора часа, чтобы, наконец, его освободить.

We're seriously unimpressed 😡.

Five of our firefighters were tied up for an hour this afternoon, freeing a YouTube pranker whose head had been 'cemented' inside a microwave oven. Read more: https://t.co/6bZReGuKQX (Photos © West Midlands Fire Service) pic.twitter.com/2ch2UhszeH — West Midlands Fire Service (@WestMidsFire) December 7, 2017

Мы всерьёз не в восторге.

Мы всерьёз не в восторге. Сегодня днем пять из наших пожарных были заняты целый час, освобождая YouTube пранкера, чья голова была «зацементирована» в микроволновую печь. Подробнее читайте на: https://wmfs.link/2kwp4me

(Фотографии © Пожарная служба Уэст-Мидлендса)

Шон Дакин из пожарной службы Уэст-Мидлендса рассказал BBC, что Свинглер «вполне мог задохнуться или серьезно пораниться», и отдел (понятное дело) очень зол на него за то, что потратили свое время.

Но для Свинглера все это в конечном итоге окупилось. Видео, которое он и его друзья смонтировали после того случая, было просмотрено более миллиона раз.

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