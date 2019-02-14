Заключенные делятся как они проводят День Святого Валентина в тюрьме

Недавно мой двоюродный брат позвонил мне из тюрьмы Loddon и с энтузиазмом подростка рассказал о своей подготовке к визиту своей подруги на День святого Валентина. Мне казалось, что День Святого Валентина в тюрьме менее материальный, потому что это среда, неразбавленная товаром романтики; обязательной изысканной кухней, букетом роз. Но я ошибался.



Заключённые зарабатывают деньги ко дню Святого Валентина, создавая подарки для сокамерников. К предметам для продажи относятся букеты из цветов, сорванных в тюремном дворе, изготовленные на заказ торты, а также иллюстрированные портреты.

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VICE пообщался с некоторыми из этих заключенных о том как они зарабатывают на романтике.

Андре, 27 лет

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Я познакомился со своей девушкой Кристи через общего друга, который находится в тюрьме. Кристи и его жена — лучшие друзья. Она посетила его, а я надавил на него, чтобы он нас познакомил во время визита. Она была в спортивных штанах Nike и вся в ярких кольцах, относительно которых я сделал комплимент, но она сказала, что это подделка. Это было так забавно. Я втрескался в неё, как только увидел. Тюрьма делает вас немного странным, вы думаете об одном и том же безостановочно.

На кухне я лидер, и мне очень помогает мой статус. Я хотел стать шеф-поваром и поэтому получил диплом об окончании института Holmesglen. Все вокруг знают, что все торты в День святого Валентина пеку я для того, чтобы заключенные [делились] со своими партнерами во время посещения.

Заключённые могут делать специальные заказы на День святого Валентина, и если они из отдельного блока, они делают заказ через ограждение. Некоторые парни обращаются ко мне, чтоб я им достал сигареты или USB-накопители, что невозможно. К сожалению, я довольно ограничен в своих продуктах, мы готовим лишь бисквитное тесто, но я творю чудеса с сахарной глазурью, в конце концов только это и важно.

Я приготовил пирожные для известного киллера из преступного мира; в этом году ему захотелось пирожное, который он и его жена пробовали на корабле у причала морского порта. Я испек торт для байкера из клуба «Bandidos», на котором был Harley Davidson с сердечками, выходящими из выхлопных труб. Я даже испек торт для начальника тюрьмы, на котором было сердце, окруженное забором из колючей проволоки, а также с камерами, направленными на него. Сомневаюсь, что он подарил его своей жене.

Мохендра, 32 года

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Моя жена в Хайдарабаде. У меня нет возможности писать ей по электронной почте или звонить по телефону, поэтому я пишу ей много писем. Это сложно, потому что я очень жду Дня святого Валентина, и понимаю, что на самом деле дома этот день никого не волнует. Но здесь мы очень много думаем о любви, даже если все заняты в тренажерном зале и выглядят крутыми.

За неделю до дня Валентина я начинаю искать людей и друзей из других блоков, которые для меня собирают [цветы] со своих дворов. Я собираю все старые газеты и в мастерской раскрашиваю их яркими цветами. Я отношу всё обратно в свою камеру и начинаю оформлять букеты, обертывать их в зависимости от цвета и формы цветов. Один из тюремных работников купил мне книгу о цветочных композициях в Японии. В ней рассказывается о цветах, которые считаются объединяющим элементом природы и человечества, как и в индуизме. Все здесь понимают, как важно получать цветы, особенно когда вы находите их в такой дыре, как тюрьма.

Я рад и мне нравится, когда парни выходят после своих посещений и рассказывают мне, как их жены плакали, когда они дарили им цветы. Я всегда создаю букеты, когда у кого-то умирает родственник или кто-то рождается. Досадно, что я сам не могу отправить моим родным цветы; но такова жизнь – что посеешь, то пожнешь.

Натан, 22

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Когда я был подростком я увлекался граффити. Моих родителей не было рядом, поэтому я всегда бывал с парнями, которые шнырялись по железнодорожным путям. [Тогда я] начал попадать в проблемы и мне начали предъявлять более веские обвинения. Когда я наконец попал в тюрьму, то начал украшать свою камеру рисунками трахающихся персонажей комикса. Я думал, что это забавно. И всем нравились мои рисунки; все всегда говорили одно и то же: «Рисунки были безумными, а идеи больными». Но они были забавными.

Достаточно скоро, парни начали доставать меня, чтобы я написал их имена или рисовал что-то вместо подписи в их письмах. Молва распространилась настолько быстро, что я опомниться не успел, как образовался целый список заключённых, которые хотели, чтобы я сделал для них какую-то хрень. Поэтому я воспользовался этим, и [взамен] получал разные странные и прекрасные вещи, которым не место в тюрьме. Месяц до дня святого Валентина — самое загруженное для меня время. В основном, я всё время провожу в своей камере, и время действительно быстро летит.

На прошлой неделе я создал несколько эротических рисунков, которые парни посылали своим девушкам в День святого Валентина, говоря, что они собираются сделать это с ними, что было весьма неловко, потому что я должен был представлять его девушку обнаженной и трахающейся в ходе создания рисунка. Я нарисовал несколько портретов парней в их камерах, и, наверное, это самые любимые мои портреты, потому что меня манит к более мрачной стороне тюремной жизни. Эту сторону, по-моему, не показывают, например, передозировки или когда офицеры издеваются над заключенными и забирают наши сигареты. Немного мрачное напоминание о том, куда отправляют ваших возлюблённых. А эти парни хотят, чтобы мир жалел их, винят его и считают, что именно общество засунуло их сюда, когда на самом деле у них кончились деньги от продажи наркотиков и они ограбили бар.

Для своей девушки я нарисовал себя на картине, на которой я нахожусь в своей комнате дома, курю сигарету, а моя девушка лежит на моей кровати и курит кальян, а в то время звучит наша песня группы Powderfinger «Пассажир». Я думаю, что когда я рисую такие картины для парней, их подруги проживают этот момент в своих головах. Я много думал об этом. Будучи постоянно занятым и рисуя свои мечты, вы действительно проводите время легко. И картины укрепляют связь с вашим партнёром каждый раз, когда они смотрят на них, потому что они исходят из вашей головы.

Эта статья первоначально появилась на VICE AU.