Заплатив отелю Плаза $900, вы почувствуете, как это быть забытыми своими родителями в Рождество

В это рождество у любого, столь богатого, как Маккаллистеры, есть шанс выйти за рамки просмотра фильма на диване, и увидеть как Кевин вел войну с Мокрыми бандитами — фактически пожить, как он.



В честь 25-летия фильма «Один дома 2: Затерянный в Нью-Йорке», знаменитый отель «Plaza» предлагает номер, как в фильме. За $895 за ночь вы получите шикарный номер, фирменный рюкзак с “Один Дома” и набор их четырех кинофраншиз, хотя первые две являются наилучшими. И точно так же, как Кевину МакКаллистеру, гостям предлагается безумно большая порция сливочного мороженого, которое будет сервировать какой-то чувак из обслуживания номеров, пока тот не насытится.

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Если вы ищете максимальные впечатления, как злоупотребляющий кредитной картой отца Кевин МакКаллистер, консьерж предложит испытать четырехчасовой тур на лимузине по всем любимым местам маленького Кева. Вы также получите особый пропуск подняться на вершину Эмпайр-Стейт-Билдинг и побывать на катке Уоллмен Ринк в Центральном парке, где, если вам повезет, вы можете заметить актёра Джо Пеши, который прогонял там голубей.

https://www.youtube.com/watch?v=_8qlc9Toc4Y

А для простолюдинов, как мы, которые не могут позволить себе специальный номер в «Plaza», ещё не всё потеряно. В отеле проходит выставка «Один дома 2», где посетители могут сделать несколько фотографий на фоне декораций из фильма. Ресторан при отеле «The Todd English Food Hall» также «возвращает Вас обратно в 90-е годы» и предлагае меню, состоящее из самых странных блюд этой эпохи: изысканное Spaghetti Os, charcuterie Lunchables, луковые колечки «Funyun Rings», а также коктейль, приготовленный с Санни Ди и Zima, который, кажется, непригодным к употреблению.



В остальном, всё это кажется довольно весёлым времяпрепровождением. «Plaza» просто должна следить за всеми детьми, которые могут зайти слишком далеко и стать настоящим Кевином Маккаллистером.

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