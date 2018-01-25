Заставляет ли нас Snapchat забыть как мы выглядим? 

Я опоздала с использованием Snapchat: я не «догоняла» их дурацкие фильтры и лицо собаки. Все это казалось мне немного бессмысленным.



Но вдруг – я не помню, когда именно – это мне понравилось, их приложение Bitmoji и всё такое. Следующее, что я помню, я делала селфи, используя только камеру Snapchat. Когда я использовала камеру iPhone, без цветов или больших глаз, скрывающих мое реальное лицо, я думала про себя: «Ты выглядишь ужасно». Поэтому я вообще прекратила использовать её.

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Пару недель назад я приняла участие в своей первой настоящей фотосессии: около часа неудобных поз и инструкций фотографа. После того, как я переоделась, мы вместе просмотрели снимки. Я была действительно в ужасе. То, что я увидела, совсем не то, чего я ожидала. Я ненавидела их всех: каждую фотографию. По дороге домой я плакала и задавалась вопросом, почему никто в моей семье и ни один из моих друзей никогда не говорил мне, что я уродлива.

В течение многих лет у меня был комплекс относительно фотосессий; все уроки Тайры Бенкс из шоу «Следующуя топ-модель Америки» ничему меня не научили – я не могу улыбаться глазами и определенно не знаю своих ракурсов. Я всегда говорила себе, что я всего лишь одна из тех людей, которые лучше выглядят в жизни. Но Snapchat изменил это. Он заставил меня почувствовать, что я выгляжу хорошо, и это всё благодаря камере заднего вида.

В то время как обычные камеры и те, что на вашем смартфоне показывают примерно то, как на самом деле вы выглядите, то камера Snapchat показывает то, как вы видите себя в зеркале, то есть перевернутая версия отражения вашего лица. Включите фильтр, и ваше лицо в отражении становится худее, ваши губы увеличиваются, а глаза становятся больше – в соответствии с идеалами красоты многих культур во всём мире – это те три характеристики, которые делают лицо более «привлекательным».

«Думаю, что фильтры Snapchat меняют ваши черты лица», – отметил 26-летний Дайо. «Это приложение – то, что надо». И со временем легко забыть, что на самом деле вы не выглядите «идеально»

Этот дисбаланс между реальным и постановочным не является чем-то новым: каждый в свои 20 вспомнит, что после долгих лет потраченных на совершенствование навыков делать селфи с помощью ранних цифровых камер, стало неприятно видеть свои первые фотографии, выставленные вашими друзьями на Facebook – и замечать то, что и все остальные. Но теперь, с работой над совершенствованием Snapchat и селфи редакторов, такими как Facetune, наряду с некоторыми пользователями, которые используют приложения, чтобы фотографировать себя несколько раз на день, не будет преувеличением предположить, что большинтсво людей подвергаются риску развития нездорового представления о самих себе.

В прошлом году рэпер JME отметил в Твиттере: «в ближайшем будущем «фильтры» Snapchat будут связаны с навязчивой идеей физического недостатка, и это заставит всех выглядеть как Майкл Джексон, и с венком также. Сумасшедшие».

«Фильтры Snapchat – это демоны», – согласился через WhatsApp ютюбер Рид, который раздает советы о сексе на канале «Come Curious». «Мы находимся в эре несоответствия соцсетей с настоящей жизнью, и это несправедливо и этому не уделяется достаточно внимания».

Писательница Аруши точно так же считает, и написала о том, как Snapchat начал заставлять людей вспринимать себя искажённо. «Я обнаружила, что становлюсь зависимой от фильтров, поскольку проверяю свою внешность с помощью селфи более одного раза. Честно говоря, это пугает меня, потому что это ненормально», – заявила она в Twitter. «Мы предпочли бы иметь цифровую заретушированную версию себя, чем фактическое «я». Это дествительно грустно, но это горькая реальность. Я изо всех сил стараюсь не пользоваться ими, потому что они вызывают нездоровую безотчетную тревогу».

«Такое поведение поддерживает идею, что наше социальное тело, которое мы себе создали, более актуально, чем настоящее ощутимое тело».

Некоторых, конечно, такая ситуация волнует в меньшей мере. Например, Мэри с юга Лондона считает, что камера Snapchat – это, по сути, просто цифровая косметика. «Snapchat работает так, как нанесение макияжа», – сказала она. «Но, честно говоря, я не могу вспомнить последний раз, когда я делала снимок без использования Snapchat. Качество камеры лучше».



Вы можете определиться, соответсвуете ли вы Аруши или Мэри, посмотрев на то, как вы себя чувствуете, когда ситуация выходит из-под контроля. «Я была более чем недовольна, когда мне на Facebook отправили мою фотографию с тусовки, на которой я была. Я была буквально отвратительна», – отметила Жозефина, заядлый пользователь Snapchat. «Моя поза была ужасной, и я слишком сильно улыбалась. Всем, кто меня знает, известно, что я избегаю людей, которые меня фотографируют, как чумы. Ненавижу это. Большинство моих фотографий – это селфи».

С момента создания чатов, форумов и страничек в соцсетях, таких как Myspace, мы хотели контролировать то, как мы смотрим на себя, используя технологии. Это помогает нам сформировать собственную версию реальности. Но что случится, если мы воспримем наши поддельные аватары за реальные?

«Некоторые ребята, с которыми я общаюсь, говорят так: «Ты не похожа на себя из Snapchat». А я им: «Чувак, я не разгуливаю с головной повязкой из блестящих звезд».

Доктор Джузеппе Рива, профессор в области коммуникации и психологии в Католическом университете Милана, рассказал VICE, что активность в социальных сетях способствует объективизации себя. «Это особо касается Snapchat и Instagram, которые показывают изображения молодых женщин как в зеркале, и которые также были отредактированы и находятся в общем доступе», – сказал он. «Такое поведение поддерживает идею, что наше социальное тело, которое мы сами определили, более актуально, чем настоящее ощутимое тело».



Последствия селфи в Snapchat испытывают на себе не только их создатели. Таллулла из Кента поделилась, что люди начинают верить, что фотографии, отформатированные с помощью Snapchat, составляют точное представления о ней. «Некоторые ребята, с которыми я общаюсь, говорят так: «Ты не похожа на себя из Snapchat”. А я им: «Чувак, я не разгуливаю с головной повязкой из блестящих звезд».

Эти приложения слишком новы для того, чтобы провести любые соответствующие научные исследования по возможным долгосрочным последствиям для некоторых пользователей. Но доктор Рива отметил, что возможными последствиями являются пищевые расстройства и навязчивая идея физического недостатка. «Объективизация себя – то есть, думать и следить за своей внешностью с точки зрения внешних аспектов наблюдателя – является наиболее вредоносным как для возникновения пищевого расстройства, так и для его сохранения. Это то, что мы обнаружили в наших исследованиях», – сказал он.

Трудно говорить, все ли заядлые пользователи Snapchat забыли, как они выглядят на самом деле. Я явно забыла о своей настоящей внешности. Но на вопрос о том, имеет ли эта проблема значение, есть очевидный ответ – Да.