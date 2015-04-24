В США планируется открытие ресторана японской сети, где вы сможете сами поймать рыбу, а потом съесть её

Фото с Flickr.

Некоторые вещи в этом мире просто естественны. Посмотреть налево и направо, прежде чем перейти дорогу, слушать «The Chronic» Dr. Dre, читать «New York Times», и откладывать деньги на высшее образование своего ребёнка – вот только некоторые из таких вещей. Пункта «Отправиться в ресторан, словить рыбу на ужин и съесть её» в этом списке нет, но наверное, может войти в него. И если люди, основавшие «Zauo», японский сетевой ресторан, основная идея которого звучит как «ферма на вашем столе», смогут на это повлиять, тогда, скорее всего, так и будет.

Во время недавней поездки в Японию я пообедал в одном из ресторанов Zauo в Токио, расположенном в Washington Hotel в городском районе Синдзюку. Главным украшением ресторана был ряд столов в виде гигантской лодки, окружённой рвом, полным рыбой. Выглядит это, без преувеличения, чертовски круто.

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Официант проводит вас к столику, и вы можете выбрать либо заказать еду у него, либо выловить свой «ужин» самостоятельно. (Дешевле самому добыть себе еды, разницу в цене, сайте Zauo объясняют так: «Разница в цене имеет смысл, так как мы бы хотели, чтобы все наши клиенты могли насладиться рыбалкой»). Я решил сам словить себе обед частично из-за цены, но в основном потому, что это показалось мне весёлым занятием.

Мой официант посадил креветку на крючок удочки, которая была похожа на миниатюрный спиннинг, и сказал мне удить в том месте рва, где была куча рыбы. Хотя я видел, что у других людей не клюёт, рыба подплыла к моей приманке довольно быстро. Я подсёк её, и потащил из воды, как истинный рыболов, коим я, кстати, не являюсь.

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Единственное, чего они не говорят вам о рыбе, так это того, что при попытке вытащить её из воды, она очень злится. Моя жертва начала борьбу изо всех сил, шлепая хвостом и обрызгивая столик рядом со мной, когда я вытащил её на палубу/столовую зону. Обедавших рядом со мной людей, казалось, это не смущало, и они даже аплодировали мне, когда официант положил мою рыбу в сети и проводил меня и мою девушку обратно к нашему столику. Мы сказали, чтобы нам её приготовили на гриле, хотя Zauo предлагает приготовить вам рыбу в виде сашими, варёную, жареную во фритюре, или закрученную в суши. В короткий промежуток времени только, что живая рыба была уже приготовлена и стояла на столе, а совсем скоро была у меня в животе. Это было, если вы не смогли догадаться по фотографии выше, очень вкусно.

Странность Zauo не в том, что он существует, Япония известна своими тематическими ресторанами, а то, что это дико популярно. У сети 14 ресторанов в Японии, четыре из которых в Токио. В электронном письме VICE, Такуя Такахаши, вице-президент Zauo, заявил, что компания рассматривает открытие ресторанов в Нью-Йорке и Сан-Франциско. Представители компании, пояснил он, планируют посетить Нью-Йорк в апреле этого года с целью «найти продукцию и поставщиков», а также «узнать, сможем ли мы обеспечить живую рыбу».

Такахаши приписывает успех ресторана тому, что города в Японии, с их небольшими помещениями и напряжённым ритмом, предлагают мало возможностей совместной трапезы для всей семьи. Рестораны Zauo – просторные, как правило, помещения вмещают около 200 человек, а фокус на взаимоотношениях «родитель-ребенок» посредством совместной рыбалки делают Zauo чем-то вроде аномалии в стране. Компания очень прибыльная, с прибылью на акцию в 25 миллионов иен (около 210 000 долларов США).

Легко заметить шутовство и новизну Zauo. И не поймите меня неправильно, этого предостаточно. Команда барабанщиков появляется, чтобы поздравить вас с уловом, а сайт компании имеет интерактивную функцию, которая позволяет ловить рыбу онлайн. Но главное преимущество в том, вы можете сами словить свою еду. Во-первых, это гарантия свежести — вы не получите более свежую еду, чем ту, которую вы в буквальном смысле выловили своими руками пять минут назад, и, как следствие, блюда гораздо вкуснее, чем те, которые вы получаете в, скажем, BonefishGrill.

Другим, более эзотерическим аспектом Zauo, является философский подтекст ловли и поедания выбранной вами еды. Это опыт, который, если вы не отдыхаете у озера, вы вряд ли получите. Даже в таком ресторане, как RedLobster, который держит полный продуктов аквариум у входа, чтобы напомнить вам, что, вы действительно хотите поесть омаров, очень редко предоставляется возможность задуматься о ценности жизни. Более того, Zauo даёт возможность показать детям, откуда берётся их пища, позволяя им поймать её самим. Это какое-то реальное «использование-каждой-части-буйвола» явление. «Добывая и съедая рыбу, которую вы поймали сами», Такахаши объяснил, «вы можете быть по-настоящему благодарны жизни».

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