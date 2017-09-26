Жаль, что никто не рассказал мне об этих вещах до того как пойти в колледж

В первой трагической попытке современной эпохи создать новый и лучший мир, правительство Франции создало новый календарь, по которому Новый год начинался в сентябре. Это всегда меня привлекало, так как 12 лет начальной школы и еще 10 лет колледжа вдолбили мне в голову, что день осеннего равноденствия является истинным ежегодным признаком изменений и началом новой жизни.

Лишь немногие из этих личных переворотов – это больше, чем первый год обучения в колледже, особенно если ты недавно начал жить вдали от дома. Поскольку я старик лет 30, у меня было много долгих лет, чтобы рассмотреть безумства моей юности и достичь истинной мудрости. Теперь я передаю это сокровище в надежде, что оно окажется полезным, хотя я знаю, что это не так, потому что тебе от 18 до 21 года, и, следовательно, ты уже самый умный человек в истории планеты.

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Это нормально не иметь ни малейшего понятия, что делать

Так много продается идей о том, что колледж это хорошо, важно и необходимо для твоего будущего, ты можешь быть переполнен чувством обязанности раскрыть и начать призывать покончить со своей неизменной жизнью к концу первого семестра, иначе потерпишь неудачу. Это абсолютно неверно, и хотя то, что ты делаете для своего окончания, очевидно важно, в гораздо более реальном смысле это не имеет значения. Не торопись и широко закидывай сеть, чтобы в итоге не тратить много времени на то, что ненавидишь и на, что не получается.

Брось то, что ты делаешь, и измени направление, независимо от того, как далеко ты зашел

Я начал свой первый семестр, занимаясь экономикой как вторым предметом, потому что когда мне было 17, я читал много книг Айн Рэнд и в целом убежден, что хорошее понимание того, как работал капитализм, было необходимо, чтобы понять мир, а также стать богатым и, следовательно, влиятельным. Очень быстро я обнаружил, что рыночная экономика, так как она преподавалась на старших курсах в большинстве канадских университетов непосредственно перед Великой рецессией, – это в основном просто денежное исчисление. Это не научило меня чему-то, что расширило мой кругозор, я был не очень хорош в этом, и мне это совсем не нравилось. Несмотря на то, что каждый семестр на экзаменационной сессии я предпочитал бы умереть, чем переписывать «Введение в рынок труда» или что-то еще во второй раз, я отказался бросить и изменить свой предмет на психологию (то, что я любил и был в этом хорош). Потому что я вбил себе в голову, что такие страдание были бы хороши и ценны в конце. Кроме того, я был обеспокоен тратой времени на то, чтобы заняться чем-то новым после того, как я уже вложил столько времени, усилий и денег в экономику, которую я бы выучил позже (конечно, не на уроке экономики), это можно назвать «невозвратных затрат ошибкой». Меня беспокоило и то, что мой выпускной отложили, поскольку я должен был получить кучу двоек за этот чертов предмет.

(Я остался в дураках, как и мое экономическое образование. В апреле 2008 года в стенах моего университета премьер-министр Исландии Гейр Хаарде выступил с докладом о том, как он использовал свой опыт в качестве экономиста, чтобы привести страну к непредвиденному уровню благополучия, после чего он стал единственным политиком в мире, которому светит тюрьма, а затем, позже этим летом, мировая финансовая система рухнула, потому что многие экономисты понятия не имели, что делать.

Во всяком случае, вновь повторю: Делай то, что хочешь, потому что на самом деле это не имеет значения, и не спеши, поскольку у финишной прямой ни для кого нет достойной работы.

Образование отнюдь не равносильно интеллекту

Очевидно, что существует позитивная взаимосвязь между ними, но не нужно принимать оценки как идеальное представление интеллекта. Множество очень умных людей по разным причинам борются за то, чтобы постоянно получать пятерки, и наоборот, некоторые из наиболее обалденных личностей, которых можно вообразить, с легкостью сдают предметы «на отлично». Вполне возможно быть «образованным глупцом», что и происходит, когда изучаешь кучу жаргона или механически запоминаешь материал без разжигания критического самоанализа, с помощью которого истинное сознание и интеллектуальный рост становятся возможными. «Ум – это не сосуд, который нужно наполнить, а пламя, которое необходимо зажечь» и т.д.

Разумеется, существует важное различие между критически мыслящим человеком и эксцентричным придурком. Образование помогает разобраться с этим, однако получение диплома не означает, что вы его нашли. Будьте бдительны, ублюдки.

Тем не менее,

Ради всего святого, иди на занятия

Смотри: Существует много возможностей для всестороннего образовательного опыта, помимо посещения классов и получения хороших оценок. Есть целая область личного исследования, где ты что-то делаешь, чтобы обнаружить характерные особенности уникально странного человека, которым ты сам и являешься, а также узнать, как лучше всего с этим справиться. Иногда речь идет об университетских клубах или активной деятельности, о футбольных матчах в зале, плохо скрывающиеся случаи избиения людей, которые тебе не нравятся, или ночных марафонах ужасного прогрессивного рока со своими друзьями из общежития, или забивании на ответственные дела ради того, чтобы в первой половине дня во вторник, напиться в студенческом баре, прежде чем отправиться в грязный студенческий подвал, чтобы курить много травки и смотреть сериал Кенни против Спенни. Все это по-настоящему важно для личного развития.



Но также, ходи на занятия. Ты определенно должен ходить на занятия, по крайней мере, 70-80% случаев.

Можно заболеть авитаминозом, если не есть фрукты и овощи

Для всех родившихся после 17-го века, это кажется действительно очевидным, однако необходимо вновь об этом напомнить, поскольку некоторые из нас (особенно парни подросткового возраста, которые живут без присмотра) являются идиотами. Научитесь готовить. Это действительно стыдно, когда врач должен назначить тебе апельсиновый сок потому, что ты считал, что съесть две упаковки растворимой овсянки в день в течение нескольких недель является хорошим планом похудения.

Ты лучше будешь учиться, если будешь делать заметки и по возможности писать все от руки

Я провел 12 лет в колледже как в качестве студента, а позже как преподаватель и угадай, что: ноутбуки – это, в основном, фигня. Просто возьми тетрадь в класс и сделай заметки от руки, а также вручную набросай идеи и эссе. Ваш мозг будет работать гораздо лучше. Я не буду притворяться, что понимаю, как реально это работает, но это работает.

С умом совершай всякие идиотские поступки

Совершать ошибки и делать катастрофическую фигню – это, возможно, самый существенный способ стать менее ужасным человеком, а твои первые пару лет в колледже, вероятно, являются единственным реальным ~*~ безопасным пространством ~*~, в котором можно экспериментировать, разрушая свою жизнь.



Главное состоит в том, чтобы держать свой ум при себе, когда решишь быть идиотом: энергично практикуй согласие на вступление в половую связь; исследуй влияние любых странных лекарств, которые ты принимаешь, контролируй дозу/состав/ эффект, и убедись, что не принимаешь что-либо, содержащее фентанил.

Прежде всего, насладись личной свободой, потому что у тебя никогда не будет такого полного пространства снова. (И нет, ты не можешь продлить его, перейдя на магистратуру, так что не поддавайся этому соблазну, если это то, что ты ищешь.)

И наконец,

Не начинай серьезные отношения со своим лучшим другом из средней школы на расстоянии менее чем за два месяца до того, как ты уедешь из родного города, чтобы начать свой первый год обучения

Для всех, кто в это вовлечен, ничем хорошим это не заканчивается.



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