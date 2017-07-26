Женщина в Китае попалась при попытке контрабанды 102 телефонов iPhone, привязанных к животу

Сотрудники таможни в Шэньчжэне, Китай, арестовали женщину в начале этого месяца после обнаружения у нее 102 контрабандных телефонов Apple, привязанных к ее туловищу, сообщает Verge.

Похоже, женщина пыталась тайком провезти почти 20 кг телефонов из Гонконга на материковый Китай, где из-за чрезмерных налогов на продукты Apple цена на iPhone может быть на 30 процентов больше, чем в Гонконге, сообщает Verge.

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Чиновники отвели её в сторону, когда заметили странные, возможно прямоугольные выпуклости под одеждой, которая также была подозрительно тёплой для лета. Когда они обыскивали её, пришлось снимать с неё слои телефонов, как с лука: слой за слоем обернутых вокруг ее живота, впридачу с понтовыми часами, для точного веса.

Материковый Китай уже долго сражается с контрабандистами iPhone, которые пытаются уклониться от налогов. Обычно, простые домохозяйки зарабатывают по несколько долларов за контрабанду одного iPad из Гонконга. Попытка привязать к животу более 100 телефонов относится к более необычной операции.

Согласно 9to5Mac, 102 телефона iPhone – это довольно большая партия, но этот случай не побил рекорд одного парня, которого поймали при попытке перевезти впечатляющее количество в 146 устройств Apple в страну ещё в 2015 году.

Может быть, урок для потенциальных контрабандистов состоит в том, чтобы совершить пару поездок и разделить партии на несколько раз. Или можно просто построить гигантскую катапульту и перебрасывать телефоны с острова, как те, кто занимается контрабандой марихуаны из Мексики.

