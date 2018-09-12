Женщинам так часто делают кесарево сечение, что это начинает влиять на эволюцию

Недавнее исследование под руководством австрийских учёных обнаружило, что сейчас всё больше детей вынужденно рождаются с помощью кесарева, поскольку родовые каналы у их матерей просто недостаточно широки для естественных родов.

Результаты, опубликованные в издании «Proceedings of the National Academy of Sciences» («Материалы Национальной академии наук»), указывают на рост количества случаев, в которых младенцы не помещаются в родовой канал, с 30 на 1,000 рождений в 1950-е и 60-е годы до 36 на 1,000 рождений сегодня.

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Хотя это в каком-то смысле и кажется незначительным увеличением, если учесть, о каком сроке мы здесь говорим (всего 50 лет или около того), в контексте нашей эволюции как гомосапиенсов (100,000 лет) это чертовски важное дело. И исследователи списали это на эволюцию.

Дело в том, что пару сотен лет назад эти гены узких родовых каналов не передались бы никогда. Либо мать умерла бы при попытке родов, либо ребёнок не пережил бы сложного рождения. В любом случае этих генов не было бы в генофонде.

В 2016 году смерти матерей во время родов – крайняя редкость. В Австралии с 2008 по 2012 год было зарегистрировано лишь 49 материнских смертей, непосредственно связанных с беременностью, что составляет около 7,1 смертей на 100,000 здоровых рождений. В Америке уровень материнской смертности немного выше, примерно 18,5 смертей на 100,000 рождений.

Обе эти цифры, в сущности, весьма неплохи, если оглянуться на 1930-е, когда на 100,000 рождений приходилось 500 смертей женщин. Разумеется, не все они умирали из-за слишком узких родовых каналов; когда антибиотиков ещё не было, многие женщины умирали от банальных инфекций.

Сегодня женщины-носительницы генов узких родовых каналов, вероятно, просто прошли бы кесарево. Таким образом, они выживают, и выживают их дети, которые наследуют эти гены и также передают их. По мнению исследователей, здесь происходит именно это.

Значит, генофонд меняется. Важно ли это?

Зависит от того, где вы живёте. Кесарево сечение в австралийской государственной больнице бесплатно, и следовательно, это является большой проблемой с финансовой точки зрения. Врачи хорошо их делают, и это вас не разорит. Местные обладательницы узких родовых каналов, не нервничайте.

Однако в Америке не всё так просто. Учитывая угрозу Трампа отменить Закон о доступном медицинском обслуживании, рост кесаревых сечений вызывает тревогу. В 2011 году, за три года до вступления Закона в силу, наблюдение беременности и роды обычно обходились женщинам более чем в 20,000 долларов США – и это лишь за роды без осложнений, а не кесарево. Подсчёт за 2013 год оценил кесарево примерно в 27,866 долларов США.

Теперь все одобренные Законом о доступном медицинском обслуживании планы медицинского страхования должны покрывать обслуживание во время беременности и родов, а также обслуживание новорожденного – то есть период до, во время и после рождения. Однако если Закону придёт конец, это может случиться и с данным покрытием. А это может взвалить на плечи женщин немалые расходы.

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