Женщинам в Саудовской Аравии наконец-то разрешили садиться за руль

В конце сентября король Саудовской Аравии Салман издал указ, который вскоре разрешит женщинам водить автомобиль, после чего королевство прекратит быть единственной страной в мире, которая запрещает женщинам получать водительские права.



Многолетний запрет был крайне непопулярным за рубежом, и его часто приводили в качестве доказательства репрессивного правления Саудовской Аравии. Страна часто подвергается широкой критике за нарушение прав человека, а тюремное заключение женщин в королевстве, которые осмеливаются сесть за руль, занимает заметное место среди списка жалоб, созданного критиками.

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«Я говорил об этом жителям Саудовской Аравии много раз: Вы действительно хотите улучшить свою репутацию? Существует одна простая вещь: позвольте женщинам водить автомобили», – заявил бывший аналитик из ЦРУ, член совета Брукингского института Брюс Ридель изданию Huffington Post до того, как запрет был снят. «Я понимаю, что это легче сказать, чем сделать».