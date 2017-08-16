Женщины делятся самым гадким, увиденным в холостяцкой квартире

Не все женщины – принцессы-чистюли, но, кажется, что мужчины довели отвратительные состояния своих квартир до новых высот. Среди тошнотворных ванных комнат (забитых волосами стоков, грязных полотенец, покрытых коркой), неопрятных кухонь (раковин, заваленных грязными тарелками), и обрыдлых спален (покрытых пятнами простыней, стоячих полотенец), некоторые квартиры парней можно законно назвать адскими дырами. Мы попросили друзей и коллег рассказать о самой гадкой вещи, которую они увидели в холостяцкой квартире. Вот чем они поделились.
“Один геймер держал заполненные мочой бутылки из-под Gatorade”. – Риа, 28
Videos by VICE
“Целый ящик презервативов в спальне”. – Беки, 26
“Туалет, который смывается ведром”. – Элисон, 31
“Держал свой мастурбатор Fleshlight в сушке на кухне”. – Эстелл, 23
“Коллекция использованных презервативов в банке”. – Трейси, 40
“Покрытое какашками белье в корзине”. – Эрика, 32
“На полу: влажное белье с плесенью”. – Рейчел, 33
“Дилдо прикреплённый к стене. Оказался грязным”. – Элли, 33
“Крысы в мусорном ведре”. – Мэри, 36
“Одеяла в пятнах от спермы с вонью от немытых ног”. – Жасмин, 30
“Креветка в холодильнике, хотя он настаивал на том, что это не креветка”. – Джеки, 30
“На книжной полке стояла книга “Здравый смысл” Гленна Бека” – Нэнси, 28
“Ужасная, размером с ладонь, моль в рамке за стеклом.” – Лиз, 28
“Коврик в ванной жесткий, как разделочная доска”. – Алия, 38
“Разгуливающая по комнате игуана”. – Кэтрин, 29
“Подвал битком набитый мусором”. – Риа, 28
“Груда порно журналов в туалете”. – Рут, 38
“Коллекция козявок на стене в спальне”. – Нора, 24
“Угол спальни заменил корзинку для грязного белья”. – Джулия, 22
“Следы мышиного помета на кухне”. – Энни, 35
“Бутылка лосьона рядом с компьютером”. – Лиз, 28
“Несколько куч засохшей кошачей блевотины”. – Джанель, 26
“Пятна грибков на занавеске для душа”. – Элли, 23
“В его микроволновой печи что-то умерло”. – Лорен, 22
“У меня началась рвота от чёрной грязи в ванне”. – Саманта, 25
“Все сезоны Гриффинов… на DVD”. – Мария, 21
“Несколько фотоснимков из фотобудки с разными девушками”. – Синди, 27
“Замороженное мороженое. Просроченные яйца”. – Бетани, 27
“Отсутствие столовых приборов. Использованная пластиковая посуда”. – Джоанна, 32
“Тушит бычки об старый диван”. – Саманта, 28
“Только обветшалые пляжные полотенца в наличии”. – Дженна, 31
“Гора фотографий в стиле ню своих бывших”. – Лесли, 38
“Горы пыли”. – Кортни, 25
“Блохи на грязном коврике”. – Вероника, 30
“Гнилой майонез – единственная вещь в холодильнике”. – Сара, 34
“Пятна крови и дерьма на полотенце”. – Кристи, 39
Следить за сообщениями Анны Голтфарб на Twitter.