Женщины делятся самым гадким, увиденным в холостяцкой квартире

Не все женщины – принцессы-чистюли, но, кажется, что мужчины довели отвратительные состояния своих квартир до новых высот. Среди тошнотворных ванных комнат (забитых волосами стоков, грязных полотенец, покрытых коркой), неопрятных кухонь (раковин, заваленных грязными тарелками), и обрыдлых спален (покрытых пятнами простыней, стоячих полотенец), некоторые квартиры парней можно законно назвать адскими дырами. Мы попросили друзей и коллег рассказать о самой гадкой вещи, которую они увидели в холостяцкой квартире. Вот чем они поделились.

“Один геймер держал заполненные мочой бутылки из-под Gatorade”. – Риа, 28

Videos by VICE

“Целый ящик презервативов в спальне”. – Беки, 26



“Туалет, который смывается ведром”. – Элисон, 31

“Держал свой мастурбатор Fleshlight в сушке на кухне”. – Эстелл, 23



“Коллекция использованных презервативов в банке”. – Трейси, 40



“Покрытое какашками белье в корзине”. – Эрика, 32



“На полу: влажное белье с плесенью”. – Рейчел, 33



“Дилдо прикреплённый к стене. Оказался грязным”. – Элли, 33



“Крысы в мусорном ведре”. – Мэри, 36



“Одеяла в пятнах от спермы с вонью от немытых ног”. – Жасмин, 30



“Креветка в холодильнике, хотя он настаивал на том, что это не креветка”. – Джеки, 30



“На книжной полке стояла книга “Здравый смысл” Гленна Бека” – Нэнси, 28



“Ужасная, размером с ладонь, моль в рамке за стеклом.” – Лиз, 28

“Коврик в ванной жесткий, как разделочная доска”. – Алия, 38



“Разгуливающая по комнате игуана”. – Кэтрин, 29



“Подвал битком набитый мусором”. – Риа, 28



“Груда порно журналов в туалете”. – Рут, 38



“Коллекция козявок на стене в спальне”. – Нора, 24



“Угол спальни заменил корзинку для грязного белья”. – Джулия, 22



“Следы мышиного помета на кухне”. – Энни, 35

Иллюстрация Брэндона Чели для VICE

“Бутылка лосьона рядом с компьютером”. – Лиз, 28



“Несколько куч засохшей кошачей блевотины”. – Джанель, 26



“Пятна грибков на занавеске для душа”. – Элли, 23

“В его микроволновой печи что-то умерло”. – Лорен, 22

“У меня началась рвота от чёрной грязи в ванне”. – Саманта, 25

“Все сезоны Гриффинов… на DVD”. – Мария, 21

“Несколько фотоснимков из фотобудки с разными девушками”. – Синди, 27

“Замороженное мороженое. Просроченные яйца”. – Бетани, 27



“Отсутствие столовых приборов. Использованная пластиковая посуда”. – Джоанна, 32



“Тушит бычки об старый диван”. – Саманта, 28



“Только обветшалые пляжные полотенца в наличии”. – Дженна, 31



“Гора фотографий в стиле ню своих бывших”. – Лесли, 38



“Горы пыли”. – Кортни, 25



“Блохи на грязном коврике”. – Вероника, 30



“Гнилой майонез – единственная вещь в холодильнике”. – Сара, 34



“Пятна крови и дерьма на полотенце”. – Кристи, 39

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