Женщины рассказали почему они возвращаются к своим бывшим

Вечер пятницы, после бара, ты листаешь фотографии своего бывшего на Facebook, но только потому, что уже пересмотрела все фотографии на Instagram. К этому времени твой жизнерадостный настрой превратился в полное ничто, и ты уверена, что умрешь одна, окруженная коробками из-под пиццы и домашними хорьками, которые, вероятно, и съедят тебя.



Все потому, что ты рассталась с этим человеком. Может вы были предназначены друг для друга? А может всё по-прежнему? Возможно, вы как Элли и Ной из фильма «Дневник памяти», которые временно живут раздельно, однако им суждено мирно и одновременно умереть, держась за руки. Ты понимаешь, что фильмы являются отличными и надежными моделями для построения личной жизни, поэтому, почему бы не попробовать во второй раз? Возвращение к бывшему – это не редкость. Может вы и есть та пара.

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Ниже представлены истории пар, рассказанные женщинами. Если мы сможем извлечь какую-либо мудрость из их опыта, связанного с бывшими, нам это обернется в очень хорошую сторону (брак! дети!) или не очень (участие полиции! жестокое обращение с животными!). Другими словами: результаты могут быть неоднозначными.

Лиза, 34

Я встретила Дэвиса в кафе, когда мне было около 15 или 16 лет. Ему было 20 лет, и он был из Ванкувера, однако поступил в колледж в моем городе. Мы начали встречаться, а затем, как только я окончила среднюю школу, мы взяли два чемодана, запрыгнули в рейсовый автобус компании «Greyhound» и уехали в Ванкувер, где мы жили в крошечной комнате на чердаке. Затем друг Дэвиса перебрался в Уильямс-Лейк, чтобы стать шеф-поваром, и спросил Дэвиса, не хочет ли он пойти на повара вместе с ним. Мне было около 20 лет, и переезд в Уильямс-Лейк был ужасным. Это был довольно изолированный город, у нас не было много друзей, а я работала горничной в ужасном отеле. У нас не было машины, и жили мы на окраине города, поэтому на самом деле ничем не занимались. После расставания, мы просто сказали себе: «Нам больше не весело», и пошли разными путями.



Спустя десять лет он снова нашел меня. Он жил в Келоуне в Канаде, но это были лишь маленькие предлоги, чтобы навестить меня. Он должен был дать концерт или что-то в этом роде в Ванкувере, поэтому мы встретились, выпили пиво и пообщались. Встречи в Ванкувере становились все более частыми, и однажды ночью я немного выпила, и сказала: «По всей вероятности, ты должен спать в моей постели». Наверное, это испугало его, потому что он не принял мое приглашение. Затем на следующий день он просто ушел! Я подумала: «О нет, меня определенно отшили».

Затем с того, ни с сего мы отправились в Мексику. Оказывается, мы хотели провести вместе не только субботнюю ночь. Мы отправились на этот дерьмовый небольшой дайвинг-курорт в Пуэрто-Вальярта. Мы много говорили о том, что происходило в нашей жизни, и почему никто из нас еще не был женат. Затем мы напились мексиканского шампанского, и вдруг я такая: «Ладно, так ты женишься на мне, или как?» Слова просто вырвались из моего рта, я даже не знаю, откуда, и он такой «ну да, я бы хотел». Итак, мы пошли к продавцу на пляже, купили два мексиканских серебряных кольца за 5 долларов и решили, что будем вместе.

Наоми,* 27

Когда мне было 15, моя семья часто посещала один изысканный итальянский ресторан. Там работал мальчик на побегушках, в которого я втрескалась по уши. Он был таким загадочным и привлекательным, и поэтому всякий раз, когда я отправлялась туда, я просто пялилась на него. Но мы так и никогда не заговорили. Позже, может быть, четыре года спустя я начала работать в другом ресторане, где он был моим руководителем.



После первой смены он попросил меня остаться и помочь ему убраться, но я была настороже, поскольку как говорили мне друзья, что он ещё тот бабник. Я сказала себе, что не поддамся. Но я осталась, и когда он попросил меня рассказать о себе, я сказала, что я оперная певица. Он сказал, что любит оперу, хотя, если бы мне давали пятак каждый раз, когда парень говорит мне это, я могла бы заплатить арендную плату за месяц. Но его утверждения были в ту же минуту подтверждены несколькими примерами, и я подумала: «Что же, это рай».

Мы вступили в так называемые бурные квази-отношения. Действительно интенсивные, романтичные и сексуальные. Но он также был из тех парней, чей мозг я всегда хотела бы взломать. Я была полностью увлечена – интеллектуально, эмоционально, всем. Это продолжалось все лето, и когда я вернулась в университет, он сказал, что приедет навестить, но этого так и не сделал. Поэтому я решила заблокировать его номер и полностью прекратила наши с ним общения. Однако через три-четыре месяца я подумала: «Блокировать чей-то номер это незрело, я выше этого». Я позволила ему снова связаться со мной, что, конечно, привело к тому, что мы снова сошлись – в той или иной степени. Эта картина продолжалась несколько лет. Мы мирились на Рождество или летом, он обещал навещать, но не делал этого, я блокировала его, снимала блокировку, снова и снова.

И тут стали происходить плохие вещи. Однажды нас задержала полиция, а у нас в машине была марихуана. Он на месте проглотил травку, и это была самая страшная вещь, которую я когда-либо видела. Затем мы сбили собаку. Мы ехали по узкой дороге, и вдруг этот золотистый ретривер выбежал и ударился в переднюю часть автомобиля. Я видел, как он взлетел, буквально, но он просто продолжил ехать. Я сказала: «Разве мы не остановимся?» и он такой: «Хочешь остановиться и посмотреть на мертвую собаку?», а я: «Думаю, пожалуй, нет». Поэтому мы ехали, пока не добрались до пляжа. Он припарковался, и когда я подумала: «Боже мой, мы сбили собаку!», он сказал: «Бедная собака, но как же моя машина?» Он беспокоился, что собака помяла его автомобиль. В тот момент я подумала: «Оххх Наоми, ты ошиблась, ты сильно переоценила этого человека». Я видела, как последние три года промелькнули в моих глазах. Я думала, вот и все. Все кончено.

Но, конечно, это было не так. Прошлым летом я была в Европе, и он послал сообщение, что любит меня и хотел, чтобы все было серьезно. Я сказала, что тоже его люблю, думая, что если бы я рассказала ему о своих чувствах – хотя и не была уверена, что чувствую – мы могли бы, наконец, добиться успеха. Но как только я вернулась домой, все стало по-прежнему. Однажды подруга рассказала мне что-то действительно интересное о нем. Она сказала: «Мне кажется, ему нравится мысль о тебе и волнение, связанное с отношениями, но не думаю, что он захочет ехать с тобой во вторник за продуктами». Однако я не могу врать себе и сказать, что все кончено. Все не так просто.

Бьянка*, 27

С моим первым парнем я начала встречаться в последние годы моей средней школы. Он учился в колледже и был на несколько лет старше меня. Я потеряла свою девственность с ним. Но даже не предполагала, что с самого начала наших отношений он встречался с ещё одной девушкой. Поэтому, когда мне было 19 лет, и я узнал обо всём этом, я рассталась с ним, и мы не общались четыре года. Я больше не хотела его видеть.



А в прошлом году, когда мне было 25, на вечеринке мы снова встретились. Было очень странно, потому что я думала, что ненавижу его, но когда мы снова встретились, мне было в некотором смысле безразлично, я думаю, это потому, что за время нашей разлуки я видела и встречала много других парней. После того вечера мы несколько раз встречались, и он сказал мне, что хочет снова быть со мной. Я сказала ему, что не хочу этого, если, однако, он смириться с тусовками и сексом без обязательств, когда я захочу. Какое-то время все так и было, и это было на самом деле реабилитирующим для меня, и, возможно, было эгоистично, но на этот раз мне было очень приятно делать что-то на моих условиях, тем более, что он раньше меня обманывал. Я поняла, что на самом деле он не был мне так сильно небезразличен, как я раньше думала.

Но, в отличие от меня, в ловушку чувств на этот раз попал он. С точки зрения баланса во взаимоотношениях это было совершенною противоположностью. Ему было 29 лет, все его друзья женились, и ему показалось, что он хотел серьезных отношений и обязательства, которые он обещал мне сначала, когда мы впервые встретились.

Тогда он практически сделал мне предложение. Я была в Европе, и он написал мне: «Итак, я подумал: тебе 26, мне 29, и каждый раз, когда я думаю о своей будущей жизни и детях, я вижу тебя. Не хочешь перейти на следующий уровень?» Я сказала ему, что ещё не насладилась своим одиночеством, и не готова связывать себя с кем-либо. Я старалась не быть слишком грубой, но, возможно, это был не наилучший способ, потому что его ответ был что-то вроде: «Не спеши, держи меня в курсе».

Но вторая попытка с ним была такой целебной, что позволило мне полностью успокоиться. Я поняла, что он не стоил того, что я для него сделала в 19 лет, я была полностью опустошена неверностью и ложью. Приятно быть той, которая всем руководит и ставит свои границы.

Мишель, 55

С Риком я познакомилась в колледже, в маленьком шахтерском городке Спарвуд, когда он швирнул учебник через весь стол и ударил меня в грудь. Я накричала на него, и он подошел к моему бывшему парню и сказал: «Что за корова». Но после этого мы стали хорошими друзьями. Он был тем парнем, который ухаживал за мной, когда мой парень был занят, или когда он уезжал в колледж, у нас с Риком были дружеские отношения. Вместе с дружбой у нас был летний роман, в результате которого я в конечном итоге забеременела. Мне было 18 лет, и я не порвала с моим другим парнем, поэтому я ничего не говорила своим родителям о беременности. Я просто оставалась дома и работала в геодезической бригаде в течение восеми месяцев, пока они не узнали о беременности – за пять дней до того, как я родила. Все были вне себя – маленький город, ну ты знаешь – мой папа выгнал меня из дома. Я пошла на работу, и Рик сказал: «Меня не волнует, чей это ребенок, я здесь ради тебя» – хотя ребенок был явно его. Он купил нам маленький трейлер, в который мы переехали вместе и начали жизнь.



Итак, у нас появился прекрасный маленький мальчик, который был для нас всем. Затем у нас родилась маленькая девочка, и все было здорово. Он работал на шахте, и поскольку все в моей семье продавали одежду – для рыбаков, охотников, горняков – Рик влюбился в чудную сторону моей семьи. Но я хотела быть художником, что было невозможно. Я начала работать в Совете по делам искусств и делала все, чтобы создать там художественный круг. Но все, что я делала, шло в другом направлении. Поэтому наши пути разошлись.

Вот здесь и появился мой первый парень. Мы снова сошлись, и вместе с ним переехали в Оканаган в Канаду. Я взялал с собой свою дочь, а у Рика остался наш сын. Однажды я рисовала, как вдруг мне позвонили. В Африке буйвол убил моего двоюродного брата Боба. На похоронах Рик подошел ко мне и взял меня за руку, и … ну, я даже не могу говорить об этом, это было так, как будто он был моей родственной душой. Однако я вернулась домой, думая: «Ну, этого не может быть. Прошло уже десять лет, это глупо, так нельзя».

Ну а потом я поехала в Париж. Я встречалась с парнем из Калифорнии, он прислал мне несколько билетов, и я поехала, хотя на самом деле не хотела – да брось, это же Париж. Но потом, когда я попала в Париж, то просто возненавидела его. Тот парень предложил мне выйти за него на вершине Эйфелевой башни, и всё, что я хотела сделать тогда, это спрыгнуть!

Поэтому, когда я покинула Париж, то попросила Рика встретить меня в аэропорту. Но он отказал мне. Он сказал: «Ты ушла к другому парню, ты сделала свой выбор, я не приеду». И я подумала, что шансов нет и такая: «О нет, как я выпутаюсь из всего этого». Но на следующий день после того, как я вернулась, он пришел ко мне домой и сказал: «Хорошо, давай сделаем это». В итоге мы купили ферму, поженились на ранчо, и с тех пор не расставались.

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