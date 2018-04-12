Жить одному — потрясающе, даже с моей инвалидностью

Наступает время, когда жить с родителями уже просто не круто. У меня никогда не было с этим проблем, и мои мама и папа, конечно, не заставляли меня чувствовать так, как будто они меня выгоняют, но в возрасте 25 лет не только они хотели, чтобы я расправил свои крылья, но и я тоже. Многое произошло за год, прошедший после того, как я начал писать еженедельную колонку о жизни с церебральным параличом, но, безусловно, самое большое изменение заключалось в том, что я, наконец, съехал.



Раньше я считал отъезд проблемой. Даже будучи независимым, мне нужно много помощи в повседневных вещах, таких как вождение, перенос с кровати на кресло-коляску, приготовление пищи, купание, одевание, бритье и гигиена полости рта. Но когда возникла возможность в виде квартиры, субсидируемой через агентство, которое помогает людям, таким как я, найти поддержку, я понял, что настало подходящее время, чтобы просто позволить себе оторваться. Нынче то, что большинство людей воспринимает как должное, — как например решение, когда выходить на улицу, или когда иметь интимные отношения наедине — я тоже принимаю как должное.

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Например, приготовление пищи. Я всегда был в какой-то степени гурманом, однако теперь я могу приготовить классический бекон и яйца в комфорте у себя дома. Это то, чем я могу гордиться. В моей квартире низкая столешница, которая доступна для моего роста, поэтому я стараюсь готовить как можно больше. Неподалеку есть небольшой рынок, где я покупаю большую часть овощей и другие продукты, и я уже неплохо готовлю барбекю. Я делал ребрышка пару раз, могу приготовить свинину средней прожарки, но также могу просто лениться и заказать что-то.

Люди всегда спрашивают, не одиноко ли жить самому, так как для них это не просто одиночество. Но в моём многоквартирном доме в ночное время работает собственный персонал, который помогает мне с повседневными делами, и я нанял персонал для помощи в дневном уходе за мной. Кроме того, я живу в 15 минутах от своих родителей, это достаточно близко, чтобы они могли заглядывать ко мне, если понадобится. Но я сам люблю приватность.

Также я довольно самостоятельный. В развлекательном районе, возле которого я живу, есть множество крутых баров и ресторанов, и я обычно их исследую, отправляясь с друзьями на кофе или на обед. Я еженедельно или ежемесячно делаю шоу под названием «All Access Pass» для радиостанции Университета Британской Колумбии, что даёт мне возможность сосредоточиться, но и, конечно, я люблю смотреть телевизор. Существуют также ограничения, такие как неспособность уйти в любой момент, но я не позволяю им влиять на меня. Если есть что-то, что я хочу сделать, я нахожу способ.



Одна вещь, которая улучшилась с тех пор, как я начал жить один, — это моя способность встречаться с людьми. Я часто винил себя, когда выходил из дома, и был разочарован, что я не как Хэнк Муди или Винсент Чейз, однако после разговора с другом я понял, что предпочел бы, чтобы всё происходило естественным образом, теперь, когда у меня, наконец, появилось место, которое могу назвать своим.

Конечно, на днях я словил себя на желании познакомиться с кем-то в онлайн — иногда без этого почти никак. Так что в ту ночь я решил остаться и сыграть русскую рулетку со своим сердцем. Когда я отчаянно листал профили на сайте знакомств, как сумасшедший, надеясь быть приятно удивленным, я подумал, может мне вернуться обратно в свою антиобщественную рутину. Любой, кто использует приложения для знакомств на телефонах, знает, как это бывает: утомительно, скучно и является отличным способом тянуть время. Но я смотрю на это, как на самое лучшее бессмысленное занятие. Я всегда немного нервничал насчет того, что женщины думают о моей инвалидности, но теперь, когда я один, я просто получаю от этого удовольствие.

Переезд сразу дал мне ощущение свободы и благополучия. Это знаменательное событие для любого, но особенно для молодого парня с церебральным параличом. Это позволило мне, наконец, перестать чувствовать себя обузой, повзрослеть и просто стать мужчиной. Впервые в моей жизни мои заботы и ответственность полностью принадлежат мне. Итак, сегодня вечером, хочу ли я пойти в город? Или предпочитаю остаться дома? В любом случае, всё зависит от меня.

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Эта статья впервые появилась на VICE US.