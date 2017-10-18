Жители этого плавучего дома, построенного из отходов, ведут борьбу против выселения

В поисках жизни без каких-либо правил океан обладает особой привлекательностью.



Когда я позвонил Нику, гордому создателю плавучей «болотной хижины», построенной в основном из отходов со свалки на острове Солтспринг (Британская Колумбия), он рассказал мне, что один из самых больших плавучих домов не обязан придерживаться каких-либо городских подзаконных актов по обеспечению пожарной безопасности или надлежащих санитарных условий.

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«Самое важное для меня это то, что не существует строительных норм для построения плавучих домов, поэтому вы можете создавать все, что придумаете», – сказал он. «На суше этого не сделаешь».

В бухте, которая славится своими заброшенными зданиями, лачуга Ника имеет всеохватывающее крыльцо с креслом-качалкой, которое не будет лишним на болоте в Луизиане. Хижина имеет высокие потолки, мансарду, дровяную печь и в целом причудливую атмосферу. Ник характеризирует эту идею как «довольно психоделическую», добавив, что она, возможно, была или не была создана на грибах.

Дом был частично создан из-за финансовой необходимости и частично из-за желания выйти из коммунальной системы. Ник и его друзья живут бесплатно и больше года назойливо маяча перед владельцами дома на холме. Некоторые из его друзей живут в лачуге весь год, и полдесятка остаются на летний период. «Раньше это выглядело как большая куча хлама – это такая строительная площадка – однако теперь она становится похожа на настоящий дом», – сказал Ник.

Конечно, существует также ряд недостатков, связанных с проживанием на воде, и богатые соседи Ника не позволят ему забыть об этом. С приходом зимы для залива характерна довольно отвратительная погода.

«Люди в бухте твердо убеждены, что мы погибнем в результате ураганов», – сказал Ник. По его словам, три года назад особенно жуткий ураган уничтожил несколько заброшенных в бухте лодок. И только в прошлом году в результате недели плохой погоды два их причала разбились друг об друга, и это значило проведение нескольких аварийно-ремонтных работ.

Возведение новой крыши вошло в планы этого лета.

Однако Ник считает, что их последние строительные надстройки, включая буфер для причала, изготовленный из шин и крепкой жестяной кровли, позволят им избежать опасности. «Я хочу верить, что если мы построим его достаточно надежно, он легко перенесет бурю», – сказал он. «Мы всегда можем уплыть на лодке, которая находится недалеко от берега. Я на самом деле не очень хороший пловец, но это меня не пугает».



В прошлом месяце Ник получил уведомление о выселении, что стало для него неожиданностью, поскольку он знал, что муниципальные власти не обладают юрисдикцией в отношении воды. В уведомлении говорилось, что в соответствии с положениями закона №355 о трастах Островов, не допускается размещение жилых помещений на воде. «Они пришли и, пока нас не было, прикрепили это на нашу дверь», – сказал он.

«Это выглядело как официальное уведомление, но на нем не было никаких дат», – отметил он. «В моих глазах это не юридический документ, очень неофициальный. Они пытаются спугнуть нас».

Поскольку дом выглядит совсем не так, как особняки на холме, Ник считает, что это уведомление связано с жалобами соседей. «Есть один главный парень, который, когда мы строим, обзывает нас собаками или что-то в этом роде», – сказал он. «Это отстойно. Он делает это только после пяти, так что теперь мы не строим после пяти или до 10 утра».

Ник отметил, что он впервые попал на стройку еще в детстве. По его словам, он, взрослея, постоянно строил все более и более сложные домики на деревьях. Позже, после переезда из Кортни (Британская Колумбия) в Ванкувер, он впервые попытался построить крошечный дом.

В это время, как говорит Ник, он жил в трейлере, который он построил из своего грузовика, а его девушка жила в крошечном доме, припаркованном в переулке Восточного Ванкувера. Пара довольно успешно сбежала от дорогого рынка арендного жилья в городе, однако не без головных болей. «Нас все время выгоняли из разных мест», – сказал он.

Затем Ник на собственном опыте изучил строительные нормы, после того, как построил на острове Солт-Спринг пару лет назад «небольшой замок» на кедровом дереве. Это был один из его более сложных участков, вместе с жилищем и винтовой лестницей. По его словам, соседи жаловались, поэтому окружные власти вручили Нику приказ о прекращении работ. Ему пришлось снести его.



Вот что заставило Ника думать о домике на воде. «Сначала мы просто мечтали о сельском домике с деревенскими койками и камином, а в итоге мы купили два старых сырых причала, которые разваливались на части», – рассказал он. Лачуга, которая была на одном из причалов, недавно сгорела, поэтому, по словам Ника, он смог купить очень дешево.

Три метра потолков – «это вроде как два этажа».

Теперь хижина ласково называется «Солнечная дыра». Как утверждает Ник, он счастлив, что надолго вычеркнул ежемесячную арендную плату из своей жизни. «Безусловно, отчасти это необходимость – не желать, чтобы все ваше время и деньги шли в жилье».

По словам Ника, он немного подзарабатывает, выполняя строительные работы по контракту, однако его дешевое жилищное положение позволяет ему выбирать проекты, которые ему нравятся. Когда его спросили о его доходе, он сказал, что летом он живет за около 1000 долларов в месяц, а зимой за менее чем 600 долларов в месяц.

«Солнечная дыра» также является местом, где люди зависают и веселятся. Чтобы добраться до причала, друзья медленно переправляются на шлюпке. Большинство независимых хиппи любят музыку, а также в День Канады наблюдать за фейерверками из бухты. «В этом году был такой сброд», – отметил он. «У нас есть большой костер посередине переднего двора, вокруг которого зажигаются рождественские огни».

Вечеринка в плавающем доме.

«В конечном итоге в доме осталось достаточно много людей. Несколько из наших друзей прожили здесь несколько месяцев», – сказал он. «Мне нравится, когда меня окружают все мои друзья. Безусловно, я тот человек, который позволяет людям жить здесь, и я терплю, когда некоторые остаются слишком долго».



Друзья также помогают Нику и его соседу по комнате Кайлу накрыть каркас крыши грозозащитным металлом. «Я тут единственный, который имеет немного опыта в строительстве», – сказал Ник. «Я не верю в точности и совершенство в сооружении, я верю в причудливость вещей».

«Вы можете сказать, если что-то не так», – добавил он.

Прочность крыши пройдет тестирование в октябре.

«С моей точки зрения, мы слишком далеко зашли, чтобы остановиться, и если мы прекратим строительство прямо сейчас, дом не будет готов к этой зиме», – отметил Ник. «Из-за довольно сильных бурь, мы должны продолжить строительство и быть уверенными, что он не разрушится в зимнее время».

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