Знакомьтесь, мужчины, чей фетиш – пукание

Давайте поговорим о пукании. Ранее в этом году самолёт, летевший из Дубаи в Амстердам, вынужденно сделал непредвиденную остановку в Вене, чтобы выгнать пожилого мужчину, который постоянно выпускал ядовитые газы. Пожалуй, одной из трёх самых распространённых реакций на публичное пускание газов является отвращение; другие два места, возможно, поделили между собой смущение (как пукнувшего, так и людей вокруг него) и веселье (кто не любит комичных пуков!).

Однако отрицательные эмоции, следующие за особенно возмутительным выпуском газов, пожалуй, разделяют не все: есть те, кто относятся к выпусканию газов из заднего прохода с уважением и восхищением. Проведённое в 2014 году исследование Эксетерского университета указало на то, что сероводород (соединение, присутствующее в кишечных газах), возможно, защищает человеческие клетки, обыкновенно поражаемые такими заболеваниями, как рак.

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А для небольшого количества людей пукание – это не просто табуированный побочный эффект человеческого пищеварения: это основной фокус их половой жизни.

Пук-фетишизм (также известный как эпроктофилия) подразумевает сексуальное возбуждение от выпускания газов. Как и в случае многих других фетишей, сексуальное возбуждение у разных представителей эпроктофильского сообщества может возникать в различных ситуациях. Одни испытывают самое сильное желание, пукая на своих сексуальных партнёров, в то время как другие сильнее всего заводятся, когда пукают на них. Многие из нас пользуются всеми пятью чувствами, и все они могут быть задействованы при хорошем пуке. Кислые запахи, глубокие вдохи, громкие резкие звуки – диапазон предпочтений у всех немного разнится. Впрочем, большинство членов сообщества эпроктофилов согласны с одним: их фетиш – это не то же, что копрофилия, и мысль о какашках им в целом не по нраву.

Так от чего же возникает пук-фетиш? По словам Сары Берри, сексолога и психотерапевта, специализирующегося на отношениях, «пукание, как правило, считается забавным, отвратительным и/или конфузным. Объектом сексуальных предпочтений пукание может стать благодаря любым переживаниям, обостряющим любые из этих реакций». Это, казалось бы, должно отразиться в историях некоторых представителей эпроктофильского сообщества.

Джейсон*, 22-летний гетеросексуальный мужчина из США, утверждает, что первые фантазии о пукании у него появились в шесть лет, когда он представлял себе, как тусуется с мучимым газами Пумбой из «Короля льва». Хотя его газы, как он помнит, безумно веселили, его родители были настроены более сдержанно. «Помнится, мне в детстве даже не разрешали произносить слово «пук», и из-за этого само явление, вероятно, стало казаться мне более табуированным или запретным».

Рик*, 52-летний гомосексуал из Австралии, может, воспитывался родителями не так строго, как Джейсон, но он также относит появление своего фетиша к раннему детству. «В детстве я всегда испытывал негласное восхищение другими мальчишками, которые пукали прилюдно, так как они всегда казались очень раскованными, уверенными в себе и немного хулиганистыми». Рик вспоминает, как ему хотелось быть отважнее.

Когда Рик вырос и начал исследовать и осознавать свою сексуальную ориентацию, его уверенность в себе выросла, и он захотел вызывать какие-то реакции у других мужчин. «Однажды, когда я почувствовал некоторую усталость и желание шокировать, я довольно громко пукнул перед другим мужчиной в раздевалке университетского спортзала, – рассказал Рик. – Тогда я стал делать это регулярно. Порой мои газы даже удостаивались [положительной] реакции».

У Джейсона и Рика эти ранние эмоциональные переживания привели к осознанию того, что им по душе эпроктофилия. Оба вспоминают, как испытывали от газов либо эрекцию, либо фантазии с мастурбацией, из-за чего газы из кишечника в итоге стали для них основным источником возбуждения. Однако Джейсон, которого в основном привлекает женское пукание, ещё ни с кем не обсуждал свой фетиш с глазу на глаз, а следовательно, ещё никогда не сталкивался с ним в реальной жизни. «Я посещаю несколько форумов в интернете и тому подобное, так что у меня есть несколько виртуальных друзей, которым это нравится», – объясняет он. Помимо этих онлайн-бесед, Джейсон в основном удовлетворяет свой фетиш с помощью онлайн-видео. «В них нет ни секса, ни обнажёнки, – говорит мне он. – Большинство роликов, которые я смотрю, сольные; в них модель одна, либо полностью одетая, либо в соблазнительной одежде, например, нижнем белье».

С другой стороны, у Рика первый эксгибиционистский опыт в раздевалках спортзалов и гей-саунах вскоре перерос в более серьёзные связи. Рик, который желает делиться газами только с другими мужчинами, первую половину своей зрелости общался с единомышленниками на форумах и в группах Yahooо гомосексуальной эпроктофилии, а также просматривал ролики на уже не существующем сайте maleassrippers.com (и выкладывал собственные).

Лишь в 40 лет Рик пришёл к мужчине постарше с явной целью реализовать свою фантазию. «Мы провели вместе сутки. Будучи вместе, мы пукали друг перед другом в разных местах (например, в ресторане), пукали друг другу на руки, а в конце концов – друг другу в лицо». С того восхитительно извращённого дня Рик приобрёл в реале ещё много разного опыта, но в основном он ограничивается сеансами связи по Skype с зарубежными знакомыми.

У Фабиу*, 37-летнего женатого гетеросексуала из Бразилии, совершенно иной опыт. Он не только регулярно сталкивается со своим фетишем лицом к заду – он ещё и гетеросексуал, которого привлекает исключительно мужское пукание. Опять-таки, Фабиу вспоминает, как его в пять лет восхищало пукание товарищей. Несколько лет спустя он тусовался с одним из своих двоюродных братьев в родном многоквартирном доме в Сан-Паулу. «Мы смотрели телевизор, и он специально пукнул мне на лицо, пытаясь быть забавным, – говорит Фабиу. – Он не знал, что я подобрался к его ягодицам, чтобы полюбоваться ими, а с его пуком мои мечты исполнились».

Несмотря на разный бэграунд, сексуальную ориентацию и опыт эпроктофилии, на мой вопрос о том, что является подоплёкой их фетиша, Джейсон, Рик и Фабиу отвечают одинаково: интимность пукания. Джейсон в связи с этим замечает, что, разделив пук с кем-то другим, можно дать бой ожиданиям общества: «Девочки, как правило, не скрывают подобные вещи только в том случае, если им с вами действительно комфортно. Поэтому я, наверное, рассматриваю это как признак нежности».

Социальная приемлемость играет свою роль и в эпроктофилии Фабиу. Он объясняет, что его конкретно интересует пукание мужчин, которые хорошо одеты, а также красивее и умнее его. Если красивый, умный мужчина соглашается пукнуть ему на лицо, «это значит, что я ему нравлюсь, и это позволяет мне узнать его глубоко, так, как не знает никто, – говорит Фабиу, – потому что люди обычно ничего не знают о чужих газах». Он говорит мне, что, по его мнению, пукание гуманизирует человека. Когда он чувствует себя ниже кого-то, а тот пускает на него газы, этот человек опускается до уровня Фабиу, а это расслабляет ему мозг.

Уму и интеллекту принадлежит первое место и в фетише Рика. Он рассказывает, что его здорово вдохновил один его сверстник из Франции, с которым он работал в 90-е и который стал первым мужчиной, собственно, выразившим словами удовольствие от пукания для него. Рик также говорит об удовольствии от возможности выразить свои желания другим умным мужчинам, которые в равной степени понимают и разделяют их. Что же касается самого процесса: «Для меня это – общая интимность, разновидность освобождения и признание простого животного происхождения человека».

*Имена изменены в целях защиты анонимности.

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Эта статья была впервые опубликована на VICE CA.