Звёзды YouTube готовы на всё ради просмотров, и это жутко пугает

YouTube стал путеводной звездой для всех (особенно для тех, кому не больше 25), позволяющей смотреть контент на любимые темы и зацикливаться на нём. Макияж? Есть. Распаковка игрушек? Есть. АСМР? Да, просто шик. Легко помешаться на, казалось бы, совершенно обычных жизнях других людей, снимающих самих себя до посинения, но когда эти другие люди пересекают даже самую неприметную черту, приходит время переоценить полезность этой культурной экосистемы.

Хотя YouTube и предоставлял время от времени молодым людям платформу, с которой их голоса могли быть услышаны (особенно если говорить о создании сообществ единомышленников из маргинализованных и недостаточно представленных групп), такие звёзды YouTube, как Алисса Виолет, FaZeBanks, братья Полы, PewDiePie и Дженна Марблс, зарабатывают совершенно неприличные деньги, выкладывая ненапряжные нарезки кадров из своей жизни: трюки в стиле «Чудаков», сеансы ответов на вопросы вместе с лучшими друзьями, кадры, на которых они выполняют «челленджи», а то и просто таскают свой iPhoneX на селфи-палке, снимая свою ультралюксовую повседневность. Поколение, рождающееся на YouTube, рано или поздно достигнет своего пика, а безумный ажиотаж фэндома существует лишь до тех пор, пока его способен подпитывать предмет нежных чувств фаната.

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Тут-то мы и приходим к нынешнему положению Логана Пола: Пол, пользующаяся бешеной популярностью звезда YouTube, под конец 2017 года решил выложить видео со своего недавнего отпуска в Токио, во время которого он вместе с несколькими друзьями, судя по всему, воспользовался услугами местного экскурсовода, чтобы прогуляться по лесу Аокигахара.



Пол утверждает, что он и его друзья хотели исследовать сверхъестественную сторону леса, но он в первую очередь известен как место, куда люди отправлялись совершать самоубийство. Без сомнения, это место не из тех, куда можно ходить с друганами охотиться за привидениями. Я не могу сказать, будто знаю Пола или знаю, каким образом он до всего этого додумался, но одно несомненно: он и его команда наткнулись на человека, который, судя по всему, умер, совершив самоубийство. Independent сохранила фрагменты уже удалённого видео (триггеры: суицид), в котором можно увидеть, как Пол ужасается, завидев тело покойника.

Несмотря на это открытие и на то, что увиденное привело его в ужас, Пол всё равно решил смонтировать видео и выложить его на YouTube. Кроме того, он прорекламировал это видео так же, как и любое другое, выказав поистине жуткое бессердечие или непорядочность, за которое ему пришлось дважды извиняться, хотя этого, по сути, было мало.

Поведение Пола неудивительно, если посмотреть на предыдущие гадкие выходки Пола. Пол, который до перехода на YouTube стал звездой Vine, как и его брат Джейк, заработал свои миллионы, выполняя трюки и занимаясь отвратительными выходками, чтобы радовать легион своих подписчиков, или свою банду, «Logang». В недавнем видео “Why 2017 Was the Best Year Of My Life” («Почему 2017 год был лучшим в моей жизни») он перечисляет свои многочисленные материальные блага, среди которых особняк стоимостью 6,5 миллиона долларов, часы Rolex и машина под названием «Йети».

Позднее, в видео «Лучшее за 2017 год», он вспоминает, как инсценировал собственную смерть, переслал своего друга в чемодане по почте за границу и попал в серьёзный переплёт с итальянскими властями после того, как они с Джейком попытались запустить дрон над Колизеем. Так что, хотя ещё неясно, насколько сильно пострадает его карьера от последнего скандала, опыт прошлого показывает, что за такое поведение его только начинают любить ещё больше. С чего бы ему останавливаться?

Практически отмолчавшись по этому вопросу несколько дней, в январе YouTube обнародовал официальное заявление, как будто бы осудившее поведение Пола. «Многих из вас привело в ярость то, что в последнее время мы не шли на контакт. В этом вы правы. Самоубийство – это не шутка, и оно ни в коем случае не должно обеспечивать просмотры. Канал нарушил правила нашего сообщества, мы приняли соответствующие меры, и мы думаем над дальнейшими последствиями. Ответили мы далеко не сразу, но мы прислушивались ко всему, что вы говорили. Мы знаем, что действия одного творца могут повлиять на всё сообщество, поэтому вскоре мы сможем сообщить больше о тех мерах, которые принимаем для того, чтобы подобные видео не распространялись больше никогда».

С тех пор Пол также подвергся другим серьёзным наказаниям за свои действия: его убрали из популярного шоу YouTubeRed «Foursome» («Четвёрочка»), а также из программы GooglePreferred (что повлияет на рекламу брендов на его канале); кроме того, YouTube заморозил любые проекты с участием Пола.

И Пол – не единственная звезда YouTube, получившая множество подписчиков и пользовавшаяся их обожанием, одновременно ввязываясь в очень, очень серьёзные скандалы. PewDiePie, один из наиболее популярных ютьюберов с огромным количеством подписчиков, уже пытался оправдать употребление расистской и антисемитской лексики в видео; популярный ютьюбер Шейн Доусон был обвинён в педофилии после того, как всплыл старый выпуск подкаста, в котором он под запись намекнул, будто бы шестилетний ребёнок «сексуален»; а успешный ютьюбер DaddyOFive сделал себе имя на «розыгрышах» своих детей, из-за которых многие задались вопросом, не ближе ли его видео к насилию над детьми, чем к простым развлечениям.

Пожалуй, Пол столкнулся с самыми серьёзными падением популярности сразу после этого скандала, а предыдущие реакции YouTube на нарушения, совершаемые создателями его контента, в были неоднозначными. В качестве наказания за расистские комментарии PewDiePie было аннулировано его партнёрство с находящейся в собственности Disney ютьюб-студией Maker, и отменено его реалити-шоу на YouTube «Scare Pew Die Pie» («Напугай PewDiePie»); за скандалом с Шейном Доусоном официальной реакции YouTube пока не последовало; DaddyOFive лишился права опеки над двумя из своих детей после того, как ему и его жене предъявили обвинения в пренебрежении обязанностями в отношении несовершеннолетнего, но YouTube так и не обнародовал официальную реакцию, и его бренд продолжает жить благодаря каналам MommyOFive и DaddyOFive.

В целом культура YouTube, по-видимому, не подвергается надлежащему контролю со стороны службы (если он вообще существует), пока не становится слишком поздно. Когда связанный с ним контент противоречит элементарной общественной порядочности, которой следует учить молодёжь, нам следует задуматься, должен ли он вообще существовать. Подумайте об этом так: если бы кто-то показал вам труп в реале, вы бы позвонили в полицию, а не нажали на «запись». Почему бы не мерить ютьюберов той же меркой?

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Эта статья впервые появилась на VICE US.