Deset iritantnih pesama koje bi trebalo da se vrte na Slaviji

Već više puta je dokazano da je muzička fontana na Slaviji umesto najavljivanje turističke atrakcije, postala noćna mora za čula mnogih Beograđana. Od vode za koju se ne zna da li curi ili “samo preliva”, isključenja zbog deterdženta, pa do svetlosnih efekata koji bi možda dobro prošli na proslavi Nove godine u Singapuru, ali ovako samo zaslepljuju sve koji se nađu u neposrednoj blizini.

Ipak, muzička fontana je doživela potpuni debakl radeći upravo ono što u samoj osnovi treba da radi – da svira. Zvuči kao poster sa 9gag-a “You had one job”, ali muzička fontana je fejlovala upravo na plejlisti. Prema svedočanstvima ljudi koji žive na Slaviji, izgleda da fontana konstantno “vrti” samo šest pesama.

Videos by VICE

I ne samo da se vrti šest smaračkih pesama, nego muzički program traje duže nego što je u početku planirano. Trebalo je da fontana svira samo od sedam do deset uveče. Međutim, poslednjih dana fontana izgleda radi prekovremeno.

– Ovaj vikend, konkretno, muzika je išla čak do pola jedan, u subotu je išla i do jedan, tačno u jedan su prestali – izjavila je za N1 Milica Prpić, studentkinja koja dodaje da je jednolična plejlista “psihički ubija”.

Novinari N1 su pokušali da dobiju odgovor od Gradske uprave zbog čega fontana svira prekovremeno, kao i zašto se već godinu dana ne menja plejlista, ali su ih uputili na Vodovod, gde su im rekli da su oni zaduženi samo za aktiviranje muzičkog softvera.

Kako su prvo kružile priče da je Leontina muzička urednica fontane na Slaviji, ljudi bi mogli da je optuže za manjak elana u novom poslu, ali s obzirom da je gradski menadžer Goran Vesić demantovao ovu glasinu, tvrdivši da ne postoji neko ko uređuje muzički program kružnog toka, ljudi prosto nemaju koga da okrive i mogu samo da kukaju što to ipak nije Leontina. Jer Leontina bi nešto uradila. Leontini je stalo.

Možda se niko i ne bi bunio da sam Goran Vesić nije rekao da će muzika biti jednolična samo u početku, a da će se kasnije menjati. On je naglasio da će prvih 15 dana biti emitovane samo četiri numere koje su dogovorene sa izvođačima, a u međuvremenu je gradska komisija trebalo da odredi listu muzike koja će se emitovati i planirano je da to budu pesme o Beogradu.

I šta, gradska komisija je dodala samo dve pesme?

Čak su i iz kabineta gradonačelnika Siniše Malog poručili da će se repertoar stalno dopunjavati.

– Na aplikaciji „Beograđani“ biće postavljen izbor žanra, izvođača, kao i numere, pa će građani moći da biraju – rekli su iz kabineta.

Ali to ne funkcioniše, očigledno. I šta onda građani koji su na ivici živaca mogu da urade? Pa, očigledno ništa. Ostaje im samo da poslušaju Vesićev prvobitni savet – kome se ne sviđa muzika, ne mora da je sluša.

I pošto očigledno nikoga nije briga i niko nije odgovoran za plejlistu na fontani, rešili smo da damo naše predloge. Imajući u vidu muzički seznibilitet Slavije (da, nakon godinu dana se može reći da tako nešto postoji, it’s a thing here), sastavili smo listu treš pesama za koju verujemo da će jednako iritirati ljude.

Hotel California, ali u izvođenju Dejana Cukića

Negde postoji podatak, valjda u njegovoj knjizi 45 obrtaja, kako je Dejan Cukić tokom jednog nastupa u nekom beogradskom klubu, čak više od deset puta za veče izveo jedini hit benda Eagles. I svima je bilo do jaja. Sad, možemo da se nadamo da su posetioci te svirke, svi do poslednjeg, zapravo bili sa Slavije i da ta pesma nikome ne bi smetala kada bi je čuli preko deset puta za noć. A kako ima taj repetativni fazon u nastupima, Cukić može da je odsvira i uživo.

Kerber – Čovek od meda

https://www.youtube.com/watch?v=Ls44Iy5DQHM

Zbog stihova “Ne, ne, ne, ja ne mogu više”, jer stvarno nećete moći više. Ne samo da slušate plejlistu sa fontane, već ništa nećete moći više. Nikad.

Toto – Africa

Postoje ljudi koji iskreno vole ovu pesmu. Postoje ljudi koji su postavili Toto – Africa kao rington na telefonu. Postoje ljudi koji lipsinkuju ovu pesmu kada je čuju u bašti nekog kafića na Novom Beogradu dok piju kiselu s ledom i hladan nes. Ali ukoliko hoćete da napravite kolaps u kružnom toku, onda lupujte one početne taktove Afrike, onaj “Ta da da ta da da daaaaaaaaam” sa onim “tiki tiki tiki tiki” delom, znate na šta mislimo? I ostavite da svira pola sata.

Zaz – Je Veux

Pesma koja je svojevremeno izazvala reakcije poput “Pazi kako dobro zvuči iako nije na engleskom” i “E, ja je znam napamet” od osoba koje od Francuske znaju samo za maskotu sa svetskog prvenstva u fudbalu ’98. Vašem detetu može da se dopadne ova pesma i da vas tera da se vozite u kružnom toku dok se ne završi. Ali sami ste krivi što ste mu dali slobodan pristup internetu. Dete je sigurno nije zgotivilo zato što ju je čulo na nekoj drugoj fontani.

Bukvalno bilo koja pesma Selin Dion, ali preporučljivo je da bude “My Heart Will go on”

https://www.youtube.com/watch?v=FHG2oizTlpY

Jadan Džek, pomislili ste. Završio je smrznut u dubinama okeana. Ali hej, Džek se spasio. Spasio se one solo gitare između “ And I know my heart will go on” i “We’ll stay forever this way”. Ali azijatima bi se dopalo, tako da to potpada pod ono “jedinstvena turistička atrakcija na Balkanu”.

Tema iz Mission Impossible

Strava, zar ne?

Michel Telo – Ai Se Eu Te Pego

Taman kada je ceo svet zaboravio na ovog ludaka, tu smo mi da vas podsetimo i skratimo vam muke. Plus je jedna od retkih pesama koja ima EU u naslovu.

Bane Lalić i MVP – Celu noć i celi dan

“Nemoj da se nerviraš, pusti probleme nek đavo ih nosi”. Ali sada je jul, pet popodne, najveći špic na svetu posle Tokija, a vi ste u sitroenu bez klime, na Slaviji. Tolika je gužva da treći put slušate Baneta Lalića i vaš život se završava ovde.

Eros Ramazzotti – Cose Della Vita

https://www.youtube.com/watch?v=PJjXnkd6bUQ

Nekadašnji srpski zet, italijanski Željko Joksimović, koga najmanje slušaju u matičnoj Italiji, ali zato obožavaju u ostalim Evropskim državama. Ali nisu Italijani budale, pa da ga neosnovano ignorišu. Nego ne, mi sve znamo najbolje i Eros je do jaja.

O Zone – Dragosten di tei

https://www.youtube.com/watch?v=s9YbICd43Mc

Možda ste dok je bio običan kružni tok imali šanse da preletite preko travnjaka pored spomenika Dimitriju Tucovicu, ali sa fontanom nemate nikakve šanse. Morate okolo.

*

*

*

Limited edition bonus track – Las Ketchup – Asereje

Godinama ljudi pokušavaju da svrstaju ovu pesmu u neki žanr, ali evo odličnog kategorisanja – muzika za fontane.