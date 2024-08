10 pitanja koja ste oduvek želeli da postavite spremačici

Ovaj članak prvobitno je objavljen na VICE Nemačka

Ona ih aktivno ne traži, ali Natalija* zna većinu najskrivenijih, najmračnijih tajni svojih mušterija. Ova četrdesettrogodišnjakinja jedna je od, procenjuje se, 3,6 miliona ljudi u Nemačkoj koji radi kao čistači stanova.

Natalija je ovim poslom počela da se bavi još kao veoma mlada, čisteći uz svoju majku. Potom je radila kao konobarica i prodavačica, sve dok pre deset godina nije odlučila da se vrati poslu spremačice. Prošle godine pokrenula je svoju firmu za čišćenje, koja danas ima uglavnom starije, finansijski dobro stojeće klijente.

Razgovarala sam sa Natalijom kako bih od nje čula koje su najgore stvari koje je morala da počisti i o svim onim slučajevima kad bi u stanu pronašla seks igračke i mrtve ljude.

VICE: Zdravo, Natalija. Šta je najgore što si ikad morala da počistiš?

Natalija: Rekla bih da je to toalet u celosti prekriven izmetom starijeg čoveka. Što je najčudnije, to nije bilo prvi put. Jedino objašnjenje koje imam za to jeste da sere stojeći. Jednom drugom prilikom, mojim kolegama i meni trebalo je 18 sati da očistimo kuhinju. Vlasnik je bio super bogat tip, a kuća je bila lepo opremljena, ali skroz prljava. Moj tadašnji šef prihvatio je posao samo zbog toga koliko je dobro plaćen.

Jesi li ikad u nekom stanu zatekla leš?

Najgora stvar koja mi se desila na poslu bila je da uđem u nečiji stan zajedno sa vlasnikom i zateknem njegovog mrtvog oca kako samo leži na podu. Bilo je grozno. Nešto slično ponovilo se još jednom, ali tada sam bila sama. Zatekla sam ženu kako samo leži na krevetu, glave uronjene u jastuk. Stajala sam nekoliko trenutaka tamo ukočeno i u potpunom šoku. Na kraju sam pritisnula dugme za hitne slučajeve kraj njenog kreveta i pozvala pomoć. Sada se stalno plašim da ću naleteti na nečiji leš.



Koliko često pronalaziš seks igračke dok spremaš?

Desilo mi se samo jednom. Nameštala sam krevet jednoj osamdesetogodišnjakinji kada sam pronašla vibrator umotan u peškir. Bila je prilično staložena kad je shvatila da sam ga sigurno videla. Žena se samo okrenula ka meni i rekla: „Pa dobro, dovoljno se već znamo.“

Koja je najličnija tajna koju si saznala?

Razgovarala sam sa jednom dugogodišnjom mušterijom – osamdesetpetogodišnjom udovicom koja je uvek delovala besno i ogorčeno – i tad mi je priznala da nikad nije volela muža. Potom je krenula da mi objašnjava kako je prvu ljubav izgubila u ratu i na kraju se udala za muža kao rezervu. Nakon što sam to čula, bilo mi je jasno zašto je večito toliko loše raspoložena.

Da li stvarno čistiš tokom svih sati koje naplatiš?

Provedem oko četvrtinu vremena ne radeći – proveravam telefon, pušim ispred stana ili pojedem nešto. Ali većini mojih klijenata, naročito onim starijima, to izgleda da ne smeta, zato što nisam samo tamo da pospremim, već i da im malo pravim društvo. Ponekad popijem kafu sa njima, odemo zajedno u šetnju ili samo posedimo i porazgovaramo. Nažalost, za mnoge ljude njihova spremačica je jedina osoba sa kojom održavaju redovan kontakt. Jedan stariji gospodin mi je jednom čak ponudio da me povede na krstarenje, ali mislila sam da je to ipak malo previše.

Koliko tvojih mušterija pospremi pre nego što se ti pojaviš?

Nekolicina, što čitav posao čini još dosadnijim i tera me da se zapitam šta tačno žele da radim. Onda samo prebrišem nekoliko stolova, razmestim kolače i razmišljam o tome šta ću raditi kasnije.

Koji je najčudniji lični dokument koji si našla?

Jednom sam naletela na pisano rešenje kod mušterije koja se pravila da je truli bogataš, a zapravo je primala mesečnu penziju od 1.200 evra.

Kako muškarci tokom izlaska reaguju kad im kažeš čime se baviš u životu?

Muškarci obično misle da je to sjajno. Mislim da to ima neke veze s njihovim iskonskim nagonima – misle da ako žena dobro čisti, to je znak da bi ona bila dobra supruga. Ne smeta mi što me tako vide. Uopšte uzev, nije me briga šta drugi misle o meni.

Da li te je nekad privukla neka mušterija?

Ne, ali mi se jesu nabacivali. Klijent mi je jednom ponudio 50 evra za seks sa njim, ali sam ga ljubazno odbila. A onda, dok sam čistila, seo je na sofu i krenuo da gleda pornić. Zamolila sam ga nekoliko puta da ga isključi, ali me je on ignorisao. Otišla sam iz stana i prijavila ga šefu. U takvim situacijama, dobro je imati nekoga kome možete da se obratite i ko će vam pomoći da odbijete mušteriju a ne izgubite posao.

Jesi li nekad ukrala nešto od nekoga?

Nisam i nikad ni ne bih. Čak im ni ne zavirujem u fioke.

*Natalijino ime je izmenjeno da bi se zaštitio njen identitet i njeni klijenti