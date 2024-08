100 jednostavnih načina da olakšate život ženama

Svake godine se osmog marta probudim uz brdo tvitova koje su napisali muškarci da mi žele “Srećan Dan žena!”

I svake godine pomislim isto: Pa, hvala, ali to je to? Da li to sav napor koji možete da uložite za rodnu jednakost? Tokom cele godine? Lep je gest, ali istovremeno platni jaz znači da žene u Velikoj Britaniji rade besplatno 67 dana u godini, crne žene u Americi imaju trostruko veće šanse da umru tokom porođaja nego belkinje, a trans žene su u Americi ubijene četiri puta više nego cis žene.

Pre nekoliko godina sam počela da sastavljam listu jednostavnih radnji koje muškarci mogu da preduzmu za poboljšanje rodne jednakosti. Svake godine objavim tu listu na društvene mreže. Vremenom su i druge žene dodavale njihove predloge i tako je lista rasla. I rasla. Verovatno nikada neće ni prestati da raste.

Ovi predlozi obuhvataju razne životne sfere – od doma, preko posla, do načina na koji se odnosimo prema strancima i kako govorimo. Ispod sam izdvojila samo 100 tačaka od više stotina koje sam prikupila i lično napisala.

Za muškarce koji čitaju: Možda već radite neke od ovih stvari, dok neke niste u mogućnosti da uradite. Ali za početak je najbolje da pročitate listu do kraja. I zapamtite: Ove stavke važe tokom čitave godine, ne samo tokom 24 sata.

1. Pre nego što nešto objasnite ženi, zapitajte se da li ona to već razume. Moguće je da zna i više od tebe.

2. Povezano: Nikada ne pokušavaj da objasniš ženi šta je feminizam.

3. Trans žene su žene. Ponavljajte to dok ne izvetrite.

4. Poštujte tuđe lične zamenice (ona/on). Nije teško.

5. Zapamtite da debele žene postoje i neke ne žele da smršaju. Tretirajte ih sa poštovanjem.

6. Zapravo, nemojte uopšte da komentarišete telo neke žene.

7. Budite fini prema ženama koje rade u uslužnom sektoru. I ostavljajte im bakšiš.

8. Veruj ženama. Kada ti nešto kažu nemoj odmah da proveravaš da li su u pravu. Posebno nemoj da Guglaš pred njima da vidiš da li su pogrešile.

9. Nemoj da gajiš duple standarde. Ni za šta, nikad.

10. SKUPI NOGE U JAVNOM PREVOZU, O MOJ BOŽE.

11. Ako želiš da opišeš ženu u pozitivnom svetlu, reci da je talentovana, pametna, duhovita. Ne prelepa, mila ili slatka.

12. Preispitaj tvoj govor kada pričaš o ženama. Izbaci prideve iracionalna, dramatična i nadrkana odmah.

13. Nemoj da kažeš da tako opisuješ i muškarce, jer A) Verovatno ne radiš to B) Ako radiš, to je da ih kritikuješ jer se ponašaju kao žene.

14. Da li voliš “vatrene” Latina žene? “Snažne” crnkinje? “Misteriozne” azijatkinje? Prestani. Kupi knjigu o antikolonijalnom feminizmu i pročitaj je.

15. Prestani da nazivaš žene odlučnim. Ne treba nam posebna reč za to što imamo mišljenje.

16. Obrati pažnju kako predstavljaš žene. “Dona je divna” je mnogo manje korisno nego “Dona zna sve o arhitekturi.”

17. Razmisli o načinu na koji opisuješ žene iz tvoje porodice. Hvali ih kada su pametne i duhovite, ne samo kada su lepe.

18. Ispitaj i način na koji razmišljaš o ženama koje te privlače. Debele, moćne, trans, stare ili hendikepirane žene nisu tvoj “guilty crush.”

19. Nauči da pohvališ ženu, a da ne demonizuješ sve ostale u isto vreme. “Nisi kao ostale devojke” nije kompliment. Ja želim da budem kao ostale devojke. Ostale devojke su super.

20. Šeruj stvari koje su pisale žene. Ne parafraziraj njihov rad na Fejsu da pokažeš svima koliko su pametan i osvešćen. Garantujem da je žena već to bolje sročila.

21. Kupi sanitarne uloške i tampone i doniraj ih centru za beskućnike.

22. Koliko toga što gledaš/čitaš/slušaš prave žene? Izbalansiraj svoju biblioteku.

23. Ponosan si što čitaš i ženske autore? Da li su neke od njih rasne manjine? Trans, kvir ili žene sa hendikepom? Siromašne žene? Potrudi se da budeš intersekcionalan.

24. Ne kupuj sadržaj koji podcenjuje žensko iskustvo, slavi nasilje nad ženama ili ih isključuje iz postave.

25. Obrati pažnju na priče sa razvijenim ženskim likovima. Biće ti interesantno.

26. Ako čitaš priče deci, zameni polove likova.

27. Gledaj ženski sport i zovi ga jednostavno sport.

28. Ne podržavaj sportske klubove, institucije i kompanije koje štite i zapošljavaju silovitelje i nasilnike.

29. Prestani da hvališ Vudija Alena. Ne zanima me ni da sere zlato. Nađi nekoga ko nije optuženi zlostavljač da ti bude primer.

30. Leja je general, ne princeza. Doktor Who ima saputnika, ne asistenta.

31. Dajte ženama uloge koje su napisane za muškarce. Znamo kako da vladamo kraljevstvom, idemo u rat i čekamo Godoa.

32. Plati za pornografiju.

33. Prepoznaj seksualni rad kao legitiman posao. Budi zagovornik za prava seksualnih radnica.

34. Podeli političke stavove od žena i od muškaraca. Možda ti nisu odmah dostupni pa se potrudi da ih pronađeš.

35. Shvati da to nikada nije bilo pitanje “etičkog novinarstva”.

36. Govori manje na sastancima da napraviš prostor za žene koje žele da podele zapažanja. Kao ti vodiš sastanak obezbedi da žene imaju isto vreme za govor kao i muškarci.

37. Ako žena napravi dobru poentu, reci “To je dobra poenta.” Nemoj samo da ponoviš ono što je rekla i preuzmeš zasluge.

38. Promoviši žene. Njihov način vođstva se možda razlikuje od tvog. To je verovatno dobra stvar.

39. Daj ženama istu platu kao i muškarcima. Čak i ako je ne traže.

40. Otvori mogućnosti za žene koje brinu o deci, ponudi im fleksibilno zaposlenje.

41. Ako upoznaš muškarca i ženu koji zajedno rade, nemoj bez ikakvog razloga da pretpostavljaš da je on šef.

42. Ako neko pogrešno pretpostavi da imaš više iskustva od koleginice, ispravi ih i daj reč ženi koja je stručnija.

43. Napravi čaj za celu kancelariju.

44. Operi za sobom.

45. Ako ti se na intervju za posao jave samo muškarci, napiši oglas ponovo tako da se i žene osete pozvano.

46. Ako praviš panel uključi i žene.

47. Reci koleginicama kolika ti je plata.

48. Ako organizuješ događaje napravi prostor i za brigu o deci.

49. Nemoj da organizuješ jutarnje sastanke u vreme kada se deca vode u školu.

50. Ako si menadžer, stavi do znanja zaposlenima da su menstrualni bolovi legitiman razlog z aslobodan dan.

51. Ako imaš strogu šeficu ili profesorku, ona nije kučka. Odrasti.

52. Očekuj od žene da radi stvari koje su oj u opisu posla. Ne gluposti koje ti ne znaš sam da uradiš.

53. Odbij da govoriš na panelu koji nema nijednu ženu.

54. U delu za pitanja i odgovore se javi samo ako imaš PITANJE. Drugi nisu došli da slušaju tvoj monolog.

55. Ako neko od tvojih prijatelja ili porodice koristi uvrede ili diskriminiše trans i seksualne manjine objasni im da moraju da prestanu.

56. Ako znaš nekoga ko vređa i diskirminiše žene rasnih manjina uradi isto. Ovo važi i za bele žene.

57. Ako vidiš da je žena digla ruku, spusti svoju. Ovo može da se shvati kao metafora za mnoge stvari. Razmisli o tome.

58. Odgajanje ćerke feministkinje znači se nećete uvek slagati. I ona će verovatno biti u pravu. Treba da se osećaš ponosno, ne ugroženo.

59. Nauči svoje sinpve da slušaju devojčice i da im daju prostor.

60. Očevi, kupujte vašim ćerkama tampone, preite njihove bruseve. Pokažite im da ne treba da se stide njihovih tela.

61. Ali ne pokušavajte da peglate njihove bruseve. To je greška koju možete samo jednom da napravite.

62. Ispitaj kako se poslovi dele u tvom domaćinstvu. Ko čisti, brine o deci, organizaciji događaja, ko planira obroke? Ovo važi i za sinove.

63. Nauči da obavljaš kućne poslove. “Ja bih to pogrešio” je sranje izgovor.

64. Ne komentariši to koliko ježeni potrebno da se spremi. MI POKUŠAVAMO DA ISPUNIMO NENORMALNE STANDARDE SISTEMA OD KOJEG VI PROFITIRATE.

65. Suprotstavi se nadležnima u tvojoj religijskoj zajednici kada omogućavaju opresiju žena.

66. Suprotstavi se nadležnima u tvom građanskom pokretu kada omogućavaju opresiju žena.

67. Imaj poverenja u verski izbor žene. Ne pravi se da ih oslobađaš samo da bi mogao da ih kritikuješ zato što veruju u nešto.

68. Razmisli ko bukira tvoja putovanja, planira izlaske, organizuje proslave. Da li to žena? DA LI JE?

69. Ako sam to radiš, ne pokušavaj da me kontaktiraš da ti dam medalju.

70. Izračunaj koliko emotivnog rada očekuješ od žene. Da li se ženama obraćaš samo kada ti je potrebna emotivna podrška koju ne uzvraćaš?

71. To što voliš tvoju mamu/sestru/devojku nije isto kao odricanje privilegija za društveni progress i jednakost. Rodna nejednakost je šira od tvog društvenog kruga.

72. Nemoj da pretpostavljaš da su sve žene strejt.

73. Nemoj da pretpostavljaš da su žene u javnosti raspoložene da pričaju sa tobom samo zato što su u javnosti.

74. Ako ti žena kaže da je bila napadnuta, silovana ili uzemiravana, ne traži joj dokaze. Pitaj kako možeš da joj pomogneš.

75. Ako vidiš prijatelja ili kolegu da se ponaša neprikladno prema ženi, reci nešto. Preživećeš, obećavam.

76. Ponovi zamnom: Muškarci. Su. Uvek. Odgovorni. Za. Svoje. Postupke.

77. Ne hodaj jako blizu ženi kad je mrak. To je jebeno jezivo.

78. Ako vidiš da neko prati ženu ili je uzmenirava na neki način, zadrži se da je zaštitiš.

79. Nemoj da vičeš “komplimente” ženama na ulici. Ili bilo gde.

80. Ako si kvir muškarac, prepoznaj da tvoja seksualnost ne znači da si imun na mizoginiju.

81. Ako si kvir muškarac, prepoznaj da se tvoje kvir prijateljice možda ne osećaju prijatno u prostoru gde su svi muškarci. Čak iako su kvir muškarci.

82. Budi srećan sa prijateljima koji su žene bez potrebe da imate seks. “Frend zona” je izmišljotina. Ne dugujemo vam seks.

83. Zapamti da ti je saglasnost potrebna i u situacijama koej nisu samo seks – kao što je grljenje žene koja ne želi da je diraš.

84. Ohrabruj žene koje su seksualno oslobođene, ali ne očekuj da zbog toga imaju seks sa tobom.

85. Veruj da žena poznaje svoje telo. Ako kaže da joj neće prijati nešto što želiš u seksu, ne pokušavaj da je ubediš u suprotno.

86. Posmatraj i neverbalne znakove koje žene šalju, posebno u seksu. Ne ponašamo se čudno bez razloga.

87. Ne pokušavaj da ubeđuješ ženu da ima seks sa tobom. Nikada. Idi kući.

88. Isto važi i za ubeđivanje da imate seks bez kondoma. Idi kući i masturbiraj.

89. Slučajno si napravio dete sa ženom koja ne želi decu? Abortus košta. Plati pola.

90. Slučajno si svršio u ženu bez kondoma? Pilula za dan posle je skupa. Plati sve.

91. Testiraj se regularno na seksualno prenosive bolesti. Ne čekaj da ti tražimo.

92. Preispitaj svoj stav po pitanju abortusa. A onda ga stavi u kutiju, jer, iskreno, uopšte nije relevantan.

93. Shvati da su žene sa invaliditetom čitava, seksualna ljudska bića. Saslušaj ih i poštuj.

94. Shvati da nemaju sve žene menstruaciju i vagine.

95. Veruj ženama kada su u bolovima. Menstruacije bole. Policistični jajnici, vaginalni bolovi, ciste. To su stvarni problemi. Histerija nije.

96. Ako žena slučajno iskrvari na tebe, probaj da ne izgubiš razum.

97. Traži od lokalnih predstavnika da uvedu kvalitetno seksualno obrazovanje u škole.

98. Ohrabri mlade žene rasnih manjina u svakoj prilici.

99. Nemoj da pretpostavljaš da znaš kako nam je.

100. Samo slušaj žene. Slušaj i veruj nam. To je najbolji prvi korak ako želiš da sve žene imaju “Srećan osmi mart!”