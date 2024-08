100 načina na koje belci mogu da olakšaju manjinama život

Prvobitno objavljeno na Broadly.



Kao žena koja ne toleriše rasistička sranja, u svom okruženju okupila sam bele ljude svesne svoje privilegije, spremne da od sveta naprave jedno manje mučno i zastrašujuće mesto za manjine. Nažalost, ti isti belci često me pitaju za savet – šta mogu da učine kako bi stvari promenili nabolje? Evo, dakle, šta: sledi stotinu saveta za smorene saveznike. Nisam pokrila baš sve, ali onako, za početak. A sad na posao! Rušite rasističke paradigme!

1. To što rasizma lično nisi svestan ne znači da ga nema. Veruj proceni pripadnika manjinskih grupa.

2. Ne zamišljaj da sve manjine dele isti stav po nekom pitanju. Nismo monolitna struktura.

3. Ne nagađaj naglas koje je ko rase. Nama to nije nimalo prijatno.

4. Ako čuješ da je neko iz Ugande, nemoj da se hvališ svojom posetom Nigeriji. Nemoj, molim te.

5. Ne tretiraj Afriku kao da je jedna zemlja. U pitanju je vrlo šarolik kontinent. Saberi se malo.

6. Garantujem ti da bukvalno nikome neće biti smešno ako se vratiš sa letovanja i uzbuđeno usklikneš „Vidite kako sam pocrneo! Sad sam skoro isti kao vi!“

7. Ne zamišljaj da znamo svaki detalj o svojoj zemlji porekla. Da li ti možda znaš sve o Americi? Nemačkoj? Švedskoj? Tako sam i mislila.

8. Ne zamišljaj da svaki crnac brzo trči, svaki Azijat dobro računa, svaki američki urođenik loše podnosi alkohol…

9. Tretiraj svakog od nas kao autonomne jedinke, ne kao reprezentativne uzorke naše rase.

10. Nemoj da u šali pokušavaš da budeš kul sa manjinama. Ako ti se smejemo, ne znači da si duhovit.

11. Ne kopiraj naše društvene meme. One su samo naše. Imate i vi vaše, eno ono sa šljivama.

12. Ako si kod mene na žurci, nemoj slučajno da tražiš da se umesto Weeknd puste Arctic Monkeys. (Dobro, jeste previše specifično, ali desilo se jednom a i jednom je previše. Sramota!)

13. Izbegavaj izjave tipa „Drug mi je crnac, to je dokaz da nisam rasista!“ Dobro znaš da je to sranje.

14. Kad se uporno žališ na užasne dosadne belce, i sam postaješ jedan od njih.

15. Izbegavaj izjave tipa „Znam ja kako je manjinama, evo, ja sam džindžer!“

16. Ne dovodi u pitanje rasnu pripadnost bledunjavih crnaca. Nemaš to pravo. Prepusti to drugim crncima, oni će se postarati da objasne svetlijem kolegi koliko je privilegovan.

17. Ne objašnjavaj pripadniku rasne manjine šta jeste a šta nije rasizam.

18. Ne šalji nam linkove do primera rasističkih sranja. Znamo vrlo dobro da toga ima, hvala lepo.

19. Ne gnjavi nas pitanjima o kulturnoj aproprijaciji Majli Sajrus/neke Kardašijanke, pročitaj nešto na tu temu sam. Ne moramo o tome da mislimo sedam dana u nedelji!

20. Shvati da je nama nekad već dovoljno teško bez najnovijeg užasa iz vesti o kom bi ti da pričaš. Pusti nam da tugujemo sami.

21. Ali kad imamo nešto da kažemo na tu temu, saslušaj nas.

22. Deli samo tekstove na temu rase i rasizma čiji su autori pripadnici rasnih manjina.

23. Ali ne budi ona ulizica koja stalno demonstrira svojim crnim prijateljima koliko je woke.

24. Čitaj dela crnih autora. Npr. Sister Outsider Odri Lord, The New Jim Crow Mišel Aleksander, ili bukvalno sva dela Đunota Diaza.

25. Gledaj dela crnih autora. Npr. Atlanta ili Insecure. (Ko nije gledao Atlantu, odmah da je pogleda.)

26. Gledaj TV i filmove sa kritičkom svešću. Kako predstavljaju pripadnike manjina, zašto, koja im je svrha?

27. Kad si u galeriji, prebroj koliko je manjinskih autora. Ako ih nema dovoljno, oglasi se – pošalji mejl kustosu. Belci više ne drže monopol nad lepim umetnostima.

28. Ako su čitajući knjigu pretpostavio da je neki lik beo a u filmskoj adaptaciji ga glumi crnac, prihvati to. Belina se ne podrazumeva.

29. Podrži manjinske glumce i dramaturge u još uvek tragično belom pozorišnom svetu.

30. Ne posećuj klubove u kojima se uživo izvodi kulturna aproprijacija.

31. Ako imaš dece, kupuj im lutke u boji manjina ili knjige čiji su likovi pripadnici manjina.

32. Podrži crowdfunding kampanje koje pokreću pripadnici manjina kad god si u prilici.

33. Finansijski pomozi pokrete na lokalu koje vode i podržavaju pripadnici manjina.

34. Podrži manjinske male privrednike.

35. Ako si član više ili srednje klase, ne seli se u jeftine kraj grada naseljen pripadnicima manjina. Džentrifikacija razara zajednice.

36. Ne zamišljaj da pripadnici manjina ne govore engleski.

37. Imaj u vidu da nam engleski možda i nije savršen. Koliko jezika ti govoriš? Nije to lako savladati.

38. Ne zamišljaj da želimo da se što bolje uklopimo u belu većinu, i ne pritiskaj nas da to uradimo.

39. Budi svestan da se nečija vera ne može prepoznati na osnovu izgleda. Nije svako iz Južne Azije ili sa Bliskog Istoka musliman, nije svaki crnac hrišćanin, nije svako iz Istočne Azije budista, itd.

40. Ne zaboravi da nisu svi pripadnici manjina strejt.

41. Ne zaboravi da pripadnici manjina nisu češće homofobi nego pripadnici bele većine.

42. Crnci mogu biti gej, hendikepirani, trans, srednja klasa… Crnilo je sveobuhvatno, ne zaboravi.

43. Rasna pitanja ne tiču se samo muškaraca! Postoje preseci skupova rase i pola.

44. Ne zaboravi da su žene crnog, mešovitog, i urođeničkog porekla najugroženije od silovanja u SAD. Nemoguće je boriti se protiv seksualnog nasilja ako se zanemari rasni kontekst.

45. Ne pitaj crnkinje da li im je „kosa prava“. Ne osuđuje one koje nose perike ili nadogradnju.

46. Ne diraj nam kosu, jebote.

47. Ako imaš crnu devojku, postaraj se da ti je kupatilo snabdeveno omekšivačima i regeneratorima kose. Zajebi one dva-u-jednom gluposti!!!

48. U krevetu nemoj slučajno na svoju ruku da probaš nešto na temu rase. Koji ti je kurac, čoveče?

49. Aktivno se udalji od orijentalističkih predrasuda, npr. ideja da su azijske žene u proseku pokornije. Pripadnice manjina su ljudska bića, ne rasni stereotipi.

50. Nemoj nikad da kažeš crnoj ženi da joj je kosa „egzotična“. Ni. Pod. Razno.

51. Isto važi i za rečenicu „Još nikad nisam bio sa crnkinjom/azijatkinjom/indijankom…“

52. Realno, ako ti je to fetiš najbolje bi bilo da ni ne prilaziš pripadnicama manjina.

53. Imaj u vidu da deca iz mešovitih brakova nisu ni lek protiv rasizma ni predmet tvojih fantazija.

54. Ako planiraš mešovito potomstvo, dobro se zamisli i preispitaj svoju motivaciju.

55. Ako već imaš mešanu decu, postaraj se da ona imaju pristup drugoj deci nalik sebi.

56. Ni manjinska partnerka ni mešovita deca ne čine te imunim na rasizam. Čak si dodatno odgovoran da se pristojno ponašaš zarad njihove dobrobiti.



57. Ne toleriši rasizam svojih članova porodice, bilo da ga ispoljavaju uživo ili onlajn.

58. Ne toleriši rasizam svojih kolega.

59. Koliko u tvom poslovnom okruženju ima pripadnika manjina koji nisu ni čistači ni asistenti? Šta možeš da uradiš kako bi to promenio? (Odgovor je vrlo retko „ništa“.)

60. Ako ti se ponudi mesto za koje smatraš da bi neki pripadnici rasnih manjina bili prigodniji, preporuči njih makar na svoju štetu.

61. Nemoj da mi moramo da se na poslu borimo za diverzitet. Ako moramo, zaslužujemo veću platu.

62. Odbijaj da učestvuješ u striktno belim panel-diskusijama, na bilo koju temu.

63. Ako na seminaru vidiš samo par pripadnika manjina, a predavač vam postavi pitanje na temu rase, nemoj automatski da pogledaš u njih i očekuješ da oni odgovore.

64. Ako si u poziciji da određuješ lektiru, postaraj se da u izbor uđe dovoljno dela pripadnika manjina, a posebno žena.

65. Posao u vezi sa rasom ponudi pripadnicima manjina.

66. Posao koji nije u vezi sa rasom takođe ponudi pripadnicima manjina.

67. Kad se povede reč o rasizmu, ne izigravaj đavoljeg advokata spremnog da sasluša obe strane.

68. U takvim situacijama, bolje slušaj nego što pričaš.

69. Ništa ne doprinosi pitanje „A šta ćemo sa belom radničkom klasom?“ Zašto se ne zapitaš koji su problemi ne-bele radničke klase?

70. Ne? Glasaj? Za? Rasiste? Ne znam zašto ovo moram uopšte da pominjem, ali nekima se mora reći.

71. Glasaj informisano. Koji kandidat ne namerava da kriminalizuje manjine? Glasaćeš za njega.

72. Crne žene nisu tu da bi te spasile. Moraćeš sam da se potrudiš.

73. Tvoja bela rasa može da bude oružje protiv crnaca. Npr. ako si bela žena, nemoj da tolerišeš stereotip po kom su ti crni muškarci automatski pretnja. Zbog toga ih nekad ubijaju, v. Emet Til.

74. Upotrebi svoju privilegiju tokom demonstracija da se postaviš između policije i nas. Tebi preti mnogo manji rizik.

75. Snimaj svaki susret između policajca i crnca kom prisustvuješ.

76. Obavesti ljude kad Imigraciono sprema raciju.

77. Bori se protiv islamofobije gde god je vidiš.

78. Ako ti smeta BLM pokret, zapitaj se zašto.

79. Imaj razumevanja kad crnac kaže da mu u nekoj situaciji nije prijatno. Gledao si Get Out, zar ne?

80. Ako nisi gledao Get Out, gledaj Get Out i shvati sa kakvim se hororom suočavamo svakog dana.

81. Da li misliš da je OK da se belci bogate prodajući travu, dok crnci idu u zatvor zato što je puše?

82. Ne nosi dredove ako nisi crnac. Stvarno nemoj. Ne samo što vređa, nego prosto ne ide. Bukvalno bilo šta drugo da uradiš sa kosom, bolje će ti stojati.

83. Ne pričaj kako osećaš „duh prirode“ za ovo ili ono ako nisi urođenik. Nađi drugi način da se izraziš.

84. Ne poredi zlostavljanje životinja sa rasizmom. Nikad. Najozbiljnije ti kažem.

85. Ne maskiraj se u crnca. Ne mogu da verujem da je potrebno to reći 2018. godine, ali eto.

86. Nemoj nikad da si izustio reč na N. Makar bio sam. Makar slušao rep. Makar sam slušao rep.

87. Takođe, ne izgovaraj ni druge rasne uvrede. Čak ni kad nekog citiraš ili naglas čitaš tekst.

88. U njih spada i izraz „obojeni“. Veruj mi na reč da je i to rasna uvreda.

89. Shvati da je Amerika to što jeste jer je urođenicima otela zemlju a Africi radnu snagu.

90. Bavi se rasom i onih 364 dana u godini koji ne obeležavaju lik i delo MLK.

91. Ne izvrći njegove reči da bi podržao ideju da crnci treba da ćute i zahvalno trpe.

92. Misli o rasi i kad nisi u društvu manjina. Budi svestan rase uvek i svugde. Ako to moraju pripadnici manjina, trebalo bi i ti.

93. Shvati da to što si kvir/žena/trans/klasno ugrožen/hendikepiran ne znači da nisi privilegovani belac.

94. Primeni feminističke stavove na sve žene umesto što se prosto nazivaš intersekcijskim feministom. Pređi sa reči na dela.

95. Nikad nećeš shvatiti kako je to biti žrtva rasizma, i tačka. U tome je i poenta.

96. Shvati da tvoje belilo utiče na svaki detalj tvog života. Sve što imaš, teže bi dobio da nisi beo.

97. Kad te prozovu zbog rasizma, zahvalno prihvati lekciju. Ne pomaže da se braniš.

98. Prevaziđi belačku krivicu. Krivica je neproduktivna. Prestani da mračiš i postani bolji čovek.

99. Shvati da ti nisi centar sveta kad se borimo protiv rasizma. Borba protiv rasizma je borba za oslobođenje pripadnika rasnih manjina.

100. Ne zaboravi da je saveznik manjina trajno zaposlenje. Ne postaješ saveznik magično, tako što izneseš svoje opredeljenje da to budeš – moraš konstantno da radiš na tome.