11 dokumentaraca o hrani koje je najbolje gledati kad nesnosno ogladnite od vutre

Najbolja i najgora stvar kad ogladnite od vutre jeste koliko vam izvrsno hrana deluje. U pravim uslovima, hamburger može da postane simfonija, suši skulpture, a činija sa uvijenim špagetima kao neki Van Gog. Nigde to nije očiglednije nego u kuvarskim emisijama ili dokumentarcima — naročito posle dobre Netfliks i bleja sesije — zato što kinematografija ima tu moć da čak i obično jelo pretvori u poslasticu. Zato što je teško odvojiti žito od kukolja kad su u pitanju emisije o hrani, naročito kad ste naduvani, pročešljali smo odeljke na američkom Netfliksu u ovom trenutku i izabrali za vas najbolje dokumentarce o hrani od kojih će vam poći voda na usta:

Entoni Bordejn: Nepoznati delovi ( Anthony Bourdain: Parts Unknown)

Ono što najviše volimo o domaćinima kuvarskih emisija jeste da delimo njihovo uživanje u hrani. Bordejn to radi malo drugačije; još otkako se njegov glas prvi put javio u Njujorkeru, a potom u njegovom bestseleru Poverljivo iz kuhinje, izgradio je publiku oko svog jedinstvenog šarma — lik poznaje hranu i voli da priča o njoj, ali nije umišljen i ne libi se da uskoči naglavačke u žarište. To podrazumeva putovanja na luda mesta, bizarne kulinarske poslastice i titanske količine alkohola. Osam od 11 sezona njegovog voljenog kulinarskog putopisa Nepoznati delovi dostupno je na Netfliksu i dok ih budete gledali često ćete izgovarati naglas: “Majko moja, pa je l’ stvarno to uradio?”

Rođenje Sakea ( The Birth of Saké)

Ovaj sočni nagrađivani dokumentarac iz 2015. vodi vas duboko u pivaru Tedorigav, kad se 144 godine stara destilerija probija kroz brutalnu zimsku sezonu pravljenja sakea. Kad pogledate ovaj film koji je režirao, snimio i napisao Erik Širai, proslavljen sa No Reservations, nikad više nećete posmatrati vino od pirinča istim očima. Kampai!

Kuvarev sto (Chef’s Table)

Četiri sezone Netfliksove kulinarske serije nominovane za Emi (uključujući jednu koja se bavi isključivo pecivima) dostupne su za uživanja vaših čula, vodeći vas tako daleko i široko na mesta kao što su Patagonija i Bali, sa kuvarima kao što su italijanski majstor Masimo Botura, indijski inovator Gagan Anand i južnokorejska budistička monahinja (i kuvarica) Jeong Kvan.

Carstvo mirisa (Empire of Scents)

„Miris je najjače čulo povezano sa sećanjem”, kaže stara reklama za dezodorans Aksa. Na sreću, scenarista i režiser Ratne veštice Kim Ngujen to je razradio bez ostatka u filmu iz 2014. Carstvo mirisa. Mehanički i upečatljiv, ovo je jedan visoko informativan dokumentarac koji teži istom cilju kao i sve velike umetnosti: da kod gledaoca izazove emocije vezane za sama čula.

The Great British Baking Show: Masterclass

Nismo sigurni za vas, ali mi volimo da pečemo, pržimo pluća i da imitiramo lažne britanske akcente — ponekad istovremeno! — tako da je ova BBC-jeva serija praktično bombon. Ovaj, kolač.

Điro sanja suši (Jiro Dreams of Sushi)

Eminentni dokumentarac o sušiju priča priču o životu na samom vrhu “najvećeg svetskog” majstora za pravljenje sušija Đira Onoa i ljudi koji ga okružuju. To je jedna porodična priča, a dokumentarista Dejvid Gelb vešto dočarava istančanost vrhunskih ukusa. Samo ne gledajte ovo ako planirate posle da jedete suši, jer ne samo da ćete biti razočarani onim što budete dobili, već ćete znati tačno šta s tim nije u redu u poređenju sa Đirovim.

Mozak šefa kuhinje (Mind of a Chef)

Jeste li nekad razmišljali o nečemu što je vizuelno ekstremno neprivlačno za jelo — lignje ili uni — i pomislili na poniznost i glad nekog našeg pretka, pre više stotina godina, koji su ga naterali da zagrize u to. Nikad nećemo saznati šta je prolazilo kroz glavu prve osobe koje je otvorila školjku, ali možemo ući u glavu njihovih savremenih ekvivalenata u ovom PBS-ovom dokumentarcu sa Entonijem Bordejnom kao naratorom, čija se svaka sezona bavi uticajima i inspiracijama jednog vrhunskog kuvara.

Noma: Moja savršena oluja (Noma: My Perfect Storm)

Noma: ako već nije najbolji restoran na Zemlji, onda je tu negde. Francuski režiser Pjer Dešamp dočarava teška vremena za kopenhagensku obedavaonicu u kojoj su jela za sebe umetnička dela, dok se vrhunski kuvar Rene Redžepi trudi da održi titulu restorana i njegova vrata otvorena (Noma će se zatvoriti 2017. godine, samo da bi se ponovo otvorila ove godine). Žestoko je koliko uopšte može da bude za jednog kuvara, tako da ne očekujte ni da će biti lako za gledaoca. Kao što kaže Džošua Stajn iz Itera: “Jasan film o haotičnom čoveku ne može biti drugo do haotičan film.” Ali ponekad je najveći haos upravo najukusniji.

Neka neko nahrani Fila (Somebody Feed Phil)

Nismo sigurni zašto je neko uopšte dao Filu Rozentalu, koscenaristi Svi vole Rejmonda, sopstvenu putopisnu i kulinarsku emisiju, ali nismo ni ljuti na njega. Pratite Rozentala i njegove članove porodice i prijatelje, uključujući Reja Romana, u ovoj veseloj odi sedanju za sto sa ljudima koje volite. I da, vicevi o ćalcima su na jelovniku.

SOMM

Mislite da su kontrolni zadaci u školi teški? Da bi neko uopšte pokušao da položi test za Glavnog somelijera (možete da ga radite samo po pozivu), koji vam daje sertifikat da ste istinski majstor za uparivanje hrane i vina, treba vam najmanje deset godina provedenih u ugostiteljstvu. U dokumentarcu Džejsona Vajsa iz 2013. godine, četiri neustrašiva somelijera stavljaju na probu svoje nozdrve i receptore ukusa na putu do slave. Steći ćete novo poštovanje prema ljudima koji zabijaju noseve u vinske čaše, zagarantovano.

Ružno ali ukusno (Ugly Delicious)

Slavni kuvar Dejvid Čeng unosi jedinstven senzibilitet u ovu Netfliksovu kulinarsku seriju o manje atraktivnim, ali ništa manje ukusnim aspektima globalne kulinarske kulture. Putovanje na takose iz Los Anđelesa do Meksika trebalo bi da zainteresuje svakog ljubitelja hrane, ali upravo su otvoreni i informativni razgovori o tome kako nas hrana čini ljudima ono što ovu emisiju izdiže u nešto vredno gustiranja.

