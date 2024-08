11 serija na Netfliksu koje je najbolje gledati kad ste naduvani

Ne znam da li ste ovo znali, ali 2 Chainz ima pesmu koja se zove “Netflix”. Nalazi se na njegovom albumu iz 2013. “B.O.A.T.S. II #MeTime”, a u njoj mu gostuje Fergie. “ I smoked a blunt for dinner, another blunt for breakfast,” repuje on, “ 2 Chainz, got ’em staring at my necklace. Let’s make a sex tape and put it on Netflix. Let’s make a sex tape and put it on Netflix.”

Po mom mišljenju, ovo je sjajan životni savet (deo sa duvanjem i gledanjem Netfliksa, ne deo sa duvanjem i stavljanjem pornića iz kućne radinosti na Netfliks). Ako čitate ovaj članak, velike su šanse da se i vi slažete sa sentimentom izraženim u pesmi “Netflix” i spremni ste da poduvate jednu (na mestima gde je to legalno) dok strimujete neke moćne TV emisije.

Umesto da samo pogledate Planetu Zemlju po stoti put, evo nekih od najboljih serija na Netfliksu za gledanje dok ste naduvani, od drama preko kuvarskih takmičenja do emisija o prirodi.

Round Planet je praktično Planeta Zemlja kad bi Planetu Zemlju pisala gomila komedijaša. Emisiju vodi komičar Mat Lukas, radeći naraciju snimaka prirode kao parodiju na Dejvida Atenboroa po imenu Armstrong Vedžvud. Round Planet nije samo gomila jeftinih fora; dok umirete od smeha, i dalje možete da uživate u spektakularnoj arhivskim snimcima BBC-a iz prirode.

Midnight Diner: Tokyo Stories je prijatna, potresna serija koja se bavi životima mušterija u tokijskom restoranu što radi celu noć. Epizode govore o zbližavanju nepoznatih, često putem nekog određenog jela. Predivna je i omogućiće vam da osetite nešto stvarno čak i ako uzmete najjaču sortu.

Moja koleginica Kejti mi je rekla da ova emisija ima “epizodu o hotelu usred Kenije gde žirafe bukvalno jedu doručak gostima sa stola.” Šta hoćete više od ovoga, ljudi?

Emisije o takmičenju u kuvanju često su suviše glasne i agresivne da bi pružale dobro gledalačko iskustvo za naduvane. Chopped, Iron Chef, pa čak i Cupcake Wars koriste iste brze rezove i suviše dramatičnu muziku da bi gledaoci ostali u neizvesnosti, efikasno pišajući u ionako prepunjen slivnik robusnim nabudženim TV smećem. Na scenu stupa The Great British Baking Show, umirujuća, uljudna, alternativna emisija o takmičenje u kuvanju u kojoj grupa Britanaca sprema peciva na poljančetu.

Na Netfliksu postoje na desetine epizoda legendarne The Joy of Painting, serije omiljenog televizijskog slikara Bob Rosa podeljene u dve serije iz nekog razloga ( Bob Ross: Beauty is Everywhere i Chill with Bob Ross). Pripremite vaše boje i džointe, a onda se samo prepustite srećnom drveću, ljudi. Srećnom drveću.

Na Netfliksu postoje samo tri epizode Animal Fight Night i sve su genijalne. Borbe morževa, tuče žirafa, merkati koji glođu jedni druge — šta god vam padne na pamet, ova serija to ima.

Ijaoooooooooooooooooooooo.

Netfliksova visokobudžetna originalna serija The Crown apsolutno nije nešto što biste gledali kad niste naduvani — što je tačno razlog zašto treba da je gledate kad ste naduvani. Mračna, sumorna, istorijska drama u kojoj se zapravo ništa ne dešava — drugim rečima, savršen izbor da vas uljuljka u san nakon što ste popušili ogroman džokavac.

Jane the Virgin je sjajna za gledanje i kad ste trezni i kad ste naduvani, ali trenuci magičnog realizma u seriji posebno dolaze do izražaja kad ste uzeli previše dimova i počeli da se pitate jeste li živi ili mrtvi.

Iako je zapravo nije režirao Ken Burns, Ken Burns Presents: The West deluje kao Ken Burns u svojim najboljim Ken Burns momentima. Ovaj devetodelni dokumentarac sporogorući je epski spektakl pun narodnih priča koje priča neki lik sa vrlo umirujućim glasom. Dakle, siđite kraj logorske vatre, zdimite džoint i saznajte kako je osvojen Zapad (spojler: kategorički je ukraden od Indijanaca).

Netfliks nema originalni Cosmos sa Karlom Saganom, tako da će rimejk sa Nilom Degrasijem Tajsonom morati da posluži. U deset epizoda, Cosmos: A Spacetime Odyssey istražuje teme od najsićušnijih molekula do najdubljih dubina svemira. Postoji i epizoda koja se zove “A Sky Full of Ghosts”. Čoveče.

